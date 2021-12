Berlin - Bis weit auf die Oderstraße reicht mitunter die Schlange, die sich vor dem Eisstadion Neukölln bildet – nervenaufreibend. Die Wartezeit ist lang, und das liegt zum einen daran, dass der Einlass länger dauert, weil die Corona-Hygiene-Auflagen kontrolliert werden müssen. Zum anderen aber auch daran, dass die Sportanlage unweit des Bahnhofs Hermannstraße einen ungeahnten Ansturm erlebt. Fast 20 Prozent mehr Besucher als im Vor-Corona-Jahr 2019, meldete das Bezirksamt am Freitag.

Im Neuköllner Rathaus hat man eine Erklärung für diesen „Run“: Das Eisstadion Neukölln sei derzeit die einzige Eisbahn in der Vier-Millionen-Stadt Berlin, bei der man Leihschlittschuhe bekommt. Das stimmt zumindest für die staatlich betriebenen Anlagen.

Publikumslauf in Hohenschönhausen nicht vor Ende Januar

Zwei Eissportanlagen haben in dieser Wintersaison noch gar nicht geöffnet: Das Horst-Dohm-Stadion in Wilmersdorf bleibt wegen technischer Probleme die ganze Saison geschlossen. Auch auf der Publikumsbahn im Sportforum Hohenschönhausen wird weiter gebaut, die zunächst avisierte Öffnung im Dezember hat sich erledigt. „Die Eislaufsaison wird nicht vor Ende Januar oder Anfang Februar beginnen“, teilt der Betreiber nun mit.

Auch die Charlottenburger Eissporthalle P09 am Olympiastadion fällt jetzt für den gemeinen Schlittschuhläufer aus, sie steht aktuell nur Vereinssportlern offen. Die Sportförderung prüfe, wie dem öffentlichen Eislauf Zeit eingeräumt und zugleich die coronabedingten Auflagen erfüllt werden können, teilt das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf mit.

Bleibt einzig das Erika-Heß-Eisstadion in Wedding. Aber dort ist seit dem 24. November der Schlittschuhverleih geschlossen. Grund ist die aktuelle Hygieneschutzverordnung, teilte der Bezirk Mitte mit. Der Betreiber des Schlittschuhverleihes „bedauere diesen Schritt zutiefst“, heißt es in der Pressemitteilung. Alternative Möglichkeiten würden derzeit mit Hochdruck geprüft.

In Neukölln merkt man, dass die anderen Eisstadien nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. Knapp 40.400 Besucherinnen und Besucher passierten bislang das Drehkreuz am Eingang, das seien rund 5800 mehr als im gleichen Zeitraum 2019, teilte das Bezirksamt mit. „Der Pächter des Schlittschuhverleihs ist sehr zufrieden mit dem Geschäft“, heißt es aus der Pressestelle. Allerdings war es vor dem Tresen, an dem die Schlittschuhe ausgegeben werden, zeitweise zu nicht akzeptablen Drängeleien gekommen.

Mit einem Online-Ticketsystem versucht der Bezirk Neukölln nun, das Problem mit der langen Warteschlange am Eingang in den Griff zu bekommen. Ab Montag ist der Besuch der Eisbahn nur noch über eine digitale Buchung von Zeitfenstern möglich, teilte das Bezirksamt Neukölln am Freitag mit. „Die Buchung führt nur zur Reservierung eines Zeitslots, das Ticket selbst wird weiterhin vor Ort an der Kasse gezahlt“, heißt es in der Pressemitteilung.

Öffnungszeiten & Preise Adresse: Das Eisstadion Neukölln befindet sich in der Oderstraße 182; vom U- und S-Bahnhof Hermannstraße sind es etwa zehn Minuten zu Fuß.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 13 Uhr, 15 bis 18 Uhr, 19 bis 21.30 Uhr; am Sonnabend 9 bis 12 Uhr, 15 bis 18 Uhr, 19 bis 21.30 Uhr; am Sonntag 9 bis 13 Uhr, 14 bis 17 Uhr. An Heiligabend und Silvester geschlossen, am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr. An Neujahr 14 bis 17 Uhr.

