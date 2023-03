Friedrichsfelde: Rollstuhlfahrer seit zwei Monaten in seiner Wohnung gefangen

Im Mehrfamilienhaus in Friedrichsfelde ist seit Januar der Fahrstuhl defekt. Für einen Bewohner hat das ganz drastische Folgen. Er ist eingesperrt. Ein Besuch.

Seit mehr als zwei Monaten kann Axel Klein seine Einkäufe nicht mehr erledigen, seine Arzttermine nicht wahrnehmen und sich nicht mehr mit Freunden im Restaurant treffen. Die Krokusse und Hyazinthen sieht er auch nur vom Balkon aus blühen. Der 72-jährige Rollstuhlfahrer kann seit dem 26. Januar seine Wohnung in Friedrichsfelde nicht verlassen, weil der Aufzug in dem Mehrfamilienhaus nicht funktioniert. In seiner Verzweiflung hat er sich an die Berliner Zeitung gewandt.

„Für uns gehbehinderte Menschen sind das unzumutbare Verhältnisse. Wir sind in unseren Wohnungen gefangen“, sagt er. Die Hausverwaltung habe ihm zwar angeboten, die Miete zu reduzieren, ihm aber wenig Hoffnung auf Besserung gemacht. „Eine Mitarbeiterin hat mir erklärt, dass das Ersatzteil für den Fahrstuhl aus der Schweiz kommen soll und nicht vor Mai, Juni eingebaut werden kann“, berichtet Axel Klein.

Der Rentner ist an Multipler Sklerose (MS) erkrankt und gehbehindert. Kurz nachdem er 1997 die ärztliche Diagnose erhielt, zog er in das Mehrfamilienhaus der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Howoge im vierten Stock, in dem sechs barrierefreie und rollstuhlgerechte Wohnungen untergebracht sind.

„Damals wurde mir von einer Mitarbeiterin des Senats diese Wohnung zugewiesen“, sagt er. „Ich war sehr früh erwerbsunfähig und sehr froh und dankbar, in meinem gesundheitlichen Zustand staatliche Hilfe zu erfahren.“ Es habe in der Vergangenheit nie Probleme gegeben. Doch seit einem Jahr gebe es permanent Ärger mit dem Fahrstuhl.

Schon im vergangenen Jahr sei der Aufzug plötzlich für mehrere Wochen ausgefallen, und die gehbehinderten Mieter hätten das Haus nicht mehr verlassen können. „Nun wieder das gleiche Drama. Da bleibt ein unsicheres Gefühl zurück“, erklärt Axel Klein.

Wegen seiner chronischen Erkrankung muss er häufiger zu medizinischen Untersuchungen und musste schon einige Termine absagen, weil er dort nicht hinkommt. „Ich bin als Rollstuhlfahrer auf den Fahrstuhl angewiesen und bin seit dem Ausfall in meiner Freiheit beschnitten.“ Wenn Axel Klein derzeit mal frische Luft bekommen möchte, kann er nur auf seinen Balkon gehen. Seine Einkäufe erledigt das Pflegeteam für ihn.

Keine sozialen Kontakte und Arztbesuche

Auch soziale Kontakte bleiben auf der Strecke, denn Axel Klein kommt nirgendwo hin. Die Situation sei sogar weitaus dramatischer, erzählt eine Betreuerin seines 24-Stunden-Pflegeteams, die namentlich nicht genannt werden möchte. Sie hat Sorge, dass ihr Patient bei einem Rettungseinsatz oder Krankentransport nicht aus der Wohnung geholt werden könnte. „Das Treppenhaus ist so eng“, sagt sie. Die letzten 20 Stufen seien wendelförmig hinaufgebaut. „Da kommt man mit der Trage gar nicht durch.“

Axels Kleins Autonomie ist durch die aktuelle Lage also deutlich eingeschränkt. Dabei gilt seit 2009 in Deutschland die UN-Menschenrechtskonvention für Menschen mit Behinderung. Das Ziel ist, dass sie die gleichen Rechte und Freiheiten wie gesunde Menschen haben sollen. Staatliche Stellen müssen das geltende Recht umsetzen. In der Konvention sind auch Verpflichtungen wie Zugänglichkeit geregelt.

