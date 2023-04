Rosenfeld, Salomon, Salzmann: Warum diese Namen vorgelesen werden

Gudrun Wilhelmy kommt jedes Jahr am 18. April hierher, am Gedenktag Yom Hashoah.

Gudrun Wilhelmy kommt jedes Jahr am 18. April hierher, am Gedenktag Yom Hashoah. Sören Kittel

Ein Regionalexpress und eine S-Bahn kreuzen sich auf der Brücke zwischen Savignyplatz und Bahnhof Zoo, als Gudrun Wilhelmy beim Buchstaben S angekommen ist. Die 72 Jahre alte Frau steht auf einem Podest und liest vor: Salomon Walter, Salomon Carmine, Salomon Karl. Ohne Pause liest sie Namen vor. Nur manchmal unterbricht sie, um etwas vom Schicksal der Menschen zu erzählen. Zum Beispiel: „Deportiert nach Theresienstadt, ermordet in Auschwitz.“

Gudrun Wilhelmy kommt jedes Jahr am 18. April hierher, am Gedenktag Yom Hashoah. Es ist der Tag, an dem der Toten des Holocausts gedacht wird. Dieses Gedenken findet weltweit statt, weil die Deutschen im Nationalsozialismus sechs Millionen Jüdinnen und Juden ermordet haben. Es gibt Veranstaltungen in Israel, New York, in Auschwitz, in Oranienburg – und dann gibt es seit 1997 in Berlin diese kleine Bühne auf der Fasanenstraße, ein paar Meter südlich der Kantstraße.

Von morgens bis abends stehen Menschen auf dieser kleinen Bühne und lesen die Namen der Reihe nach vor. „In den ersten Jahren haben wir noch alle 55.696 Namen der ermordeten Berliner Juden vorgelesen“, sagt Martin Jeden, der für die Technik zuständig ist und ebenfalls zwischendurch Namen vorliest. „Aber das dauerte dann bis nachts um drei und so lange wollten die wenigsten durchhalten.“ Jetzt lesen sie so weit sie kommen und am 9. November an der gleichen Stelle weiter. Das sei der zweite Tag im Jahr, an dem diese Aktion stattfinde.

Nachmittags ab 15 Uhr sei es am schwierigsten, sagen die, die das Gedenken organisieren. Denn da gibt es wenig Passanten. Manchmal bleiben Touristen stehen und fragen, was das hier sei. Manche stellen sich dann auch spontan auf zum Verlesen der Namen. Manchmal weinen Menschen. Morgens sei am meisten los, da kämen die Schulklassen und die Medien mit ihren Kameras, abends ebenso, weil es dann sehr stimmungsvoll sei mit der Beleuchtung.

Gudrun Wilhelmy (72) liest jedes Jahr am Holocaust-Gedenktag auf der Fasanenstraße einige der Namen der 55.696 ermordeten Berliner Juden vor. „Einmal beschwerte sich jemand vom Haus gegenüber“, sagt sie, „seitdem komme ich erst recht.“ Mehr über die Aktion @berlinerzeitung pic.twitter.com/1XAqz4aF9Q — Soeren 킷텔 (@soerenkittel) April 18, 2023

Auch Sophia T. ist zum Vorlesen gekommen. Die 15-Jährige ist Christin, aber geht auf ein jüdisches Gymnasium. Heute ist ihr der Nachname Rosenfeld besonders aufgefallen. Sie hat ihn ein paarmal lesen müssen. Weil mehrere Menschen mit dem Nachnamen ermordet wurden. Sophia T. sagt, dass sie es schade findet, dass eine Aktion wie diese von der Polizei beschützt werden muss, genau wie ihre Schule.

Rund zehn Polizisten stehen im Abstand von mehreren Metern zu der Aktion und schauen auf jedes Auto, das in die Fasanenstraße, eine Einbahnstraße, aus der Kantstraße hineinfährt. Parken ist in der Nähe der Synagoge nicht möglich. Auch darauf achten die Beamten. Zwischenfälle? „Nein“, sagt einer der Beamten, „heute ist alles ruhig geblieben.“

Auch Gudrun Wilhelmy sagt, sie könne sich nicht erinnern, dass diese Aktion je gestört wurde. Nur einmal, sagt sie, da kam ein Anwohner am Abend aus dem Haus gegenüber und beschwerte sich über den Lärm. „Seitdem komme ich jedes Jahr extra hierher.“ Es sei ihr wichtig, dass die Namen noch einmal ausgesprochen werden. Dann liest sie weiter: „Salzmann Ilona, Salzmann Johanna, Salzmann Nathan.“ Sie will so lange lesen, bis die Schmerzen in der Ferse wieder schlimmer werden. Sie hat sich extra eine Spritze beim Arzt geben lassen, damit sie hier sein kann.