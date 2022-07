Ich denke an Richard David Precht auf dem Highway 32 von Cincinnati nach Parkersburg. Lehne mit dem Kopf an der Scheibe des Mietwagens und sterbe vor Langeweile. Habe in meiner Langeweile Fernstreckengedanken. Gedanken, die ich auf langen Zug- oder Autofahrten habe. Gedanken, die im Gegensatz zu meiner Fortbewegung keine Richtung, kein Ziel kennen.

Ich fahre mit maximal 100 Stundenkilometern und die Landschaft ist eine feuchtwarme Version von Niedersachsen. Ein alternatives Niedersachsen, in dem in jedem Vorgarten eine USA-Flagge weht. Ich denke an Precht, während ich einen Vanilla-Cappuccino trinke und gleichzeitig ein Stück Trockenfleisch in meinem Mund aufweiche.

Nun diskutieren sie wieder, was Richard David Precht wissen darf, denke ich. Zerreißen sich und bestimmen, was dieser Mann lieber nicht sagen soll. Und ich frage mich, ernsthaft, weil ich Zeit habe, zwischen all den gleichartigen Häusern dieses Landes: Warum? Warum soll er nicht reden dürfen, nicht meinen dürfen, wenn es nicht dem entspricht, was wir selbst denken?

Precht ist ein Mann, der gehört werden will

Wenn ich an Richard David Precht denke, denke ich an sein seidiges Haar, das nur im Licht des Markus-Lanz-Studios so tadellos glänzen kann. Denke an die Berufsbeschreibung des Philosophen, denke daran, dass diesem Mann vorgeworfen wird, sich überall einzumischen, überall seine Meinung zu sagen.

Noch vor ein paar Jahren wurde dieser Mann hofiert, wurde eingeladen, weil er genau das konnte, in einfachen Worten komplizierte Dinge erklären. Sie waren danach nicht weniger kompliziert, nicht weniger zugänglich für die meisten Menschen, aber Zuschauerinnen und Zuschauer waren begeistert von der Klarheit in Richard David Prechts Worten.

Diese Worte haben ihn zu einem Bestsellerautoren gemacht, zu einem Mann, der gehört werden will. Bis jetzt. Weil er eine andere Meinung hat.

Ein toter Waschbär lenkt mich ab, breit und trocken liegt er auf diesem Highway, und mir fällt auf, dass Richard David Prechts Wahrheiten mich einfach nicht interessieren. Ich schalte weg, wenn ich Richard David Precht sehe. Ich glaube diesem Mann nicht, bin aber begeistert, dass er vermutlich der letzte Philosoph Deutschlands ist, der lediglich mit Denken und Vereinfachen Millionär geworden ist. Seine Wahrheiten erinnern an das Paprikagewürz. Es verändert nur die Farbe eines Essens, aber nicht den Geschmack.

Und dann, auf dieser endlosen Straße, die nachgiebig jedes zielgerichtete Denken verhindert, erinnere ich mich an den 70. Geburtstag meines Vaters. Letzte Woche noch. Die Familie, während einer vierstündigen Dampferfahrt durch Potsdam, umringt von Kuchen und alten Frauen. Dort habe ich mit ihm über diese Welt gesprochen. Und das Diskutieren.

Für meinen Vater existiert das Verachten von Menschen nicht

Mein Vater wählt die Worte nicht so sanft und nachvollziehbar wie der Fernsehphilosoph, er zitiert Kant, argumentiert mit vergessenen sozialistischen Ästheten und beschreibt Zusammenhänge, die nur er versteht.

Er ist in diesen Momenten ein Rätsel, antwortet verschlüsselt, um komplizierte Zusammenhänge nachvollziehbarer zu machen. Wer verstehen will, muss zuhören. Und vor allem: nachfragen. Und ich frage nach. In seiner Gedankenwelt existiert das Verachten von Menschen nicht. Ich finde das erstaunlich. Aber es existiert das Sezieren.

Das Zerschneiden von Persönlichkeiten und deren Meinungen in feine Scheiben. Wer das tut, kann sich nicht für eine Seite entscheiden. Zu sagen, diese Person sei ein Idiot oder jene Sache müsse man so sehen.

„Es ist alles immer etwas komplizierter“, erklärt er mir und fragt mich vorsichtig, ob er an seinem Geburtstag noch ein bisschen Sahne essen darf. Seit mein Vater älter ist, übernehme ich, gemeinsam mit meiner Mutter, die Gesundheitskontrollen.

Ich nicke.

Ich denke an diesen Geburtstag, auf diesem Highway, weil die Wut dieser Welt an meinem Vater abperlt, einfach so. Aber auch nur, weil er sie in feine Scheiben schneidet.

„Ist das der Vorteil des Altwerdens?“, frage ich, und er verneint.

„Der Vorteil ist, dass einem mehr egal wird“, sagt er. „Es lohnt nicht, zu meckern“, erklärt er. Die Lebensenergie, die Menschen in Wut investieren, sei zu kostbar.

Richard David Precht weiß das, mein Vater auch. Deswegen machen beide weiter, so wie bisher.

Als ich auf die Interstate 73 biege, vergesse ich, worüber ich nachgedacht habe, nehme ein weiteres Stück Trockenfleisch, schalte das Radio an und höre Menschen dabei zu, wie sie Joe Biden verachten.

