Berlin - Die Mieter haben vergeblich gehofft. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat sein Vorkaufsrecht für das Haus Reichenberger Straße 108 nicht ausgeübt. Das teilte Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) am Donnerstagmorgen über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. „Es ist besonders schade für dieses Haus, das prädestiniert für den Milieuschutz ist“, schreibt Schmidt. Zugleich dankt er allen, die sich bis zuletzt für die Mieter eingesetzt haben und kündigt an, die Hausgemeinschaft weiter zu begleiten. Der notwendige Zuschuss, der für die Ausübung des Vorkaufsrechts notwendig geworden wäre, sei nicht erteilt worden, erklärte Schmidt auf die Frage nach dem Grund.

Im vorliegenden Fall hätte der Bezirk das Vorkaufsrecht zugunsten der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Gewobag ausgeübt. Diese hätte aber dem Vernehmen nach einen Zuschuss in Höhe von etwa 20 Prozent des Kaufpreises benötigt, damit der Ankauf für sie wirtschaftlich ist. In der Regel zahlt die Senatsverwaltung für Finanzen aber nur Zuschüsse in Höhe von zehn Prozent des Kaufpreises. Für die Reichenberger Straße 108 soll die Finanzverwaltung einen höheren Zuschuss abgelehnt haben.

Privater Erwerber unterzeichnet keine Abwendungsvereinbarung

In Milieuschutzgebieten haben die Bezirke die Möglichkeit, innerhalb von zwei Monaten das Vorkaufsrecht zu prüfen und auszuüben. In dieser Zeit muss ein sogenannter Dritter gefunden werden, der das Haus anstatt des ursprünglichen Käufers erwerben möchte. In der Regel üben die Bezirke das Vorkaufsrecht dabei zugunsten einer landeseigenen Gesellschaft oder zugunsten einer Genossenschaft aus. Die Käufer können die Ausübung des Vorkaufsrechts abwenden, wenn sie sich schriftlich zu einem besonderen Mieterschutz verpflichten. Dazu gehört der Verzicht auf die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen für die Dauer von 20 Jahren. Abwendungsvereinbarung wird ein solches Abkommen genannt.

Der private Erwerber des Hauses Reichenberger Straße 108 hat sich nach Angaben aus dem Bezirk nicht zu einem besonderen Schutz der Mieter in einer solchen Abwendungsvereinbarung verpflichtet. Wenn für den Erwerber erkennbar ist, dass der Bezirk das Vorkaufsrecht nicht ausüben kann, wie im vorliegenden Fall, gibt es auch keinen Grund für die Unterzeichnung einer Abwendungsvereinbarung.

Kritik von der Linken

Die Linke-Abgeordnete Gaby Gottwald kritisiert, dass die Zuschüsse für die Ausübung des Vorkaufsrechts nicht zur Verfügung gestellt wurden. „Die Ablehnung des Ankaufs der Reichenberger Straße 108 ist weder fachlich noch wirtschaftlich nachvollziehbar“, sagt sie. „Es ist einfach ein riesengroßer Fehler.“ Zu den Zielen des Milieuschutzes gehöre die „Stabilisierung der sozialen Zusammensetzung der Bewohnerstruktur“, sagt sie. „Die Frage der Wirtschaftlichkeit des Ankaufs“ sei ein Kriterium bei der Abwägung. Die Senatsverwaltung für Finanzen erhebe dies jedoch oft zum „alleinigen Kriterium“. Der Schutz vor Verdrängung müsse „wieder in den Mittelpunkt“ rücken, fordert Gottwald.