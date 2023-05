Russen-Siegesfeiern in Berlin: Putins Rockerclub Nachtwölfe kam nur als Kopie

Die Zweiradfahrer reisten nicht aus Russland an. Die Truppe mit den Ledertrachten wurde dennoch am Sowjetischen Ehrenmal in Tiergarten mit Beifall bedacht.

Demonstranten können kreativ sein. Vor allem dann, wenn polizeiliche Auflagen für Demonstrationen umgangen werden sollen. Bei der Demonstration am Dienstag in Mitte waren russische und sowjetische Symbole sowie Fahnen verboten. Mehrere Hundert Menschen zogen am Dienstag vom Brandenburger Tor zum Sowjetischen Ehrenmal auf der Straße des 17. Juni in Tiergarten, um der gefallenen sowjetischen Soldaten zu gedenken.

Sie trugen Bildnisse von Familienmitgliedern, die gegen Adolf Hitler gekämpft hatten oder gefallen waren. In diesem Jahr hatte die Polizei drastische Auflagen verhängt. Verboten war auch das Sankt-Georgs-Band, ein russisches militärisches Abzeichen bestehend aus einem Muster von drei schwarzen und zwei orangen Streifen. Demonstranten banden als Reaktion auf das Verbot orange und schwarze Luftballons zusammen oder trugen die Bilder ihrer Verwandten in Rahmen aus schwarzen und orangen Leisten.

Die Polizei überwachte mit einem massiven Aufgebot den Demonstrationszug. Mit Gittern wurde das Ehrenmal abgeriegelt. Wer das Areal betreten wollte, musste einen von zwei Kontrollpunkten passieren. Die Polizisten durchsuchten jede Tasche. Dabei kam es zu teils hitzigen Diskussionen zwischen Besuchern und Polizisten. Denn wer das Ehrenmal betreten wollte, durfte kein Plakat, kein Sowjetsymbol oder Uniformteil dabeihaben.

„Die Polizei entehrt das Lebenswerk unserer Väter“, sagte eine Frau mit Nelken in der Hand, die sie dort niederlegen wollte. „Diese Kontrollen hier sind einfach lächerlich. Wir wollen diese Gedenkstätte doch nicht demolieren.“ Angereist waren auch etwa 60 Anhänger des russischen Rockerclubs Nachtwölfe, dessen Vorsitzender ein Freund von Wladimir Putin ist.

Die russische Flagge wurde dann doch gezeigt. Und die Polizei verzichtete aus Gründen der Verhältnismäßigkeit darauf, die Fahne einzuziehen. Andreas Kopietz/Berliner Zeitung

Wegen des russischen Krieges in der Ukraine bekamen die originalen Nachtwölfe keine Visa für die Europäische Union. Nach Angaben einer Polizeisprecherin handelt es sich bei dem angereisten Rocker-Trupp um den deutschen Ableger Nachtwölfe Germany MC. Auch tschechische und polnische Nachtwölfe-Anhänger und einige Russen, die schon vor dem Krieg in Europa lebten, waren darunter.

Aus Russland waren Putins Zweiradfahrer dieses Mal nicht angereist. Andreas Kopietz/Berliner Zeitung

Die Polizei erlaubte ihnen nicht, im geschlossenen Verband zu fahren, sondern nur in kleinen Gruppen. Auch sie diskutierten mit den Polizisten über die strengen Regeln. Zwei Rocker mussten Fahnen abgeben, ein anderer musste die serbische Fahne auf seinem Ärmel mit Pflaster abkleben. Denn wenn man sie knickt, sieht sie aus wie die russische.

Begleitet von „Hurra“-Rufen der Umstehenden und Applaus legten die Motorradfahrer Nelken und rote Rosen nieder. Dann verschwanden sie mit der ihn naturgemäß eigenen düsteren Miene und gingen zu ihren Motorrädern, die sie einige Hundert Meter entfernt abstellen mussten. Ihre nächste Station zum Nelkenniederlegen war das Ehrenmal am Treptower Park.

Die Polizei zeigte sich mit dem Ablauf des Tages vor Ort sehr zufrieden.