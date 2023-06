Ronja starb unter einer Tram: Die ungeheuerliche Geschichte eines Berliner Versagens

Ronja wäre jetzt 18 Jahre alt. Doch sie starb, weil Feuerwehr und Berliner Verkehrsbetriebe versagten. Nein, auch nach fünf Jahren ist in dieser ungeheuerlichen Geschichte für Ronjas Eltern nichts gut oder wenigstens besser geworden.



Jedes Jahr sind es der Geburtstag ihres toten Kindes im Oktober und jedes Jahr der 12. Juni, die die Eltern wie ein Faustschlag treffen, dessen Wucht kein bisschen abnimmt. Am 12. Juni 2018 kam Ronja ums Leben. Doch ihr Vater Uwe L. hat nicht das Gefühl, dass die Stadt Konsequenzen aus dem Tod seiner Tochter gezogen hätte.

An jenem verhängnisvollen Tag, um 16.33 Uhr, kreuzte die 13-jährige Achtklässlerin auf dem Fahrrad den Mittelstreifen des Blockdammwegs in Rummelsburg. Sie bemerkte die nahende Straßenbahn nicht und stieß mit ihr zusammen. Das Mädchen geriet unter die Tram.



Solche Unfälle haben gewöhnlich den Tod oder schwerste Verletzungen zur Folge. Ronja hatte Hautabschürfungen, zwei Finger der rechten Hand waren von den Bahnrädern abgetrennt. Aber sie lebte. „Ronja hatte einen Schutzengel“, sagt Uwe L. „Aber man hat ihm die Flügel ausgerissen.“

Bis der Engel seine Flügel verlor, war Ronja bei Bewusstsein. Sie klemmte mit einem Fuß im Fahrgestell und konnte sich nicht befreien. 20 Zentimeter Platz waren zwischen Bahn und Schotter, auf dem sie lag. Minuten nach der Kollision traf ein Löschfahrzeug der Feuerwache Karlshorst ein. Ein Feuerwehrmann nahm Kontakt zu Ronja unter der Bahn auf. Er hatte den Eindruck, dass sich ihr Bewusstsein langsam eintrübte. Weitere Feuerwehren kamen, die Rettungsaktion lief an. Ein Kranwagen der BVG wurde angefordert, um die Bahn anzuheben.

Weshalb kam der Kranwagen der BVG nicht rechtzeitig?

Zwei Wochen zuvor hatte Ronja Jugendweihe gefeiert, in den Spreehöfen in Oberschöneweide. Dort ist am Wasser ein Lokal. Ronjas Vater kennt den Wirt und hat einen Tisch für unser Gespräch reserviert. Wir trafen uns schon öfter zum Interview, auch mit Ronjas Mutter, Jeanette K. Mehrere Artikel standen über den „Fall Ronja“ in der Berliner Zeitung. Die Jugendweihefeier hier ist jetzt ein halbes Jahrzehnt her.



Uwe L. ist jetzt 64. Bis zu dem Tag, der sein Leben veränderte, arbeitete er in der Bildregie eines Nachrichtensenders. Er sah das Elend der Welt und die Unglücke, die stets anderen passierten. Mehrmals besuchte ihn seine Tochter. Ronja sei stolz gewesen, dass sie auf dem Touchscreen das Bild ändern durfte, erzählt er.

Tragisches Ende eines Rettungsversuchs: Als der Kran der BVG endlich am Blockdammweg in Berlin-Rummelsburg eintraf, war Ronja schon tot. Zwei Feuerwehrleute wurden verletzt, etliche schwer traumatisiert. Morris Pudwell

Fünf Jahre danach würde er gern loslassen. Oder ein bisschen mehr loslassen, wie er sagt. Aber es geht nicht. Die Gedanken kreisen, es ist zum Verrücktwerden. Zu viele Fragen sind offen.



Zum Beispiel die, warum der Kranwagen der BVG nicht rechtzeitig kam. Stattdessen verließ erst ein Gerätewagen den Betriebshof, wie später im Prozess herauskam. Als der Fahrer von dem Missverständnis erfuhr, kehrte er um und nahm das Kranauto – ein jahrzehntealtes Modell. Die Anfahrt verzögerte sich weiter, weil die Bremsen des Kranwagens defekt waren.

