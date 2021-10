Berlin - Die Spitzen von Rot-Grün-Rot in Berlin wollen in den kommenden fünf Jahren enger zusammenarbeiten, Parteien, Fraktionen und Senatsmitglieder sollten sich enger abstimmen. Man wolle sich einen „Kodex für gute Zusammenarbeit“ geben. So hieß es am Freitagnachmittag im Anschluss an die zweite Runde der Spitzenverhandler. Der Koalitionsvertrag soll weiter wie geplant am 24. November fertig sein, um dann von den Gremien der drei Parteien abgesegnet werden zu können. Kurz vor Weihnachten soll dann die Regierende Bürgermeisterin gewählt werden.

Koalitionsverträge tragen üblicherweise eine Präambel, eine wegweisende Einleitung, so etwas wie ein Stammbuch, in dem gesagt wird, worauf man sich in dem Vertrag geeinigt hat, wie man miteinander arbeiten will. Solche Präambeln fallen naturgemäß unterschiedlich aus, mal schwärmerisch, mal prosaisch. So schrieb sich das erste rot-rot-grüne Bündnis 2016 ins Stammbuch, man wolle „in die Zukunft investieren. Gerechtigkeit, Toleranz, Solidarität, ökologische Verantwortung, Fortschritt – diese Orientierung bildet den Kompass für unsere gemeinsame Politik“. Außerdem war von „Weltoffenheit, Respekt vor der Unterschiedlichkeit der Lebensweisen und Innovationsfreudigkeit“ die Rede. All das wolle man bewahren, verstärken und überhaupt alles besser und schöner machen. Große Worte.

Große Worte haben oft das Problem, dass sie im Alltag mitunter schwer einzuhalten sind. Das hat sich in den vergangenen fünf Jahren an etlichen Punkten gezeigt. Auf vielen Feldern der Wohnungs- und Baupolitik, der Verkehrspolitik aber auch der Gesellschafts- und Innenpolitik haben die Koalitionäre gestritten. Und nicht zuletzt der gescheiterte Mietendeckel war ein kapitales Scheitern.

Jetzt, fünf Jahre später, klingen die Spitzenvertreter derselben Parteien anders, nüchtern. Man habe sich auf fünf Grundsätze verständigt, heißt es. Man wolle eine zukunftsfähige, soziale, ökologische Stadt mit einer starken Wirtschaft. Doch über allem soll das Bild einer Service-Stadt stehen, die funktioniert. Die Bürgerinnen und Bürger müssten das spüren, sobald sie mit der Verwaltung in Berührung kommen. Das sei der wichtigste Maßstab für Erfolg.

Bei der designierten Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) klingt das so: „Wir müssen einen guten Ausgleich finden für die unterschiedlichen Interessen in der Stadt. Und wir müssen die Schwerpunkte durch die kommenden fünf Jahre tragen.“ Um das sicherzustellen, müsse man sich immer wieder hinterfragen.

Franziska Giffey hat leicht reden. Sie war als Bezirksbürgermeisterin von Neukölln nicht an den Verhandlungen von 2016 beteiligt.

Ganz anders Bettina Jarasch, Spitzenfrau der Grünen. „Wir wollten so viel damals“, sagt sie heute, 2016 zeichnete sie als Parteivorsitzende mitverantwortlich. „Jetzt geht es um eine Konzentration auf das, was wir wirklich hinkriegen können.“ Es sei „gute Professionalität“ gefragt. So distanziert gegenüber ihrer eigenen Wunschkonstellation hat Jarasch selten geklungen.

Doch was soll erst Klaus Lederer sagen? Er war sogar fünf Jahre an Rot-Rot-Grün beteiligt, als stellvertretender Regierungschef und Kultursenator sogar in vorderster Reihe. Jetzt sagt Lederer, dass man vor fünf Jahren „die Mühen der Ebene unterschätzt“ habe. Es habe so eine große Aufbruchstimmung geherrscht. Und heute? Heute wisse er, dass es klug sei, wenn sich „gleich von Anfang an neue Formeln des Miteinanders einspielen“.

Berliner CDU fordert „gesunden Menschenverstand“ und „ein Ende linker Ideologie“

Auf eines können sich die neuen nüchternen Rot-Grün-Roten genauso verlassen wie zuvor die - möglicherweise - euphorischeren Rot-Rot-Grünen: auf die Kritik der Opposition. Die ist nämlich dieselbe geblieben und hat längst ein Urteil gefällt.

So fordert Berlins CDU mit Blick auf die Koalitionsverhandlungen „echte Lösungen“ für die Probleme der Stadt statt „fauler Kompromisse“. Nötig sei nicht zuletzt ein ausgeglichener Haushalt, ohne künftigen Generationen einen Schuldenberg zu hinterlassen, erklärte der CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner am Freitag. „Die Enteignungsfrage muss jetzt abgeräumt werden, statt über Jahre wie ein Damoklesschwert über dem Wohnungsmarkt zu schweben“, führte er weiter aus.

Berlin erwarte von den Koalitionsverhandlungen ein Ende linker Ideologie, sagte Wegner. „Nach fünf Jahren Rot-Rot-Grün muss in Berlins Regierung endlich der gesunde Menschenverstand Einzug halten.“

Möglicherweise meint Kai Wegner sogar etwas ähnliches wie Franziska Giffey, wenn sie sagt: „Wir brauchen nicht immer wieder neue Blütenträume. Sondern, wir brauchen Haltung, Führung, Kontinuität und Stabilität.“

