Selten ruft ein Firmen-Aus so viel Wehmut in der Öffentlichkeit hervor wie im Fall des Autovermieters Robben & Wientjes. Berliner Journalisten kommentierten die Einstellung der „Kult-Marke“ mit Anekdoten.

Freunde und ein Kasten Bier genügten einst, um billig von Kiez zu Kiez zu ziehen, war zu lesen. Die Pritschenwagen erledigten den Transport von Matratze und Möbeln von WG-Zimmer zu WG-Zimmer auch für Menschen mit überschaubarem Budget preiswert. Es scheint, als sei für viele mit dem Aus für das Unternehmen Robben & Wientjes die gute alte Zeit des günstigen Wohnens in der Hauptstadt endgültig Geschichte.

Die Zahlen vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg belegen eine steigende Zurückhaltung der Berliner beim Wohnungswechsel. Die Zahl der Umzüge innerhalb Berlins nimmt deutlich ab. Zogen 2021 noch 267.892 Berliner innerhalb der Hauptstadt um, waren es ein Jahr später nur noch rund 171.000. Dabei galten im Pandemiejahr 2021 noch viele Corona-Beschränkungen, die einen Umzug erschwerten. Aus dem Rückgang der Umzüge lässt sich ein Schluss ziehen: Wer eine Wohnung in Berlin hat, gibt sie nicht leichtfertig auf. Das Angebot auf dem Wohnungsmarkt ist knapp. Die Mietpreise steigen seit Jahren.

Der Mangel an günstigem Wohnraum ist ein bundesweites Phänomen. Die Mietpreise sind auch in anderen deutschen Großstädten im Höhenflug. Es scheint naheliegend, das Ende von Robben & Wientjes mit der sinkenden Zahl an Umzügen zu erklären. Das bayerische Unternehmen Buchbinder kaufte 2017 zunächst die von Ulrich Wientjes und Dietmar Robben vor 40 Jahren gegründete Autovermietung. Europcar übernahm die Robben-Flotte zwei Jahre später. Eine Europcar-Sprecherin begründet nun das Aus für das Unternehmen ohne weitere Erläuterungen mit strategischen Erwägungen.

Gespräche mit Vertretern der Umzugsbranche zeigen allerdings keine allgemeine Flautestimmung. Die Unternehmen geben sich weder in Berlin noch bundesweit besonders missmutig. Der Sprecher des Bundesverbands Möbelspedition und Logistik (AMÖ) sieht kein Anzeichen für eine Krise. „Dass die in der AMÖ bundesweit angeschlossenen Unternehmen aktuell von einem Auftragsrückgang im Privatkundenbereich betroffen sind, ist uns nicht bekannt“, sagt er.

Die meisten Kunden der Speditionen in Berlin sind Familien

Matthias Meckel von der Geschäftsführung des Umzugsunternehmens Borkowski relativiert die Folgen des angespannten Wohnungsmarktes für die Möbelspeditionen. Auch wenn die Wohnungssuche schwieriger geworden sei, zögen immer noch genug Menschen um, um die Auftragsbücher zu füllen. Robben & Wientjes habe eine Klientel bedient, die ohnehin nie die Dienste eines Umzugsunternehmens in Anspruch genommen hätte: junge Menschen mit kleinem Geldbeutel, die von WG zu WG umziehen.



Die Aussage legt nahe, wer heute vor allem die Möbelspeditionen beauftragt: Menschen mit höherem Einkommen. Wer Geld hat, sich den Umzug von einer Firma abnehmen zu lassen, dürfte mit entsprechendem Budget auch auf dem Wohnungsmarkt eher fündig werden.

Meckel betont aber, dass nicht nur besonders Wohlhabende ein Umzugsunternehmen beauftragen. „Unsere Kunden sind in der Regel Familien und Menschen über 40. Die haben so viel Hausstand, dass sie gar keine Wahl haben, als mit einer Spedition umzuziehen“, sagt Meckel. Eine „Robbe“ käme bei Familienumzügen ohnehin nicht infrage. Der schrumpfende Kuchen der Umzugswilligen in Berlin und anderen Großstädten scheint auf jeden Fall für die Möbelspeditionen immer noch groß genug zu sein.

Das Ende der „Robbe“: ein Zeichen der Zeit?

Auch der Bundesverband der Autovermieter Deutschland (BAV) bewertet das Ende von Robben & Wientjes als Einzelfall ohne Aussagekraft für die Branche. „Vermieter von Transportern haben verschiedene Geschäftsfelder. Da ist die Privatmiete durch Umziehende nur ein Teil“, sagt der Sprecher Michael Brabec.



Wer in Berlin mit einer Autovermittlung umziehen will, findet im Internet Angebote großer Firmen wie Sixt oder Avis. Das bayerische Unternehmen Sixt mit Sitz in Pullach bietet Mietautos für verschiedene Zwecke, Fahrdienste und Carsharing an. Es ist börsennotiert und weltweit tätig.

International agierende Player in der Autovermittlung wie Sixt sind weniger anfällig für Veränderungen in einem Geschäftsfeld unter vielen als ein lokal verortetes Unternehmen wie Robben & Wientjes. Das Geschäftsmodell der Firma war wohl zu sehr verknüpft mit der durch günstige Mieten beflügelten Mobilität der Berliner. An der Einschätzung, dass das Ende der „Robbe“ auch ein Zeichen der Zeit ist, scheint etwas dran zu sein.