Richter in Berlin: Kettensägen-Angreifer ist an Gefährlichkeit nicht zu toppen

Kristof M. hat versucht, vor sechs Monaten seine Nachbarn in Berlin-Fennpfuhl mit einer Kettensäge und einer Machete zu töten. Am Ende räumte er seinen 52-jährigen Nachbarn mit brutaler Gewalt zur Seite, um Diana G., die Lebensgefährtin des Nachbarn, umzubringen.

Am Donnerstagmittag sehen es die Richter einer Schwurgerichtskammer des Berliner Landgerichts als erwiesen an, dass Kristof M. einen Totschlag und einen versuchten Mord begangen hat. Doch der Beschuldigte habe zum Tatzeitpunkt an einer paranoiden Schizophrenie gelitten, sagt Matthias Schertz, der Vorsitzende Richter. Er weist den 35-jährigen Beschuldigten in eine psychiatrische Klinik ein.

Kristof M. hat im Zustand der Schuldunfähigkeit Diana G. getötet, so die Schwurgerichtskammer. „Er ist eine tickende Zeitbombe, auch jetzt noch“, sagt Schertt in seiner Urteilbegründung.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Es gab keinen Anlass, keinen Streit mit der Nachbarin. Doch der Beschuldigte glaubte im Wahn, selbst getötet zu werden. Er hörte Stimmen, fühlte sich von den Nachbarn verfolgt, vor allem von Diana G. und einem Studenten, der über ihm wohnte. Deswegen griff er in der Nacht zum 6. Januar dieses Jahres zur Kettensäge, die er Monate zuvor gekauft hatte.

Gegen 2.20 Uhr versuchte er, die Wohnungstür seiner Nachbarn aufzusägen. Diana G. und ihr Lebensgefährte Michael K., ein Bundespolizist, erwachten durch den Krach, sie alarmierten die Polizei. Doch die Beamten kamen zu spät. Kristof M. hatte den Lebensgefährten von Diana G., der sich dem Angreifer entgegengestellt hatte, mit der Kettensäge lebensgefährlich verletzt, dann die 52-Jährige mit einer Machete mit drei Stichen in den Oberkörper getötet.

Michael K. konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden. Bewohner, die durch den Lärm der Kettensäge erwachten und zu Hilfe eilen wollten, erlitten einen Schock. Der Bundespolizist habe drei Monate im Krankenhaus gelegen, er sei arbeitsunfähig, sagt Scherzt. „Heute ist er ein gebrochener Mann.“

Kristof M. sei trotz seiner Erkrankung in jener Nacht planvoll vorgegangen, erklärt der Richter. Er habe alles getan, damit den Menschen, auf die er es abgesehen hatte, nicht geholfen werden konnte. Kristof M. kaufte sich im September vorigen Jahres eine Kettensäge, in der Nacht blockierte er den Fahrstuhl, blockierte im Treppenhaus brennende Molotowcocktails und ein Nagelbrett. Er deaktivierte das Licht, klebte die Türspione ab.

Kristof M. wuchs in Spandau auf. Sein Abitur legte er mit der Note 2.4 ab. Danach erlernte er den Beruf eines biologisch-technischen Assistenten. Er absolvierte den Zivildienst. Es folgte ein Studium der Biochemie in Sachsen-Anhalt. Schon da hätten sich psychische Probleme eingestellt.

Kristof M. war überfordert, er zog sich zurück, sagt Schertz. Vier Semester hielt er durch. Dann sei er durch alle Prüfungen gerasselt.. Die Freundin verließ ihn, die Depressionen kamen. 2015 kehrte Kristof M. nach Berlin zurück, wohnte zunächst im Haus seiner Eltern, arbeitete im Büro seines Vaters. Nach seiner Kündigung zog er 2016 in die Einzimmerwohnung in der vierten Etage des zehngeschossigen Hauses in Fennpfuhl. Alkohol, Cannabis, Speed brachten ihn schließlich in eine Tagesklinik.

Kristof M. sei mit einer Kettensäge auf seine Mitmenschen losgegangen, sagt Schertz. So einen Angriff habe er in seiner langen Laufbahn als Richter noch nie verhandeln müssen. „In seiner Gefährlichkeit war und ist der Beschuldigte kaum noch zu toppen“, erklärt Schertz. Ohne eine Behandlung seien weitere schwere Straftaten zu erwarten.

Die Entscheidung ist noch nichts rechtskräftig.