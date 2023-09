Rückkehr der Billigflieger: Experte erwartet neue Niedrigpreis-Angebote

Fliegen ist wieder angesagt: Diese Woche verkündete ein Wirtschaftsfachmann in einem Berliner Radiosender die Rückkehr der Billigflieger. Also haben wir den Computer angeworfen und nachgeschaut: 35 Euro nach Mallorca, 54 Euro nach London, 55 nach Rom.



Dabei war doch in der Pandemie die Lufthansa fast pleitegegangen und musste mit Hunderten Staatsmillionen gerettet werden. Auch danach sah es mit dem Fliegen mau aus: Zwar war der BER längst fertig, aber Fliegen war etwas aus der Mode gekommen. Zu viele Flugzeuge waren in der Pandemie stillgelegt worden, es gab zu wenige Piloten. Nun war fliegen doppelt so teuer.

Dazu die Sache mit dem Klima. Manche haben Flugscham und bleiben grundsätzlich am Boden. Denn der Flugverkehr sorgt für fünf Prozent der globalen Erwärmung. Der größte Teil davon geht zwar auf den Frachtverkehr zurück, trotzdem verbringen viele nun lieber einen kerosinfreien Urlaub in der Heimat.



Doch viele andere fliegen wieder in die Ferne. Der Fachmann im Radio prophezeit, dass nächstes Jahr wieder Billig-Flieger-Verhältnisse herrschen wie vor Corona.

Da gibt es einen neuen Trick

Doch die Sache mit dem großen Billig-Billig stimmt so nicht ganz. Denn die Ziele und Zeiten können nicht frei gewählt werden. So war der 35-Euro-Flug nach Mallorca nur vom 13. bis 20. Januar billig. Aber wer will im Januar nach Malle?



Wer auf solche Lockangebote klickt, wird schon bald ernüchtert das Laptop zuklappen. Billig sind nur solche Flüge, die keine Direktflüge sind, sondern oft mit zwei-, dreimal umsteigen. Flüge, bei denen der Sechs-Stunden-Trip nach Teneriffa schon mal 21 Stunden dauert. Oder die Umsteigezeit ist so kurz, dass wir das Gepäck gar nicht mehr vom ersten zum zweiten Flugzeug bekommen. Denn das ist auch ein neuer Trick: Das Gepäck wird nicht immer von Start bis Ziel durchgecheckt, sondern es bleibt den Passagieren überlassen, wie sie das hinbekommen.

Dann gibt es da diesen Flug nach Sizilien – obwohl in den Herbstferien nur 148 Euro. Doch er dauert nicht drei Stunden und 22 Minuten wie die teuren, sondern 26 Stunden, weil elf Stunden Aufenthalt in Budapest dabei sind. Der Preis klingt aber gut. Doch dann das Kleingedruckte: Für Sitzplätze wollen sie eine Gebühr, genau wie für das Handgepäck. Und wenn wir tatsächlich für zwei Wochen auch noch einen Rucksack aufgeben, kostet das mehr als der Flug: 176 Euro.



Die spinnen doch. Es gibt auch Flüge ganz ohne Gepäck. Meine Frau sagte: „Flüge ohne Gepäck anzubieten, ist so, als würde es in der Pizzeria nur noch Pizza ohne Rand geben oder besser: nur noch den Rand von der Pizza.“



Von wegen Fliegen ist nun wieder billig! Also fahren wir vielleicht doch wieder in die Sächsische Schweiz.