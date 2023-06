Das neue Stadtquartier rund um das ehemalige Postscheckamt am Halleschen Ufer in Kreuzberg nimmt Formen an. Die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Degewo hat am Donnerstag Richtfest für 337 Mietwohnungen gefeiert. Der sieben- und achtgeschossige Wohngebäudekomplex entsteht nach einem Entwurf des Büros Dahm Architekten + Ingenieure.

Die Wohnungen sollen bis zum Herbst/Winter nächsten Jahres fertig werden. Drei Viertel der Wohnungen werden zu einer Miete ab 6,50 Euro je Quadratmeter kalt vermietet, kündigte Degewo-Vorstandsmitglied Christoph Beck an. Die Größe der Wohnungen variiert von 35 bis 105 Quadratmetern. Neben den Wohnungen entsteht eine Kindertagesstätte mit 48 Plätzen.



Das Projekt der Degewo ist ein Teil des neuen Quartiers. Weiterer Bauherr auf dem Areal ist die Kölner Art-Invest Real Estate. Sie modernisiert den alten 90 Meter hohen Büroturm und baut zwei neue Häuser mit Büros und Geschäften. Das Unternehmen Pandion baut zudem 86 Eigentumswohnungen.

Projekt am Postscheckamt war lange Zeit umkämpft

Das Projekt am Postscheckamt war lange umkämpft, als es noch vom Unternehmer Christoph Gröner verfolgt wurde. Dieser hatte 2018 auf einem großen Plakat an der Fassade des Postbank-Towers öffentlichkeitswirksam beklagt, in seinen Bauplänen behindert zu werden. Der Bezirk wies den Vorwurf zurück und warf Gröner wiederum vor, seine Pläne zulasten des Wohnanteils zwischenzeitlich geändert zu haben. Als Gröner die Flächen an Art-Invest verkaufte, ging es mit dem Projekt voran.

„Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat hier durch seine Beharrlichkeit und in Zusammenarbeit mit dem Senat – entgegen den ursprünglichen Plänen der ehemaligen Eigentümerschaft – einen sehr hohen Anteil geförderten Wohnungsbaus mit bezahlbaren Mieten durchsetzen können“, sagte Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) am Donnerstag. Somit bestehe die Möglichkeit, dass auch in dieser zentralen Lage ein lebendiges Stück Stadt mit „Kreuzberger Mischung“ wachse. „Bezahlbarer Neubau für Berlinerinnen und Berliner, statt eines höchstpreisigen Business-Jetset-Districts.“