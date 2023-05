Rückschlag für Radfahrtrainer: Dem Berliner Verein wurden alle Fahrräder geklaut

Der Verein bietet auch Radfahrunterricht für Kinder mit Beeinträchtigungen an. Jetzt verschwand in Reinickendorf das Auto mit dem kompletten Equipment.

Dieser Transporter, ein Opel Movano, wurde in der Nacht zum 9. Mai an der Lindauer Allee in Berlin-Reinickendorf gestohlen. An Bord waren Fahrräder und Ausrüstung. Der Verein sucht jetzt nach Spendern.

Dieser Transporter, ein Opel Movano, wurde in der Nacht zum 9. Mai an der Lindauer Allee in Berlin-Reinickendorf gestohlen. An Bord waren Fahrräder und Ausrüstung. Der Verein sucht jetzt nach Spendern. Gesufit

Wieder einmal trifft die Kriminalität in Berlin die Schwächsten. Der Verein Gesufit Berlin e.V. bietet unter anderem Radfahrunterricht für Kinder mit Beeinträchtigungen unter dem Projektnamen Zweirad inklusiv an. Doch jetzt erlebte das Projekt einen herben Rückschlag: In der Nacht von Montag zu Dienstag wurde der voll bepackte Zweirad-Transporter des Vereins gestohlen.

Ein Mitarbeiter des Projekts hatte ihn über Nacht mitgenommen und in Reinickendorf an der Lindauer Allee geparkt, um am nächsten Tag schnell am Ziel zu sein. Doch am Morgen war der Opel Movano weg.

Der Transporter war vollgepackt mit teuren Kinderfahrrädern, Dreirädern, Tretrollern, Handbikes, Fahrradhelmen, Pylonen und Parcours-Elementen. Das alles einzeln zu versichern, ist für einen gemeinnützigen Verein schwer zu finanzieren. Und nun ist eine komplette Flotte weg. „Der Schaden liegt bei rund 10.000 Euro für das Equipment“, sagt der Vereinsvorsitzende Günter Müller.

Die Trainer bringen Kindern das sichere Radfahren bei. Jetzt ist die gesamte Fahrradflotte samt Transporter gestohlen worden. Gesufit

Der Zweirad-Transporter ist inzwischen an mehr als 50 Berliner Grundschulen bekannt. Mit ihm kommen die Trainer auf die Schulhöfe, um Kinder zu sicheren Radfahrern zu machen. Seit einem Dreivierteljahr setzt der Verein auch im Rahmen der Special Olympics ein Radprojekt für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung um, für das er mit Rädern und Trainern in Förderschulen, Werkstätten und Wohnprojekte kommt.

Die Projektmitarbeiter wollen sich von dem Rückschlag nicht entmutigen lassen. „Wir wollen so schnell wie möglich wieder an den Start gehen“, sagen sie. „Vor allem die Kinder in den Förderschulen waren mit viel Begeisterung dabei, die wollen wir nicht hängen lassen.“

Der Verein will sein Projekt so schnell wie möglich fortsetzen und sucht Unterstützung. „Wer uns Räder zur Verfügung stellen kann, geliehen, gekauft oder geschenkt, tut uns einen großen Gefallen“, sagt der Vorsitzende. Auch finanzielle Unterstützung gegen Spendenquittung sei willkommen.

Näheres zu dem Verein unter www.gesofit-berlin.de