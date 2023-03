Dramatischer Rettungseinsatz: In Berlin-Wedding steckt ein Mann in einem Schornstein

Die Berliner Feuerwehr versucht in der Maxstraße einen Zugang zu dem Schornstein zu bekommen. Was hatte der Mann auf dem Dach zu suchen?

Auf den Dächern von Berlin gibt es viel zu erledigen. Aber warum rutscht jemand in einen Schornstein? Wolfgang Kumm/dpa

Großalarm für die Berliner Feuerwehr: „An der Maxstraße in Wedding steckt eine Person in einem Schornstein.“ Man rechne damit, dass das ein längerer, größerer und aufwändiger Einsatz werde, sagte ein Mitarbeiter des Lagedienstes der Feuerwehr am Montagabend. „Wir müssen schauen, ob wir durch das Dach oder die Wohnung Zugang zu dem Schornsteinzug bekommen.“

Der Mieter einer Wohnung hatte den Feuerwehr-Notruf 112 gewählt, weil er Rufe aus der Wand hörte. Er konnte den Rettern aber nicht genau sagen, woher sie kamen.

Die Feuerwehr ließ deshalb eine Drohne zur Erkundung aufsteigen. Auch das Höhenrettungsteam der Berliner Feuerwehr wurde vorsorglich angefordert. Etwa 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Im vierten Stock des vierstöckigen Wohnhauses wurde schließlich der Mann, der in dem Schornsteinzug steckte, lokalisiert. „Mit einem Bohrhammer haben unsere Einsatzkräfte dann die Wand geöffnet und ihn befreit“, sagte ein Feuerwehrsprecher am Abend. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht.

Was der Mann auf dem Dach zu tun hatte und warum er in den Schornstein rutschte, ist unklar. Das herauszufinden, ist jetzt Sache der Polizei. Der Sprecher der Feuerwehr sagt: „Wir können es uns nicht erklären.“