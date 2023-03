So läuft der Frauentag in Berlin: Diese Demo will alle Feministinnen vereinen

Streichmusik sorgt für bedächtige Stimmung am Platz der Republik. Eine Frau mit dunklen Haaren singt dazu: „Ich habe meine Kinder zur Liebe geboren.“ Es ist das Lied der Mütter gegen den Krieg. Vor der Bühne schweben Luftballons über den Fotos der ermordeten Frauenrechtlerinnen im Iran. Sie sind in Richtung des Deutschen Bundestags ausgerichtet. Frauen von Terre de Femmes halten Schilder mit Jahreszahlen in die Höhe, die zeigen, wann sich diskriminierende Gesetze geändert haben. Direkt neben ihnen stehen die Omas gegen Rechts. Vor allem ältere Frauen sind heute am Frauenkampftag hierhergekommen, um verschiedene feministische Bewegungen zusammenzubringen.

Die Demonstration „Gemeinsam sind wir mächtig“ will, dass Frauen ihre Kämpfe vereinen und gemeinsam demonstrieren. Am 8. März sind mehr als fünf verschiedene Demonstrationen für Frauenrechte angemeldet worden. Der Feminismus hat verschiedene Strömungen. So widmet sich die gewerkschaftliche Demonstration heute vor allem dem Kampf der Arbeiterinnen, die queerfeministische der Gleichberechtigung von LGBTQ+ Personen, die internationale Demonstration vom Frankfurter Tor zur Justizvollzugsanstalt für Frauen duldet keine Cis-Männer als Unterstützer.

Demo-Organisatorin: Es gibt noch genauso viele Vergewaltigungen wie vor 50 Jahren

In einem Rollstuhl am Rande des Aufbaus sitzt eine Frau in einem stattlichen weißen Pelzmantel. Ursula Häusler ist 73 Jahre alt und hat diese Demonstration mitorganisiert. „Der Feminismus ist keine Ideologie, sondern eine Bewegung“, sagt sie. Deshalb orientiere sie sich auch nicht an keiner bestimmten Vordenkerin. „Gewalt gegen Frauen“, das sei die Ungerechtigkeit, die feministische Kämpfe vereint und auf die sie sich konzentriere. Was fehle, sei die gemeinsame Präsenz, das hier könnte vielleicht ein Anfang sein, meint sie. „Akademisch ändert sich etwas“, sagt Häusler. „Gesetzestexte werden umgeschrieben. Aber es gibt heute immer noch genauso viele Vergewaltigungen wie vor 50 Jahren.“ Das Thema werde mehr diskutiert, aber es gebe keine wirkliche Veränderung.

Internationaler Frauentag: Feministische Kundgebung in Berlin. Markus Wächter/Berliner Zeitung

Gegen 12.30 Uhr ist der Bühnenaufbau abgeschlossen, etwa 150 Menschen haben sich versammelt, es sind auch ein paar Männer dabei. Häusler hofft, dass dies ein Startpunkt sein kann und im nächsten Jahr mehr Teilnehmerinnen kommen. Eine Tanzgruppe aus dem Iran trägt weiße Masken „zum Schutz“, da ihr Engagement sonst eine Gefahr für ihre Familien im Iran sein könnte. An der Bühne hängt ein Banner „Women, Life, Freedom“. Auf der von iranischen Frauen dominierten Demonstration fällt auf, dass neben ihnen die Organisation Terre de Femmes mit vielen Mitgliedern vertreten ist. Terre des Femmes ist für ihre Islamkritik bekannt. Ob sie damit an der Seite der iranischen Frauen stehen, ist fraglich. Kritiker sagen, ihre Auffassung des Feminismus sei rassistisch und transfeindlich geprägt. Auf den anderen, eindeutig linkspolitischen Demonstrationen würde die Bewegung aber möglicherweise offener abgelehnt.

Dürfen Cis-Männer am Frauentag für den Feminismus demonstrieren?

Es ist außerdem eine heiß diskutierte Frage, wie und ob Cis-Männer am Frauentag für den Feminismus auf die Straße gehen sollen. Für Ursula Häusler steht die Diskussion nicht im Vordergrund. Bei der Frage seufzt sie und verdreht die Augen. „Es geht heute nicht um die Männer!“ Ob sie dabei sind oder nicht, wolle sie nicht vorschreiben. Häusler stellt aber klar, dass sich die Demonstration nicht gegen Männer richte, sondern gegen das Patriarchat und seine Strukturen, unter denen auch Männer leiden. Eine der Omas gegen Rechts kritisiert dagegen, dass so wenig Männer anwesend seien. „Es müssten viel mehr sein“, ruft sie nach einem Interview mit einer anderen „Oma“ dazwischen.

Auf der Bühne stimmt derweil ein iranischer Chor ein Lied an. Es klingt traurig, die Stimmen verschwinden auf dem großen Platz zunächst im Wind, doch dann schwellen sie an. Die Grund-Emotion, das sei teils Wut, meint Ursula Häusler. „Es ist aber auch ein Stück Verzweiflung“, sagt sie. „Darüber, dass sich bis zum Ende meines Lebens so wenig verändert hat.“