Wegen Werbeplakaten im Dunkeln: Zu Besuch im „Horrorhaus vom Hermannplatz“

Die Sonne scheint an einem Montagvormittag durch den etwa 75 Zentimeter großen Buchstaben L in eine Altbauwohnung in der Sonnenallee. Von außen zu sehen ist das ganze Wort: „Leben“. Ein Wort vor einer Wohnung, zwei Sätze vor einem Haus: „Sorry, Katzen. Auch Technik hat mehrere Leben.“

Die Mieter, die in der Wohnung hinter dem Buchstaben L wie Leben leben, haben Glück, dass das Wetter mitspielt und die Sonne scheint, denn seit einigen Tagen ist die Wohnung auch tagsüber noch deutlich dunkler. Der Grund: Drei riesige Plakate hängen an drei Seiten der Hausfassade. Das Haus ist zudem komplett eingerüstet. Niemand hat die Mieter über die Werbeaktion offiziell informiert. Plötzlich hing da die Werbung für den Technikanbieter Back Market.

Darf ich vorstellen, das Horrorhaus von der Sonnenallee 7: Ein Werbeplakat verdeckt drei Seiten dieses Mietshauses in Berlin-Neukölln. Die Werbefläche ist nicht genehmigt, die Mieter sitzen im Dunkeln. www.imago-images.de

Josef Bach (Name von der Redaktion geändert) wohnt in einer dieser Wohnungen schon seit Jahrzehnten. Er ist schwerbehindert und für ihn sei die Situation psychisch belastend, sagt er. Für die Familie ein paar Stockwerke höher sei das Ganze aber wohl noch eine größere Qual, denn zwischen 16 und 22 Uhr beleuchten 20 Scheinwerfer die Plakate oben vom Dach. Abends, wenn die Kinder wohl ins Bett müssen, ist die Wohnung also hell erleuchtet. Nur am vergangenen Sonntag blieben die Scheinwerfer aus.

Am 20. Oktober forderten die Mieter in einer gemeinsamen Erklärung den Vermieter auf, die Plakate zu entfernen. Eine Antwort stehe noch aus. Bach und die anderen Bewohner im Haus sind irritiert, denn im Jahr 2018 sei die Fassade komplett saniert worden. Seit das Plakat hängt, nennt Bach sein Zuhause immer wieder das „Horrorhaus vom Hermannplatz“.

Wirklich gemütlich ist der Kiez tatsächlich nicht. Lautes Hupen ertönt von der dicht befahrenen Straße. Nebenan ist eine Esso-Tankstelle. Sie ist geschlossen und gilt in Neukölln als beliebter Platz bei Junkies. Bekanntlich hält aber auch in der Sonnenallee in immer schnelleren Schritten die Gentrifizierung Einzug, allerdings nicht so sehr wie im benachbarten Kreuzberg.

Wer hinter dem Plakat in einer der Wohnungen der fünf Mietparteien steht, dem fällt auf, dass das Gerüst mit deutlichem Abstand zur Fassade aufgebaut ist. Bauarbeiter seien hier seit dem 3. November noch nicht gesehen worden und dürften unter diesen Voraussetzungen wohl auch laut einem Polizeibeamten und einem Maurer nicht arbeiten, sagt Bach. Er lebt gerne in der Sonnenallee 7 und hofft, dass der Medienrummel etwas bewegt. Ein anderer Mieter im Haus sagt zu der ganzen Aktion bloß: „Lieber weg damit.“

Plakat sei nicht genehmigungsfähig gewesen

Als Bewohner die Mitarbeiter der Plakataufhängungsfirma auf die Aktion angesprochen haben, sollen diese nur gesagt haben: „Das ist ein 200.000-Euro-Job.“ Die Mieter wurden über die laut Bach 700 Quadratmeter große Werbefläche jedoch vorab nicht informiert. Auch genehmigt wurde die Plakatfläche vom zuständigen Bezirksamt nicht.

Christian Berg, Sprecher des Bezirksamts, teilt mit, man habe den Antrag einer Werbefirma erhalten. Die Plakate hätten „ihre Ausrollung erfahren“, ohne dass eine Antwort vorgelegen habe. Das Bezirksamt hat bereits die Beseitigung des Plakats per E-Mail angeordnet. Ohnehin sei das Plakat nicht genehmigungsfähig gewesen.

„An diesem Ort ist aus städtebaulicher Sicht eine derartige Plakatierung nicht möglich, weil Baudenkmäler in unmittelbarer Umgebung stehen“, heißt es zur Begründung. Und weiter: „Kernargument gegen die Aktion ist jedoch die Verdunkelung der Wohnräume.“ Auch die Beleuchtung vom Dach sei inakzeptabel. Sollte das Plakat nicht binnen einer Frist von einer Woche abgehängt werden, droht der Werbefirma ein Zwangsgeld von 25.000 Euro.

Die Berliner Zeitung hat den Vermieter des Hauses Sonnenallee 7 um Stellungnahme gebeten. Der Sohn des Vermieters meldete sich am Nachmittag zurück und verwies auf Balkone des Hauses, die saniert werden müssen. Allerdings müsse er sich montags um ein Kleinkind kümmern und sah sich deshalb derzeit außerstand, ausführlicher die Fragen zu beantworten.