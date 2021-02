Berlin - Autos mit Verbrennungsmotoren sollen künftig in Berlin nicht mehr fahren dürfen. Die rot-rot-grüne Koalition hat bekräftigt, dass das Stadtgebiet in zwei Stufen zur Zero-Emission-Zone, kurz ZEZ, werden soll. Doch anders als zuletzt werden jetzt keine Jahreszahlen mehr genannt, wann Benziner und Diesel ausgesperrt werden. Wurde bislang angepeilt, dass das Gebiet innerhalb des S-Bahn-Rings 2030 frei von Verbrennern werden soll, ist nun von „mittelfristig“ die Rede. Während zuletzt angestrebt wurde, die Null-Emissions-Zone 2035 auf die übrige Stadt auszuweiten, gibt es dafür keine Zeitvorgabe mehr. Eine Koalitionsrunde hat sich darauf geeinigt, im Senatsbeschluss zur Klimanotlage und im ebenfalls geplanten Stadtentwicklungsplan Mobilität und Verkehr (MoVe) neue Formulierungen zu verankern. Von einer Verwässerung ursprünglicher Vorgaben wollte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Silke Gebel nicht sprechen. „Wir haben ein klares Bekenntnis für eine Zero-Emission-Zone abgegeben“, sagte sie der Berliner Zeitung am Mittwoch. Das sei entscheidend.

„Klimaschutz und Luftreinhaltung machen im Stadtverkehr einen zügigen Umstieg von Benzin- und Diesel-Fahrzeugen auf emissionsfreie Antriebe und alternative Kraftstoffe erforderlich“, heißt es in dem nun abgestimmten Passus zu der geplanten Klimavorlage. „Zu diesem Zweck strebt der Senat die Einrichtung einer ‚Zero Emission Zone‘ an, die vom Schadstoffausstoß fossil betriebener Fahrzeuge so weit wie möglich freigehalten wird, und prüft dies hinsichtlich rechtlicher Grundlagen sowie möglicher sozialer und verkehrlicher Wirkungen und den Effekten für den Klimaschutz. Dadurch könnte ein Großteil der hohen CO2-Emissionen des Straßenverkehrs eingespart werden, die sich im Jahr 2017 auf 3,93 Millionen Tonnen und damit 20,6 Prozent der Berliner Gesamtemissionen beliefen.“ Die Formulierung soll in den Stadtentwicklungsplan Mobilität und Verkehr übernommen werden, so Kristian Ronneburg von der Linken. Der Plan wird am Dienstag im Senat beraten – und wahrscheinlich auch beschlossen.