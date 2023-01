Neukölln und die Silvesterkrawalle: Ein Lehrer aus Neukölln berichtet, wie er seine Schüler gewarnt hat. Die Schulleiterin sagt, was sich in Berlin sofort ändern müsste.

Lehrer an der Rütli-Schule: „Niemand wurde festgenommen, was nicht heißt, dass niemand dabei war“

In der Silvesternacht löschen Feuerwehrmänner an der Berliner Sonnenallee einen Reisebus, der von Unbekannten angezündet wurde.

Hinter dem Eingang der Rütli-Schule sitzt ein Wachmann und kontrolliert Besucher. Schüler mit Hoodies und Rucksäcken laufen vorbei. Als ein paar von ihnen sehen, dass Journalisten ihren Lehrer interviewen, posieren sie vor der Kamera und rufen: „Herr Can, der Beste!“ Es ist Januar 2023, wenige Tage nach der Silvesternacht, bei der hier, in Neukölln, Polizisten und Feuerwehrleute von Jugendlichen angegriffen wurden. Über sie diskutiert nun die ganze Stadt: Wer sie sind, woher ihre Wut kommt, was man mit ihnen machen soll.