Das Mehrfamlienhaus der Howoge in Friedrichsfelde, in dem der Aufzug seit mehr als zwei Monaten defekt ist Volkmar Otto

Auf der Homepage wirbt das kommunale Wohnungsunternehmen Howoge so: „Unser Compliance-Management gibt Orientierung bei der Einhaltung gesetzlich relevanter, von uns selbst gesetzter Pflichten, Vorschriften und Richtlinien sowie ethischer Verhaltensstandards und regulatorischer Vorgaben.“ Die Berliner Zeitung hat bei der Howoge nachgefragt, warum der Fahrstuhl schon so lange kaputt ist. Und vor allem: Wann er wieder funktionstüchtig ist?

Berliner Behindertenverband: Monatelanger Ausfall „inakzeptabel“

Der Berliner Behindertenverband (BBV) kritisiert das Vorgehen. „Wir finden den Umgang der Howoge als landeseigene Wohnungsbaugenossenschaft mit den betroffenen Mietern unangebracht“, sagt der BBV-Vorsitzende Felix Tautz der Berliner Zeitung. Dass die Barrierefreiheit eines Wohnobjektes mangels eines funktionstüchtigen Aufzugs vorübergehend nicht gegeben sei, sei eine Sache. Dass ohnehin schon mobilitätseingeschränkten Mietern jedoch allen Ernstes zugemutet werde, über Monate hinweg die Wohnung nicht verlassen zu können, sei schlichtweg inakzeptabel.

Wenn zu befürchten stünde, dass ein Aufzug über längere Zeit hinweg voraussichtlich außer Betrieb sei und nicht repariert werden könne, müsse der Vermieter für eine barrierefreie Ersatzunterkunft sorgen. Dies beispielsweise sei eine geeignete Maßnahme, um die uneingeschränkte Teilhabe von Menschen mit Behinderung zu gewährleisten. Von einer landeseigenen Wohnungsbaugenossenschaft müsse dies geleistet werden können.

Die Howoge teilte auf Anfrage der Berliner Zeitung mit: „Aufgrund der Kurzfristigkeit Ihrer Anfrage haben wir leider noch keine Antwort der beauftragten Wartungsfirma vorliegen“, so eine Sprecherin. Beim zuständigen Bezirksamt Lichtenberg, das für die Bauaufsicht der kommunalen Wohnungsunternehmen zuständig ist, heißt es: „Die Bau- und Wohnungsaufsicht spricht – sofern uns die Fälle bekannt sind – die Eigentümer an und fordert Behebung. Derzeit sind einige Fahrstühle (mehrmals Howoge) kaputt“, sagt ein Sprecher. Er verspricht, sich auch um diesen Fall zu kümmern.

Ersatzteil habe extra angefertigt werden müssen

Einen Tag später antwortet die Howoge erneut: Der Aufzug solle am Donnerstag wieder in Betrieb gesetzt werden. „Wir bedauern die ungewöhnlich lange Ausfallzeit des Aufzuges seit dem 26. Januar und entschuldigen uns ausdrücklich dafür. Uns ist bewusst, welche Zumutung das für unsere Mieterinnen und Mieter bedeutet“, teilt eine Sprecherin mit. Es habe die Umlenkrolle am Gegengewicht der Aufzugsanlage ausgetauscht und dafür auch das entsprechende Lager repariert werden müssen. Die Umlenkrolle sei ein Ersatzteil, das bei dem mit der Wartung des Aufzuges beauftragten Unternehmen nicht im Bestand sei, sondern extra angefertigt werden musste. Aufgrund der zurzeit leider nahezu flächendeckend zu beklagenden Lieferschwierigkeiten habe das benötigte Ersatzteil jetzt erst bereitgestellt werden können.

Laut Unternehmenssprecherin soll sich der Vermieter um gesundheitlich eingeschränkte Mieterinnen und Mieter gekümmert und bei Bedarf Kiezhelfer bei Besorgungen oder dem Weg zum Arzt und Behörden vermittelt haben. Darüber hinaus habe SOFIA (Soziale Personenbetreuung und Hilfen im Alltag) im Auftrag der Howoge Treppentransporte organisiert und Mieterinnen und Mieter im Notfall die Treppe hoch- und heruntergetragen.

Bei den Ausfällen im vergangenen Jahr soll es sich laut Howoge um „einige kurzzeitige Ausfälle“ gehandelt haben. Diese hätten jeweils innerhalb weniger Stunden behoben werden können, sagte die Unternehmenssprecherin.

Axel Klein hofft, dass er am Wochenende erstmals nach zwei Monaten wieder im Rollstuhl durch den Park fahren kann. Er sagt: „Ich glaube erst daran, wenn ich wirklich draußen bin. Ich bin schon mehrmals vertröstet worden.“ Er möchte die blühenden Krokusse und Hyazinthen endlich aus der Nähe ansehen.