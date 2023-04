Geiselnahme: Riesiger Polizeieinsatz an der Keithstraße in Berlin-Schöneberg

Die Polizei ist in der City West im Großeinsatz. Ein Überfall auf ein Geschäft hat erhebliche Konsequenzen. Die Verhandlungen mit dem Geiselnehmer laufen bis in die Nacht.

Bis in die Nacht zu Dienstag ist in Schöneberg ein größerer Polizeieinsatz gelaufen. Ein massives Polizeiaufgebot war im Bereich um die Keithstraße stationiert. Die Straße selbst ist derzeit zwischen Kurfürsten- und Kleiststraße hermetisch abgeriegelt. Der Grund ist ein Überfall gegen 18 Uhr auf ein Ladengeschäft.

Am Wittenbergplatz sind ebenfalls Polizisten positioniert. „Sie sehen hier Polizeikräfte, die man sonst nicht so häufig antrifft“, sagte einer der Beamten an den Absperrungen. Mehrere Rettungswagen der Berliner Feuerwehr haben sich in der Keithstraße aufgestellt.

Eine Polizeisprecherin bestätigte gegenüber der Berliner Zeitung den Einsatz. Nähere Angaben wollte sie zunächst nicht machen.

Blick von der Kurfürsten- in die Keithstraße. Morris Pudwell

Großeinsätze dieser Art laufen in der Regel in mehreren Phasen ab. Über „Phase 1“, in der die Lage sondiert und der örtliche Polizeiabschnitt vor Ort verantwortlich ist, sei man inzwischen hinaus, heißt es von Polizeibeamten. Die Kurfürstenstraße ist inzwischen in beiden Richtungen gesperrt, zwischen Bayreuther Straße und An der Urania.

Bei dem Überfall auf das Geschäft wurde eine Frau verletzt. An den Absperrungen stehen am Abend viele Anwohner. An einem der Polizeiposten bekommt eine Frau die Ansage: „Wir haben hier eine Geisellage. Bitte haben Sie Verständnis!“

Nach Angaben von Ermittlern handelt es sich tatsächlich um eine Geiselnahme. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) soll einen der Täter bereits festgenommen haben. Ein weiterer Täter soll eine Geisel in seiner Gewalt haben. Die Verhandlungen der Polizei mit dem Geiselnehmer laufen. Sie dauerten bei Redaktionsschluss noch an.

