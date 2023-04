Rettungswagen in Spandau absichtlich behindert – Patient muss reanimiert werden

Weil ein Autofahrer einen Rettungswagen absichtlich behinderte, wäre ein Mensch in Berlin fast gestorben. Der Vorfall ereignete sich nach Informationen der Berliner Zeitung am Donnerstagnachmittag in Spandau.

Ein Rettungswagen (RTW) war um 14.42 Uhr zu einem lebensbedrohlichen medizinischen Notfall alarmiert worden. Mit Blaulicht und Martinshorn wollte die Besatzung des RTW die Feuerwache Spandau Nord über die Ausfahrt am Krienickesteig verlassen. Allerdings stand in der Ausfahrt ein Auto.

Dessen 65-jähriger Fahrer ignorierte zunächst die mehrfachen Aufforderungen, sein Auto zu entfernen. Dann wurde er aggressiv und begann damit, den Fahrer des RTW, der vom Deutschen Roten Kreuz gestellt wurde, zu beleidigen.

Ein anderes Rettungsfahrzeug, das am Waldkrankenhaus stationiert war, musste die Fahrt zu dem Notfall übernehmen und traf schließlich um 14.58 Uhr bei dem Patienten in Spandau ein. Wegen der Verzögerung verschlechterte sich der Zustand des Patienten allerdings immer weiter. Während der Fahrt zum Krankenhaus musste er sogar reanimiert werden.

Erst als Polizisten an der Feuerwache eintrafen, fuhr der 65-Jährige sein Auto aus der Ausfahrt weg. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurden gegen den Mann mehrere Strafverfahren eingeleitet: wegen unterlassener Hilfeleistung, Behinderung von hilfeleistenden Personen sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und ihnen gleichgestellten Personen.