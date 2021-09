Berlin - So wie das Bundespräsidialamt soll nun auch das Robert-Koch-Institut (RKI) eines seiner Gebäude in Berlin wegen einer anstehenden Sanierung verlassen und für Jahre in einer teuren Zwischenunterkunft einquartiert werden. Das geht aus einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums an den Bundestags-Haushaltsausschuss hervor, das der Berliner Zeitung vorliegt.

In dem Schreiben heißt es, dass das Ministerium von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zum Abschluss eines Mietvertrages für die Ersatzunterkunft des RKI eine Mittelzusage in Höhe von rund 57,8 Millionen Euro beantragt. Spahn ist für das RKI zuständig, weil es zum Geschäftsbereich des Gesundheitsministeriums gehört. Die Millionen für die Zwischenunterbringung sollen verteilt auf zwölf Jahre von 2022 bis 2033 zur Verfügung gestellt werden.

Von Tempelhof nach Wedding

Ausziehen soll das RKI aus seinem Domizil in der General-Pape-Straße 62–66 in Tempelhof, das saniert werden muss. Das denkmalgeschützte Gebäude, in dem unter anderem die Abteilung für Epidemiologie und Gesundheitsmonitoring sitzt, ist einer von drei Standorten des RKI in der Bundeshauptstadt. Die anderen befinden sich in der Seestraße und am Nordufer in Wedding. Einziehen soll das RKI in Räume der früheren Wäschefabrik in der Gerichtstraße 27 in Wedding.

Eigentlich war ohnehin geplant, die Mitarbeiter des RKI in Wedding zusammenzuziehen. Aber für deren Unterbringung soll zunächst noch ein Hochhaus gebaut werden. Bis es steht, sollen „gut zehn“ Jahre vergehen. Dass die RKI-Mitarbeiter nicht in der General-Pape-Straße bleiben können, wird damit begründet, dass sich der Sanierungsaufwand „nach intensiver Begutachtung“ des Gebäudes „als deutlich größer“ herausgestellt habe als angenommen. Eine Sanierung bei laufendem Betrieb sei „ohne wesentliche Störung des Betriebsablaufes des RKI“ nicht durchführbar.

Mietvertrag wurde bereits gekündigt

Interessant: Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), die das Sanierungskonzept erstellt, hat den Mietvertrag mit dem RKI für die General-Pape-Straße bereits zum 30. Mai 2022 gekündigt. Ein Auszug in eine Ausweichliegenschaft sei deswegen „zwingend erforderlich“, heißt es in dem Schreiben an den Haushaltsausschuss.

Die Linke übt Kritik an der Planung. „Herr Spahn will für das RKI mal schnell rund 58 Millionen Euro für eine Ausweichliegenschaft“, sagt die Bundestagsabgeordnete Gesine Lötzsch. „Angeblich hat man sehr kurzfristig festgestellt, dass eine Sanierung des RKI-Gebäudes einen kompletten Auszug erfordere.“ Eine überzeugende Begründung sei aber „nicht mitgeliefert“ worden. Auch der Preis pro Quadratmeter werde nicht angegeben. „Ich habe den Eindruck, dass die Bundesregierung keine Mühen und Mittel scheut, um sich es in ihren Häusern schön gemütlich zu machen“, sagt Lötzsch. Geld scheine keine Rolle mehr zu spielen. „Ich wünsche mir etwas mehr Bescheidenheit der Ministerialbeamten“, sagt die Linke-Abgeordnete. „Für diese Zwischenlösung könnten wir in Berlin fast drei große Schulen neu bauen. Offensichtlich hat diese Regierung jede Bodenhaftung verloren.“

Erst vor kurzem war bekannt geworden, dass der Bundespräsident und seine Mitarbeiter ihre Räume im Schloss Bellevue und im benachbarten Präsidialamt wegen einer anstehenden Sanierung verlassen sollen. Für die Unterbringung soll ein Büroneubau für 137 Millionen Euro errichtet werden. Die Mietkosten für die Zwischenunterkunft des Staatsoberhaupts und des Präsidialamtes in dem Neubau werden auf 65 Millionen Euro beziffert.