Eintrittspreise: Erwachsene zahlen pro Laufzeit 3,30 Euro, Kinder, Schüler, Auszubildende, Erwerbslose und Sozialhilfeempfänger 1,60 Euro.

Corona-Auflagen: Erwachsene müssen entweder geimpft (QR-Code digital oder ausgedruckt) oder genesen sein. Maskenpflicht jenseits der Eisflächen. Ab Montag muss vorab ein Zeitfensterticket gebucht werden. Und zwar unter: Erwachsene müssen entweder geimpft (QR-Code digital oder ausgedruckt) oder genesen sein. Maskenpflicht jenseits der Eisflächen. Ab Montag muss vorab ein Zeitfensterticket gebucht werden. Und zwar unter: https://eisstadion-neukoelln.rentware.io/

Sportstadträtin Karin Korte hofft, dass damit nicht nur die langen Warteschlangen der Vergangenheit angehören, sondern dass die Eislauffans damit auch die Sicherheit haben, dass sie im gewählten Zeitfenster wirklich ins Eisstadion reinkommen. „Mit der Umstellung auf das neue Buchungssystem wird das Hygienekonzept besser umsetzbar sein und der Einlass in das Stadion beschleunigt“, so die Sportstadträtin. Bei der Online-Buchung der Zeitfenster müssen bereits Name, Adresse und Telefonnummer angegeben werden, damit lägen alle Daten vor, die im Falle eines Corona-Falls für die Nachverfolgung nötig seien. Auch Stadionleiter Andreas Miers ist zuversichtlich, dass es nun künftig „an der Kasse schneller geht“.

dpa Die Eisflächen werden mehrmals täglich maschinell erneuert.

Anders als beim Ticketsystem der Berliner Bäderbetriebe wird das online gebuchte Eisticket nicht digital bezahlt, das heißt, dass die Besucherinnen und die Besucher am Kassencontainer 3,30 Euro pro Erwachsenen (für Kinder 1,60 Euro) in die Münzschublade geben müssen. Nach wie vor gelten im Eisstadion die 2G-Regeln, für deren Kontrolle allerdings Mitarbeiter einer Wachschutzfirma zuständig sind. Bei ihnen müssen Besucherinnen und Besucher den QR-Code für die Impfung (digital oder ausgedruckt) oder den Genesenen-Nachweis vorzeigen.

Besucherzahl auf 400 limitiert

Zur Saisoneröffnung war auch das die Aufgabe des Kassenpersonals, wodurch sich der Einlass weiter verzögerte. In der Folge war es dann „gehäuft zu verbalen und körperlichen Angriffen auf unser Eisstadion-Personal“ gekommen, wie die Sportstadträtin am 18. November konstatierte. Wegen dieser Übergriffe waren in jenen Tagen auch mehrfach die Polizei und das Ordnungsamt angerückt. Der Bezirk schloss darauf das Eisstadion für mehrere Tage und engagierte ein Wachschutzunternehmen, das seither kontrolliert, dass die Corona-Schutzmaßnahmen eingehalten werden. „Inzwischen ist Ruhe eingekehrt, die Situation hat sich entspannt, unsere Kassiererinnen sind safe“, sagt Bärbel Ruben von der Bezirks-Pressestelle.

Mit der Einführung des Onlinebuchungssystem ab Montag wird nun auch die Zahl der Besucher des Neuköllner Eisstadions limitiert: Maximal 400 Schlittschuhfans dürfen pro Zeitfenster in das Eisstadion, teilte das Bezirksamt mit. Bislang gab es offiziell keine Obergrenze.

Neben den staatlich betriebenen Eisbahnen gibt es nicht nur die mobilen Anlagen auf den Weihnachtsmärkten, sondern auch privat betriebene mit Schlittschuhverleih – wie beispielsweise die in Lankwitz oder gleich zwei am Ufer des Müggelsees. Am neuesten ist eine Eisfläche in einem weißen Zelt in der Charlottenburger Trakehner Allee unweit des Olympiastadions. Sie wird von einem Pflanzencenter betrieben.