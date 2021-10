Berlin - Die Aufforderung ist unmissverständlich. „Reißen Sie ihn ab und fangen Sie von vorn an, diesmal engagieren Sie ein weltweit erfolgreiches Flughafenplanungs-Team, keinen psychopathischen Sadisten“, rät David O’Brien zornig. Man ahnt es: Er meint den Flughafen BER. Im internationalen Bewertungsportal Skytrax hat der Fluggast, der in Deutschland wohnt, seinem Ärger Luft gemacht – wie andere Flugreisende, die den neuen Hauptstadt-Airport von seinen schlechten Seiten kennengelernt haben. Dort bekommt der BER gerade mal drei von zehn möglichen Punkten. Klar wird: Auf dem Flughafen herrscht nicht erst seit Beginn der Herbstferien Durcheinander.

Aletta von Massenbach, die den BER-Chefposten vor zwei Wochen von Engelbert Lütke Daldrup übernahm, hat sich ihren Start sicher anders vorgestellt. Der Flughafen Berlin-Brandenburg, der Ende Oktober ein Jahr alt wird, sorgt für negative Schlagzeilen – wieder einmal. Berliner und Brandenburger, die vom neuen Schönefelder Airport in die Herbstferien fliegen wollten, erlebten ein Chaos. Bis sie ihre Flugzeuge erreichten (oder verpassten), mussten sie viel Zeit in Warteschlangen verbringen. Bis Dienstagmittag riet rät die Lufthansa, mindestens vier Stunden vor dem Abflug am BER zu erscheinen. In dieser Zeit könnte man auch mit der Bahn von Berlin nach Frankfurt am Main oder München reisen. Inzwischen hat die Airline die Aufforderung zurückgezogen, bittet aber weiterhin darum, frühzeitig zum BER anzureisen - insbesondere bei Abflügen am Vormittag, da in dieser Zeit das Passagieraufkommen besonders hoch ist, wie es hieß.

Personal fehlt, Corona verlängert die Abfertigung

Dienstleistern, die Fluggäste, Gepäck und Flugzeuge abfertigen, fehle Personal, hieß es. Was auch damit zu tun hat, dass viele der schlecht bezahlten Beschäftigten das Weite gesucht haben, als in der Coronakrise auch noch Kurzarbeit verordnet wurde. BER-Sprecher Hannes Hönemann kündigte an, dass die Flughafengesellschaft FBB bei erneutem Andrang mit eigenen Mitarbeitern aushelfen und Terminal 2 eventuell schon Ostern 2022 eröffnen will. Im Übrigen hätten die Corona-Regeln die Abfertigung aufwendiger und langsamer gemacht, so das Unternehmen, das Berlin, Brandenburg und dem Bund gehört. Doch die 25 Fluggastbewertungen bei Skytrax zeigen: Die Probleme liefen tiefer – was bedeuten könnte, dass sie nicht oder nur schwer zu beseitigen sind.

„Ich habe den Flughafen seit Juni fünfmal passiert, und jedes Mal war es eine ermüdende und unerfreuliche Erfahrung“, schreibt David O’Brien. Mehr als einen Punkt von zehn will er nicht vergeben. Robert Steinhoff aus Schweden ringt sich immerhin zwei Punkte ab. Aber auch er ärgert sich über den BER: „Eine Schande für Berlin! Lernt von Frankfurt oder München.“ Anoushka McKechnie schließt sich an: „Ich hoffe, dass ich diesen entsetzlichen Flughafen niemals wieder nutzen muss“, so die Britin. „Das ist der am irrwitzigsten schlecht geplante Flughafen, den ich jemals genutzt habe“, bilanziert ihr Landsmann David Sargeant. Wenn es um das Ambiente geht, wirke der BER auf ihn wie eine „trostlose Nachahmung eines spanischen Flughafens der 1970er-Jahre“.

dpa/Christoph Soeder Bitte warten: Warteschlangen beherrschen das Bild in Terminal 1.

Wartende Menschen beherrschen das Bild, notiert David O’Brien. Anoushka McKechnie erlebte eine „gewaltige Warteschlange beim Check-in, dann eine gewaltige Warteschlange vor der Sicherheitskontrolle, dann eine weitere gewaltige Warteschlange bei der Passkontrolle“. David Sargeant wundert sich über die Platzverteilung in Terminal 1, dem zentralen Empfangsgebäude. Viel Platz werde verschenkt, während es dort, wo zusätzlicher Raum zum Beispiel für wartende Passagiere benötigt würde, nur „schmale Flaschenhälse“ gebe, vor denen sich die Passagiere drängten. Der BER sei ein „Flaschenhals-Albtraum, eng und komplett unpraktisch“, bilanziert er. Zum Teil müssten die Fluggäste in heißen und ungelüfteten Bereichen ausharren, so O’Brien.

Wer es geschafft hat, weiter vorzurücken, wird mit Menschen, die auf dem Flughafen arbeiten, konfrontiert. Auch hier fallen die Bewertungen meist schlecht aus. Berichtet wird von unhöflichen, groben Mitarbeitern, die kein Englisch sprechen, Fragestellern nicht helfen und zum Teil einen desorganisierten Eindruck abgeben. „Das freudige und warme Willkommen, das schon in Tegel und Schönefeld abwesend war, fehlt hier noch mehr“, schreibt David O’Brien. „Ist das eine Berliner oder eine deutsche Angelegenheit? Sobald man ankommt, hat man das Gefühl, etwas falsch gemacht oder eine Regel gebrochen zu haben. Es ist wie in East Germany“ – womit wohl die DDR gemeint ist. „Die Sicherheitskontrolle ist die ineffizienteste, die ich jemals gesehen habe“, fasst Sandy Schumann, die aus Großbritannien kommt, zusammen. „Jeweils nur eine Person kann abgefertigt werden, sodass es Ewigkeiten dauert.“ Die dortigen Mitarbeiter seien „unhöflich und sich ihrer Macht bewusst“, steht in einer anderen Bewertung.

Zu wenig Sitzplätze und Toiletten, die schlecht riechen

Auf dem Weg zum Gate lauern weitere Hindernisse. „Die Hinweisschilder sind verwirrend“, notiert Fluggast Viktor Erich. Der Deutsche hält auch die Zahl der Sitzplätze für nicht ausreichend. Immer wieder wird bei Skytrax kritisiert, dass Rollsteige, die den Fluggästen auf einem Teil der oft weiten Wege im Terminal das Laufen ersparen könnten, defekt sind. Weil Fahrtreppen ebenfalls nicht funktionierten oder fehlten, müssten sich Passagiere zudem über Treppen quälen, so David O’Brien. Im BER seien die Wege oft lang, viele Fluggäste würden auf einen „Marathonlauf“ gezwungen. „Ich bedauere alte Menschen und Behinderte – jeden, der in Eile ist oder sich außer Form fühlt.“ Außerdem gebe es nicht genug Toiletten, und sie seien schwer zu finden. Hinzu komme, dass sie „schmutzig sind und riechen“.

„Nach so vielen Jahren mit Problemen, Verzögerungen und Missmanagement hätte man gehofft, dass der neue Flughafen ein Triumph des Designs und der Modernität ist“, so O’Brien in seinem Eintrag vom 18. September. „Bedauerlicherweise ist das nicht so.“ Der BER sei ein „schrecklicher Flughafen“. Mit dieser Meinung steht er nicht alleine.