Berlin - Rigaer Straße, Ecke Liebigstraße. 7.10 Uhr, Donnerstag. Ein Mann ruft: „Jetzt geht’s los.“ Es ist der Tag, an dem ab 8 Uhr ein Besetzerhaus kontrolliert werden soll - gegen den Willen der Bewohner. Der Mann, der hier etwas Lärm macht, ist aber nicht etwa ein schwarz gekleideter Autonomer, sondern ein Mann mit rauer Stimme, offensichtlich ein Trinker, der sich im Imbiss einen Morgenkaffee geholt hat. Er ruft: „Meine Freunde sind alle kriminell.“ Und lacht. Ansonsten sind nur drei Zuschauer da sowie Dutzende Polizisten aus Nordrhein-Westfalen in Schutzmontur mit Helmen. Aber keine Autonomen. Alle Zufahrtsstraßen sind wie seit dem Vorabend abgeriegelt. Alles ist ruhig. Nur die Vögel zwitschern.

An dieser Kreuzung steht ein Eckhaus, das Anfang Oktober 2020 mit massivem Polizeieinsatz geräumt wurde. Drei Häuser weiter befindet sich ein weiteres Besetzerhaus, die Nr. 94. Nun ist „R94“ - wie das Objekt in der linksautonomen Szene genannt wird -, das Haus, das die Autonomen verteidigen wollen. Deshalb die Randale, deshalb die vielen Polizisten, die die behördliche Brandschutzkontrolle in dem Haus absichern sollen. Es ist immer auch eine symbolische Auseinandersetzung.

Steinwürfe, brennende Barrikaden

Am Mittwoch hatte es bereits massive Proteste und Ausschreitungen gegeben. Autonome, Linksextremisten und andere Protestierer waren dabei. Es wurden Barrikaden errichtet, es wurden Feuer gelegt. Große schwarze Rauchwolken stiegen in den Himmel. Nach Angaben der Polizei wurden 60 Beamte verletzt. Es waren die heftigsten Ausschreitungen seit langem.

Offenbar wurde die Polizei von den massiven Krawallen ziemlich überrascht. Anfangs waren nur Polizisten des dortigen Abschnittes vor Ort- ohne Schutzkleidung. Ab 13 Uhr sollten im Kiez jene Absperrgitter aufgestellt werden, die die Kontrolle am nächsten Tag schützen sollten. Dann flogen Pflastersteine auf die Polizisten, es brannten Barrikaden. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein und bekam die Lage irgendwann in den Griff.

Die Polizei hat sich darauf vorbereitet, den von den Bewohnern nicht erwünschten Besuch am Donnerstag mit mehr als 1000 Polizisten abzusichern.

dpa/Christophe Gateau Das Haus in der Rigaer Str. 94: Dort soll am Donnerstag ab 8 Uhr eine Kontrolle stattfinden.

Um Mitternacht schien die Polizei die Lage unter Kontrolle zu haben. Alle Seitenstraßen und auch die Rigaer Straße sind mit Absperrungen abgeriegelt. Nur Anwohner werden von den Polizisten durchgelassen. Aber auch ein freundlicher Essenslieferant, der sein Fahrrad in der Nähe der Absperrung abstellt und in die „Sicherheitszone“ will.

An der Absperrung Rigaer/ Ecke Liebigstraße sitzen kurz nach Mitternacht noch etwa zwei Dutzende schwarz gekleidete Jugendliche. Sie rufen zur Begrüßung des neuen Tages ein paar Parolen. Dann gehen immer mehr von ihnen davon. Überall im Kiez sind bereit Polizeiautos und Krankenwagen verteilt. Ist es die Ruhe vor dem befürchteten Krawall?