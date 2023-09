Riesenstau auf der A100: Letzte Generation behindert wieder zwei Rettungswagen

Nach den Blockadeaktionen der Letzten Generation am Donnerstag hat die Berliner Polizei insgesamt 35 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Unter anderem hatten die Klima-Kleber für einen kilometerlangen Stau auf der Stadtautobahn gesorgt.



Neben weiteren vier Blockadeaktionen im gesamten Stadtgebiet blockierten zwischen 7.30 und 11.15 Uhr zehn Personen die Fahrbahn der Stadtautobahn zwischen den Anschlussstellen Messedamm und Kaiserdamm in südlicher Richtung. Sieben von ihnen hatten sich auf die Fahrbahn und zwei an Mietwagen festgeklebt. Diese hatten sie auf der Autobahn selbst gefahren und gestoppt. Zudem blockierte ein Rollstuhlfahrer die Autobahn. Er war gezielt mit einem Transporter dorthin transportiert worden.

Wegen der Blockade auf der Stadtautobahn seien in zwei Fällen Rettungswagen und das Fahrzeug eines Seelsorgers behindert worden, die zu Notfällen unterwegs waren, heißt es von Feuerwehrleuten. In einem Fall sei ein verspätetes Eintreffen im Krankenhaus die Folge gewesen, hieß es bei der Polizei. Wegen der abrupten Blockade hätten die Autofahrer keine Möglichkeit gehabt, eine Rettungsgasse zu bilden, hieß es von Einsatzkräften.

Von den 35 ermittelten Blockierern hatten sich 22 auf den Fahrbahnen festgeklebt, zwei an einem Fahrzeug, vier an einer sogenannten Verkehrsbeeinflussungsanlage. Zwei Personen hatten sich aneinander geklebt.



Die meisten Strafermittlungsverfahren, die die Polizei einleitete, laufen wegen Nötigung im Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Verstoß gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz. Die Polizei leitete zudem 23 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.