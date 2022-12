Indonesiens einziger Rabbi in Berlin: „Ich spüre den Schmerz meiner Vorfahren“

Yaakov Baruch steht in Berlin im Holocaust-Mahnmal und berührt den Stein einer Stele. Er schließt die Augen, und das graue, laute und nasse Berlin verschwindet für einen Moment. Aber vorher stellt er sicher, dass er fotografiert wird. Außerdem möchte er, dass noch jemand den Fotografen dabei fotografiert, wie er Yaakov Baruch porträtiert. Nicht aus Eitelkeit, sagt er. Er will einfach, dass dieser Moment für immer verewigt wird. Er, in Berlin, als indonesischer Rabbi, am Mahnmal für den Tod von Millionen von Juden. Er ist: aufgeregt.

Der 40 Jahre alte Indonesier ist der einzige Rabbi seines Landes. Das Land der 17.508 Inseln wird seit der Unabhängigkeit 1945 von der Hauptinsel Java regiert, die zu beinahe 100 Prozent muslimisch ist. Die anderen Inseln sind weit weniger dicht besiedelt, dafür aber religiös sehr divers: Christen, Hindus, einige wenige Buddhisten und Naturreligionen kommen vor. Das Judentum wurde nie anerkannt.

Baruch lebt auf der Insel Sulawesi, ganz im Norden in der Stadt Manado – näher an den Philippinen als an der Hauptstadt des eigenen Landes. Er steht einer kleinen jüdischen Gemeinde mit 25 Mitgliedern vor und wird immer wieder eingeladen, auch, weil er so mutig ist. Gerade war er in Portugal zu einem interreligiösen Dialog; er nutzt die Reise für einen kurzen Aufenthalt in Berlin. Als er aussteigt, fragt er vorsichtig: „Darf ich meine Kippa hier auf der Straße tragen?“

Berlin sei ein Ort für ihn, der ihn nie loslässt, sagt Baruch, obwohl er so weit weg wohnt. Er sei eigentlich als Christ aufgewachsen, aber seine Tante erzählte ihm eines Tages, dass seine Großmutter jüdischer Abstammung sei. Er forschte nach und fand heraus, dass es bis zum Zweiten Weltkrieg und dem Überfall Japans auf Indonesien sehr viele Juden auf verschiedenen Inseln gab, vor allem im Osten Javas. Während des Krieges gingen manche zurück nach Europa, manche wurde verfolgt: in Deutschland als Juden, in Asien als Deutsche. Und ein kleiner Teil flüchtete nach Manado.

Rabbi Yaakov Baruch ist zum ersten Mal in Berlin und wollte unbedingt gleich zum Mahnmal. Benjamin Pritzkuleit

Der Holocaust hat auch Baruchs Familie nicht verschont. Mehr als 30 Verwandte wurden getötet. Er hat einige ihrer Gräber in den Niederlanden besichtigt. In Deutschland war er bisher nur einmal kurz, in Frankfurt am Main. Aber er wollte immer nach Berlin, hatte viel gehört von der Stadt, vom Jüdischen Museum, vom Holocaust-Mahnmal mitten in der Stadt, von den Stolpersteinen.

Jetzt, im Dezember, ist er hier, nur für einen Tag, er will Mitarbeiter des Auswärtigen Amts treffen und sich den großen Chanukka-Leuchter am Brandenburger Tor anschauen. „Der Holocaust hat auch meine Familie zerstört“, sagt er. „Aber in meiner Heimat wissen die meisten noch nicht einmal, dass es ihn gibt.“ Deshalb habe er im Januar dieses Jahres ein Holocaust-Museum eröffnet, das erste auf asiatischem Boden. Dort stehen auch die Namen seiner Verwandten an der Wand. Der von Henrietta Francina van Beugen zum Beispiel, sie wurde mit 29 Jahren in Auschwitz ermordet.

Manado, seine Heimatstadt, hat einen doppelten Ruf, sie wird einerseits als die „betende Stadt“ bezeichnet, weil die Menschen dort als sehr fromm gelten – und außerdem gelten die Politiker dort als sehr tolerant. „Das sind sie immer noch“, sagt Baruch. Seit Jahrzehnten leben Muslime und Christen zu gleichen Teilen in der Stadt, es kam bisher zu keinen nennenswerten Spannungen. „Und diese Politiker haben auch den siebenarmigen Kerzenleuchter neben der Stadt errichten lassen.“ Er ist 13 Meter hoch und gilt weltweit als größte Menora.

Die in Berlin ist etwas kleiner: neun Meter hoch. Yaakov Baruch steht vor dem Brandenburger Tor und schaut immer wieder hoch zu dem Leuchter. „Ich wusste nicht, dass sie hier Chanukka feiern“, sagt er. „Es ist so nah am Holocaust-Mahnmal, das macht mich auch traurig.“ Aber gerade diese Gleichzeitigkeit sei wichtig. „Gerade weil ich weiter an dem Museum in meiner Heimat festhalten will.“

Rabbi Yaakov Baruch mit Kippa in Berlin Benjamin Pritzkuleit

Deutsche Diplomaten kamen zur Eröffnung des Museums in Manado

Dieses Museum wurde einen Monat nach der Eröffnung, also im Februar dieses Jahres, von der Regierung geschlossen. Es gab öffentliche Diskussionsrunden im Fernsehen, zu denen Baruch eingeladen war. „Ich fand es unglaublich“, sagt er, „dass ich einem Politiker erklären muss, dass es den Holocaust wirklich gegeben hat.“ Aber er habe in den Kommentaren im Internet auch viel Zuspruch von anderen Indonesiern bekommen. Viele kritisieren, dass die Regierung gerade eine Reihe von Gesetzen auf den Weg gebracht hat, die Freiheitsrechte einschränken.

Für Baruch und seine Synagoge ist es wichtig, dass er gute Beziehungen zur Stadtregierung von Manado unterhält. Die erlaubt ihm weiterhin, die Synagoge und auch das Museum zu öffnen. Beides befindet sich rund 20 Kilometer vor der Stadt, in einem Neubau, der von außen unscheinbar aussieht.

Jeden Freitag treffen sich zehn bis zwanzig Gläubige zum Sabbat. Selbst die Nachbarn wussten lange nicht, was der Stern mit den sechs Zacken bedeuten soll, der in den Zaun eingearbeitet ist. Zur Eröffnung des Museums kamen deutsche Diplomaten; seitdem ist der Kontakt zur deutschen Botschaft in Jakarta enger geworden.

„Die indonesische Regierung hat mir vorgeworfen“, sagt Baruch, „israelische Propaganda zu betreiben.“ Dabei hat er lediglich bei der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem um Hilfe bei der Erstellung von Tafeln gebeten. Yaakov Baruch ärgerte es, dass viele Indonesier in seiner Gegenwart nur Gutes über Hitler erzählen. Dass er stark gewesen sei und sein Volk vorangebracht habe. Über Massenmord und Konzentrationslager wissen Indonesier wenig. In Deutschland seien solche Aussagen verboten, er weiß das.

Am wichtigsten, sagt er an diesem Dienstag, sei der Besuch im Jüdischen Museum gewesen. Yaakov Baruch sagt: „Als ich den hohen Raum im Jüdischen Museum besuchte, der den Opfern des Holocaust gewidmet ist, da fühlte ich eine Leere, eine große Trauer, etwas von dem Schmerz meiner Vorfahren.“ Er will zurückkommen nach Berlin, mit mehr Zeit, er will noch mehr sehen.