Die 34,4 Tonnen schwere Straßenbahn landete neben den Schienen

Unterdessen stieg die Verzweiflung. Die Feuerwehrleute gingen davon aus, dass Ronja, obwohl ansprechbar, schwerste Verletzungen hatte. Sie beschlossen, die Tram mit eigenen Mitteln anzuheben. Doch die Ausrüstung war unzureichend. Auch die Routine fehlte. Vier von fünf geplanten gemeinsamen Übungen pro Jahr mit der BVG waren ausgefallen.



Die Feuerwehrleute setzten hydraulische Heber mit Einsteckdornen an den dafür vorgesehenen Buchsen zu beiden Seiten der Bahn an. Zwei Verstrebungen wurden angebracht, um den Gelenkzug zu versteifen. Es hätten aber wohl vier sein müssen. Mit erhobenem Daumen bestätigte der BVG-Verkehrsmeister, dass man so vorgehen könne.

Am Zaun eines Trafohäuschens neben dem Unfallort haben die Eltern von Ronja dieses Plakat angebracht. Andreas Kopietz/Berliner Zeitung

Der Heber auf der rechten Seite wurde auf dem erhöhten Bahnsteig aufgestellt, der Heber links im tiefer liegenden Gleisbett positioniert. Als sich der vordere Wagen einige Zentimeter erhoben hatte und die Räder des Fahrgestells über den Schienen waren, wurde wie bei einer Feder die bei der Vollbremsung gespeicherte mechanische Energie frei. Der Wagen schwenkte nach links. Rechts rutschte der Einsteckdorn aus der Halterung, links kippte der Heber weg.

Die Niederflurbahn des Typs GT6 mit der Nummer 2243, einer Länge von 23 Metern und einem Gewicht von 34,4 Tonnen landete mit ihren Rädern neben den Schienen im Gleisbett und zerdrückte Ronja, die laut Obduktion sofort tot war.



Zwei Feuerwehrmänner, die zwischenzeitlich unter den Wagen Richtung Ronja gekrochen waren, lagen ebenfalls unter dem Wagen. Sie wurden 15 Minuten später verletzt gerettet, als die Bahn mit Hebekissen erneut etwas angehoben wurde. Nach weiteren 25 Minuten, als der BVG-Kran endlich da war, wurde die tote Ronja geborgen.

Heute würden Ronjas Eltern weitere Fragen einfallen

Zwei Jahre später kam es am Amtsgericht Tiergarten zum Prozess gegen die beiden Einsatzleiter. Die Staatsanwaltschaft warf ihnen fahrlässige Tötung vor. Feuerwehrmänner, die schon viel gesehen hatten, Kerle wie Bäume, trugen mit tränenerstickter Stimme ihre Zeugenaussagen vor. Einige von ihnen sind nach dem Unglück nicht mehr dienstfähig. Während des Hebevorgangs, so hieß es bei Gericht, habe einer der Männer darauf hingewiesen, dass sich das Fahrgestell anfange zu bewegen. Es sei aber befohlen worden: „Wir machen weiter!“

An einem Verhandlungstag erklärte ein technischer Gutachter an Bildern und Skizzen den Hergang. Uwe L. und Jeanette K. ertrugen als Nebenkläger die Schilderungen. Uwe L. stellte tapfer Fragen an die Zeugen. Heute würden ihm weitere Fragen einfallen. Zum Beispiel die: „Sitzt der, der gesagt hat ,Wir machen weiter‘ hier im Saal?“



Uwe L. wollte, dass die beteiligten BVG-Leute angehört werden zur Frage: Wer hat wen wann angerufen und wer hat wann was gesagt? Doch lediglich der BVG-Verkehrsmeister vom Unfallort wurde geladen und erschien offensichtlich betrunken. Zum Entsetzen der Anwesenden über so viel Teilnahmslosigkeit sagte er mit wegwerfender Geste: Als der Kran angekommen sei, „da war der Drops gelutscht“.

Ronja L. besuchte das Hans-und-Hilde-Coppi-Gymnasium in Berlin-Karlshorst.

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat sich nicht für die BVG interessiert

Die offensichtlichen Fehler bei der BVG waren nicht Gegenstand des Verfahrens und bleiben ungeklärt. Uwe L. wirft der Staatsanwaltschaft vor, dass sie nicht reagierte, als im Prozess bekannt wurde, dass die BVG erst ein falsches Auto schickte und die Anklage nicht weiter fasste, sondern sich nur auf die Feuerwehrmänner konzentrierte.

