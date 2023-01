Ruth Brand: Neue Chefin der Zahlenwelt überwacht die Nachwahl in Berlin

Eine Frau an der Spitze des Statistischen Bundesamtes: Ruth Brand wird die Behörde ab Januar 2023 leiten. Sie überwacht damit auch die Nachwahl in Berlin.

2022 stand ganz im Zeichen der Statistik: Der Krieg in der Ukraine, Vorratskäufe und steigende Kraftstoffpreise, hohe Inflation infolge der Kriegs- und Krisensituation, mehr Fahrgäste in Bussen und Bahnen im Zeitraum des 9-Euro-Tickets oder der Inlandstourismus, der zurück auf Vor-Corona-Niveau stieg. Das Statistische Bundesamt war fleißig, erhob Daten über Daten und verschickte an die 700 Pressemitteilungen.

Jetzt hat die Behörde eine neue Chefin: Ruth Brand ist seit 1. Januar 2023 die Leiterin der Zahlenwelt und zugleich Bundeswahlleiterin, ein Amt, mit dem die Präsidenten beziehungsweise Präsidentinnen des Statistischen Bundesamtes bereits seit 1953 betraut werden. Die erste Herausforderung steht für sie schon an: Ruth Brand wird die Nachwahl in Berlin überwachen und versuchen müssen, dass diese diesmal ohne Chaos über die Bühne geht.

Ruth Brand begann ihre berufliche Karriere an der Universität Hannover, bevor sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg wurde. 2001 führte sie der Weg zum ersten Mal ins Statistische Bundesamt. 18 Jahre lang arbeitete sie dort in verschiedenen Positionen, sodass sie das Haus „bestens kennt“, wie es bei Destatis heißt. Zuletzt leitete sie über fünf Jahre lang die Abteilung Gesundheit, Soziales, Bildung und Private Haushalte.

Im April 2020 wechselte sie dann in das Beschaffungsamt des BMI, wo sie zunächst Direktorin und seit März 2021 dann Präsidentin war. Das Beschaffungsamt ist der größte zivile Beschaffer des Bundes. 2021 betrug das Vergabevolumen 7 Mrd. Euro, wobei knapp drei Viertel auf IT-Dienstleistungen und IT-Technik entfielen.

Ruth Brand ist Chefin von etwa 2400 Mitarbeitern

Und nun leitet sie das Statistische Bundesamt, hat etwa 2400 Mitarbeitende in Wiesbaden, Bonn und Berlin unter sich und ist die zweite Frau an der Spitze in der fast 75-jährigen Geschichte der Behörde. Die erste Frau an der Spitze war Hildegard Bartels, die das Amt von 1972 bis 1980 innehatte.

Sie freue sich auf die neue Aufgabe, ließ Ruth Brand, die den scheidenden Präsidenten Georg Thiel ersetzt, vor kurzem mitteilen. Gerade in Krisenzeiten werde deutlich, wie wichtig aktuelle und qualitativ hochwertige Statistikdaten für faktenbasierte Entscheidungen in einer Demokratie seien, sagte die Wirtschaftswissenschaftlerin.