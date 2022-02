Am Amtsgericht Kreuzberg wurde am Dienstag eine Räumungsklage gegen eine Bewohnerin des teilbesetzten Hauses „Rigaer 94“ verhandelt. Der Eigentümer des Hauses an der Rigaer Straße in Friedrichshain hat nach eigenem Bekunden allen Mietern und Nutzern der 31 Wohnungen gekündigt und gegen sie knapp 30 Räumungsklagen eingereicht.

In dem Haus, um das es immer wieder Straßenschlachten mit der Polizei gibt und von dessen Bewohnern sich die Nachbarschaft terrorisiert fühlt, sollen sich etwa 50 Bewohner aufhalten. Von den Mietern haben zwölf oder dreizehn uralte Mietverträge. Sie sind vor Jahrzehnten ausgezogen, sind über Fünfzig und leben, laut Eigentümer, nicht mehr in Berlin. Die Wohnungen sind untervermietet, eine entsprechende Klausel im Mietvertrag lässt das zu.

Gegen eine Mieterin richtet sich eine der am Dienstag verhandelten Räumungsklagen, die der Hausbesitzer, die britische Lafone Investment Ltd., angestrengt hat. Die Begründung lautet unter anderem: Verstoß gegen das Zweckentfremdungsverbot und die Verletzung von Auskunfts- und Informationspflichten.

Die Frau hat einen Mietvertrag von 1992 über derzeit monatlich 129,59 Euro Warmmiete, aber wohnt seit 20 Jahren nicht mehr dort. Eine Auskunft darüber, wer in der Wohnung lebt, habe sie verweigert, so die Kläger. Laut ihrer Anwälte habe es keinen Ansprechpartner gegeben, an den sie sich richten konnte.

„Sie bekommen eine sehr sympathische Nachmieterin“

2021 stellte die Polizei bei einer Durchsuchung die Identität der Hausbewohner fest – die Grundlage für die Räumungsklagen. Die Polizei registrierte dabei, dass die betreffende Zweizimmerwohnung als Fitnessraum voller Geräte und Matten genutzt wurde. Wenn ein Vermieter so eine Zweckentfremdung zulässt, drohen ihm hohe Bußgelder. Allerdings hat das grün regierte Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, das sich erklärtermaßen nicht mit den Bewohnern anlegen will, bisher damit kein Problem.

Zur Verhandlung am Dienstag erschien die Mieterin nicht. Sie und ihre beiden Anwälte konterten die Räumungsklage mit einer sogenannten Widerklage, in der sie die Vermittlung einer Nachmieterin begehren. Ihr Recht dazu leitet die Mieterin aus der Klausel in ihrem – gekündigten – Vertrag ab.

Als die Richterin fragte, ob denn beide Parteien irgendwelche Ideen für einen Vergleich mitgebracht hätten, machten die Anwälte der Frau dem Eigentümer das überraschende Angebot: „Sie bekommen eine sehr sympathische Nachmieterin.“ Die junge Frau wartete bereits draußen auf dem Flur. Eigentümeranwalt Alexander von Aretin bat um Unterbrechung der Sitzung, um die Frau kennenzulernen.

„Sie macht einen netten Eindruck“, sagte er nach der Pause. „Gut. Das klingt doch nach einem Weg“, erwiderte die Richterin.

Wohnen im Fitnessraum

Von Aretin zeigte sich bereit für einen Vergleich, und auch die beiden Anwälte der Gegenseite gaben sich offen dafür. „Wir wollen geordnete Verhältnisse in dem Haus, mit Mietern, die wir kennen“, sagte er am Rande der Verhandlung. Sich auf das Angebot einlassen wollte er aber noch nicht. Kommt es zu keiner Einigung, will die Richterin am 29. März eine Entscheidung fällen.

Ähnlich sieht es bei der illegalen Kneipe „Kadterschmiede“ im Erdgeschoss aus, für deren Räume es ebenfalls keinen gültigen Vertrag gibt. Deshalb ist vor dem Landgericht eine Räumungsklage anhängig. Auch hierfür ist ein Vergleich im Gespräch.

Ob Kneipe oder Wohnung: Über solche Dinge entscheidet angeblich das „Kollektiv“ der „Rigaer 94“ und nicht ein einzelner Mieter. Von Aretin will wissen, dass einzelne Personen einen Schlüssel für alle Wohnungen haben, dass es in dem Haus eine Art Hostelbetrieb mit Doppelstockbetten für übernachtende Sympathisanten gebe. Die Mieten würden gemeinsam bezahlt. Schwer vermittelbar dürfte der Richterin eventuell sein, wie die nette Nachmieterin in zwei Fitnessräumen wohnen will. Scheitert der Vergleich und die Richterin gibt der Räumungsklage statt, „dann müssten wir tatsächlich räumen lassen“, sagte von Aretin nach dem Ende der Sitzung.