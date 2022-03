Die Richter machten kurzen Prozess in einem endlosen Rechtsstreit: Die illegale Linksautonomen-Kneipe „Kadterschmiede“ darf weiter im teilbesetzten Haus Rigaer Straße 94 in Berlin-Friedrichshain bleiben. Das Berliner Landgericht wies am Montag erneut eine Räumungsklage des Hauseigentümers, der britischen Lafone Investments Ltd., ab.

Das Gericht erklärte die Klage für unzulässig. Als Grund führten es eine unzureichende Prozessvollmacht der Kläger-Anwälte an. Nach dem Brexit sei eine britische Ltd. als deutsche Personengesellschaft zu behandeln, begründete die Richterin am Montag. Es sei nicht vollständig nachgewiesen, dass diese dem Anwalt eine Vertretungsvollmacht erteilt habe. „Ob er ein Recht auf Herausgabe hat, das hatte die Kammer nicht zu entscheiden. „Denn wenn eine Klage unzulässig ist, kommt das Gericht nicht zu einer Entscheidung“, so die Richterin.

Das Haus „Rigaer 94“ mit 31 Wohnungen gilt als eine der letzten Hochburgen der linksradikalen Szene. In den vergangenen Jahren gab es um die „R94“, wie das Haus szeneintern auch heißt, immer wieder massive Auseinandersetzungen mit der Polizei – etwa im vergangenen Sommer, als ein Gutachter bei einer Brandschutzbegehung durch ein riesiges Polizeiaufgebot beschützt werden musste. Rund um die Begehung gab es zwei Tage lang schwere Krawalle im Kiez.

Der Urteilsspruch vom Montag überrascht viele. Denn das Verwaltungs-, das Oberverwaltungs- und das Kammergericht hatten in anderen Verfahren an der Prozessvollmacht der Eigentümeranwälte nicht gezweifelt.

Zunächst hatte es so ausgesehen, dass es einen Vergleich geben könnte zwischen den Hauseigentümern und dem „Verein der Freunde der Kadterschmiede“. Eine beisitzende Richterin hatte angeregt, dass der Verein für die Kneipe 650 Euro Monatsmiete zahlen solle. Im Gegenzug könne der Eigentümer auf die verlangte Nutzungsentschädigung verzichten. Seit 2013 wird die „Kadterschmiede“ ohne Mietvertrag betrieben. Der Verein sagte zu, den Vorschlag zu beraten. Zu einer Einigung kam es aber nicht.

Hausverwalter mit Pfefferspray attackiert

Die Lafone Investments Limited ist eine Zweckgesellschaft zum Halten der Immobilie, hinter der ein Berliner Privatmann steht, der wegen der Rechtsform unerkannt bleiben kann – nach Angaben der Anwälte auch aus Angst vor Attacken aus der linksradikalen Szene. Immer wieder greifen Linksautonome Immobilienbüros an. So wurden unter anderem das Wohnhaus und das Auto demoliert, das dem Verwalter des benachbarten Hauses Liebigstraße 34 gehörte, welches bis zur Räumung von einem „anarcha-queer-feministischen“ Verein bewohnt war. Auch ein Anwalt und ein Verwalter der „Rigaer94“ wurden mit Totschläger und Pfefferspray attackiert. In anderen Fällen gingen Autos von Grundstücksverwaltern in Flammen auf.

Die Schwierigkeiten, vor denen die Lafone Investments Ltd. jetzt bei Gericht steht, ist eine der Rechtsfolgen des Brexits. Als Ltd. ist sie im englischen Handelsregister eingetragen und nicht in Deutschland, weshalb sie in Deutschland als nicht rechtsfähig gilt. Innerhalb der EU werden Gesellschaften anerkannt, egal wo sie dort ihren Rechtssitz haben.

Was das für die weiteren Prozesse bedeutet, die die Eigentümeranwälte Alexander von Aretin und Markus Bernau angestrebt haben, lässt sich noch nicht sagen. Sie haben allen Bewohnern der „Rigaer 94“ gekündigt und knapp 30 Räumungsklagen eingereicht. Das zuständige Amtsgericht Kreuzberg beauftragte ein Gutachten des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht mit der Klärung. Eine Klage am Amtsgericht läuft gegen eine Mieterin einer Wohnung im Vorderhaus. Sie hat einen Mietvertrag von 1992 über derzeit 129,50 Euro Warmmiete. Seit 20 Jahren wohnt sie nicht mehr in den Räumen, die nach Angaben der Eigentümer zu Fitnessräumen zweckentfremdet wurden. Ähnlich verhält es sich bei zwölf weiteren Wohnungen, deren eigentliche Mieter schon seit Jahrzehnten nicht mehr in der Rigaer Straße 94 wohnen.

Eigentümer-Anwalt will wohl in Berufung gehen

„Es ist ein zähes Ringen mit der Berliner Justiz“, sagte Rechtsanwalt Bernau nach der Verhandlung. „Man findet immer wieder Ansätze, in irgendeiner Weise der Klägerin die Prozessfähigkeit abzuerkennen. Jetzt hat man es im Wege des Brexits gemacht.“ Bernau vermutet, dass dieses Urteil grundsätzliche Bedeutung für den Berliner Immobilienmarkt haben könne. „Es ist nicht ungewöhnlich, dass Grundstücke von Gesellschaften geführt werden, die im Nicht-EU-Ausland liegen. Doch im Rahmen von Grundstücksveräußerungen wird das sonst nicht thematisiert.“ Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Bernau kündigte an, wahrscheinlich innerhalb eines Monats Berufung vor dem Kammergericht einzulegen.

Die Polizei wird sich also noch auf unabsehbare Zeit mit der „Rigaer94“ zu beschäftigen haben. „Wenn ich etwas räumen lassen möchte, muss ich im Rechtsstaat einen entsprechenden Titel erwirken, für den ein Eigentumsnachweis essenziell ist. Da die Klägerseite diesen nicht vorbringen konnte, ist die Entscheidung folgerichtig und zu akzeptieren“, erklärte der Berliner Landeschef der Gewerkschaft der Polizei, Norbert Cioma. „Sollte das irgendwann anders aussehen und die Polizei zur Gefahrenabwehr um Amtshilfe gebeten werden, wird man dieser rechtsstaatlichen Aufgabe nachkommen.“