„Wir dürfen nur aufklären, was Gegenstand der Anklage ist“, sagte damals eine Gerichtssprecherin. „Wenn sich in einem Verfahren herausstellt, dass es nicht die Angeklagten waren und jemand anderes verdächtigt wird, dann muss die Staatsanwaltschaft prüfen, ob sie neue Ermittlungen einleitet.“



Hat sie aber nicht. „Mit der Anforderung des Kranes besteht ein eindeutiger kausaler Zusammenhang für den Handlungsablauf, er ist nicht mehr trennbar vom Gesamtgeschehen“, sagt Uwe L. Das sei es, das ihn und Ronjas Mutter nicht zur Ruhe kommen lasse.

„Wir können nur etwas verzeihen, wenn eine Schuld bewiesen ist.“

Im Oktober 2020 sprach der Richter die Feuerwehrmänner frei. Ihr Handeln sei pflichtgemäß gewesen. Sie hätten nicht länger warten dürfen, weil alles dafür sprach, dass Ronja lebensgefährlich verletzt war. Der Dienstherr habe „komplett veraltetes Material“ zur Verfügung gestellt. Der Richter sprach von einer Verkettung unglücklicher Umstände, Prozessbeobachter sahen Organisationsverschulden. Nach dem Strafrecht können nur Menschen in ihrer persönlichen Schuld angeklagt werden, keine Organisationen. Niemand ist also verantwortlich. „Wir können doch nur etwas verzeihen, wenn eine Art Schuld bewiesen ist. Das ist nicht geschehen“, sagen die Eltern.



Die beiden freigesprochenen Männer hatten nach dem Prozess ihre Bereitschaft bekundet, mit Ronjas Eltern zu sprechen und ihre Sicht der Dinge darzulegen. Vielleicht würde das allen ein bisschen Linderung verschaffen. Aber die Eltern haben das Gespräch bis heute nicht gewagt.

Ronja war ein fröhliches Mädchen mit großen Plänen. privat

Es ist nicht so, dass keine Konsequenzen aus dem tödlichen Versagen gezogen wurden. Laut BVG gab es eine „umfassende Auswertung der Abläufe“ und „entsprechende Anpassungen“. 2020 kündigte das Unternehmen an, den alten Havariekran durch einen neuen zu ersetzen. Das ist bisher nicht geschehen. „Aktuell laufen die Verhandlungen mit den Herstellern für einen Vertragsabschluss im dritten Quartal dieses Jahres“, sagt ein Sprecher. „Je nach Lieferzeit wäre der neue Havariekran im Laufe des Jahres 2024 verfügbar.“ Der aktuelle Kran werde regelmäßig gewartet.

Wegen des Unfalls schlossen BVG und Feuerwehr eine Kooperationsvereinbarung, die die Verantwortlichkeiten bei Tram-Unfällen regelt. Auch regelmäßige gemeinsame Übungen sind festgelegt. Die Feuerwehr tauschte an ihren Rüstwagen das Material zum Sichern beim Anheben aus und bekam von der BVG geeignete Hebewerkzeuge. Alle Notärzte üben nun die Versorgung von Opfern bei Unfällen mit Schienenfahrzeugen. „Dieser Unfall hat etwas mit uns gemacht“, sagt Feuerwehrsprecher Thomas Kirstein. „Er sitzt tief in der Seele der Feuerwehrleute.“

„Wir würden gern loslassen, aber wir kriegen das nicht hin“

Zeit heilt keine Wunden. Denn da gibt es die Was-wäre-wenn-Frage. Wenn Ronja noch leben würde, hätte sie im vergangenen Jahr ihr Abitur am Hans-und-Hilde-Coppi-Gymnasium in Berlin-Karlshorst abgelegt. Und als sie da saß bei ihrem Vater in der Bildregie, da spielte sie mit dem Gedanken, Journalistin zu werden.



Die Eltern sehen ihre tote Tochter fast jeden Tag. Manchmal ist es ein kleines Mädchen, das so aussieht wie sie oder das so läuft wie sie. „Wir würden gern loslassen. Aber wir kriegen das nicht hin. Bei den Ermittlungen sind einige Sachen nicht gemacht worden“, meinen sie.

Am 28. Oktober, an Ronjas 18. Geburtstag, hängten die Eltern neben dem Unfallort ein Plakat an den Zaun eines Trafohäuschens. Darauf steht unter anderem: „Die Sparpolitik Berlins hat ein Menschenleben auf dem Gewissen und bis heute wurde keine Verantwortung für Ronjas Tod übernommen!“



Neulich sah Jeanette K. die Straßenbahn mit der Nummer 2243 wieder über den Blockdammweg fahren.