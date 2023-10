Für viele Fans ist sie das letzte Stück DDR auf Berliner Gleisen. Für manche Fahrgäste hat sie als „Coladose“ einen festen Platz in ihren Erinnerungen. Ältere S-Bahner loben ihre klassische Technik, die noch viel Mechanik umfasst. Das Management stört sich dagegen an dem hohen Wartungsaufwand. Eines ist klar: Mit der Baureihe 485 steht einem wichtigen S-Bahn-Typ das Ende bevor. Nicht mehr lange, dann werden die wenigen verbliebenen Fahrzeuge zum letzten Mal Fahrgäste befördern, bestätigte die S-Bahn Berlin. Der Abschied wird groß gefeiert – unter anderem mit mehreren Sternfahrten.

Daniel Guderian hält mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg. „Es ist ein Verlust, dass die Baureihe 485 ausgesondert wird“, schreibt er bei Facebook, wo es eine Gruppe zu diesem S-Bahn-Typ gibt. „Ich als Fahrgast reise sehr gern mit ihr. Die Fahreigenschaften lassen den Charme der DDR aufleben. Schade, dass sie gehen muss.“ Das sei „ein sehr großer Verlust“, pflichtet Matthias Burkart bei.

Nur noch 24 Wagen sind übrig geblieben

Der Fahrkomfort ist schlechter als bei anderen Zügen, entgegnet Andreas Kühn, ein anderes Mitglied der Facebook-Gruppe. Die Ersatzteile waren „immer ein Problem, gerade in den letzten Jahren“. Die Technik habe sich weiterentwickelt. Dass die Baureihe ausgemustert wird, sei schade, findet Daniel Radzuweit. „Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass es Zeit für Neues ist.“ Die neue Baureihe 483/484 hat die Flotte verjüngt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Ein Zug der S-Bahn-Baureihe 485 unterwegs am Bahnhof Treptower Park. Die Linie S85 zwischen Grünau und Pankow ist das letzte Einsatzgebiet dieses Fahrzeugtyps. Norman Gottberg

Nur noch zwölf Viertelzüge, bestehend aus jeweils einem Trieb- und einem Beiwagen, gehören zum Bestand der S-Bahn Berlin. Nur auf einer S-Bahn-Linie, der 24 Kilometer langen S85 zwischen Grünau und Pankow, werden sie noch planmäßig eingesetzt. Manchmal hilft die Baureihe 485 auf anderen Strecken aus, ansonsten ist sie bereits aus dem Stadtbild verschwunden. Trotzdem ist der nahende Abschied für viele Kenner des Berliner Nahverkehrs eine hochemotionale Sache, wie die Debatten zeigen. Es kursieren Bilder von Zügen, die vom Personal liebevoll mit alten Schildern geschmückt wurden.

Die S-Bahn Berlin, die der Deutschen Bahn (DB) gehört, ist sich der Verantwortung bewusst. Am 12. November möchte sie den Menschen, die sich für dieses Stück Berliner Verkehrsgeschichte interessieren, die Gelegenheit geben, den ältesten Zügen der Flotte Lebewohl zu sagen. „Für diesen Tag sind die letzten Fahrten geplant“, so ein Sprecher. Damit Foto- und Filmfans auf ihre Kosten kommen, sieht das Programm zum großen Finale mehrere zusätzliche Einsätze vor – und fotogene Treffen an Bahnhöfen.

Sternfahrten nach Schöneweide – und dann Abschiedstouren auf dem Ring

So soll der Fahrzeugtyp am zweiten November-Sonntag auf seine langjährigen Stammlinien S8 und S47 zurückkehren. Fünf Sternfahrten werden nach Schöneweide führen, wo sich die beiden Linien begegnen, so die Bahn. Dort sollen um 10, 11, 12, 13 und 14 Uhr vier Züge ankommen, um für zwei Minuten an den Bahnsteigen A und B nebeneinander zu stehen. Auch dies wurde von der S-Bahn nun bestätigt.

Kurz nach 14 Uhr sollen zwei Züge in Schöneweide zur „endgültigen Abschiedsfahrt“ aufbrechen, geht aus der offiziellen Planung weiter hervor. Sie werden den Ring gegenläufig befahren, heißt es. Eine S-Bahn ist auf der Linie S41, die andere auf der S42 unterwegs. Am Nullpunkt der Ringbahn, im S-Bahnhof Beusselstraße, sollen sie sich treffen. Nach kurzem Aufenthalt geht es zurück nach Schöneweide, wo die Ankunft für 15.15 und 15.21 Uhr vorgesehen ist. Auf den Gleisen 4 und 5 sollen die Züge erneut zwei Minuten pausieren, bevor sie endgültig in die Hauptwerkstatt Schöneweide am Adlergestell aussetzen. Dort sollen sie dem Vernehmen nach erst mal abgestellt werden.

Dann ist sie zu Ende, die Ära der Baureihe 485, die noch in der Zeit der deutschen Teilung in der DDR begonnen hatte. Die S-Bahn nennt das Fahrzeug auf ihrer Internetseite ein „Kind des Ostens“, und das ist sicherlich korrekt. So stammt das Design von der Hochschule für industrielle Formgestaltung in Halle (Saale). Der Berliner Lutz Gelbert, der maßgeblich an der Gestaltung des neuen S-Bahn-Typs beteiligt war, gilt als der erste Industrie-Designer der DDR, der ein Ingenieurs-Diplom besaß.

Die Baumusterfahrzeuge und die Nullserie wurden vom VEB Lokomotivbau Elektrotechnische Werke „Hans Beimler“ in Hennigsdorf hergestellt. 1988 erlebten die ersten Züge der damaligen Baureihe 270 ihr Debüt in Berlin, Hauptstadt der DDR. In West-Berlin fuhren sie nicht. Im Jahr zuvor wurde während der Leipziger Frühjahrsmesse das Farbkonzept für die Außenlackierung vorgestellt: strahlend rot mit einem anthrazitfarbenen Fensterband. „Die Farbe gefällt mir“, soll der DDR-Staatsratsvorsitzende Erich Honecker gesagt haben, als ihm ein Zug präsentiert wurde.

„Diese Bahnen sind die Königsklasse“

Die anfängliche Farbgestaltung soll dazu beigetragen haben, dass die neuen Fahrzeuge „Coladosen“ genannt wurden. Andere Erklärungen führen den Spitznamen, der sich im Osten auf ein Westprodukt bezog, auf das Material zurück, aus dem die Leichtbaukonstruktionen der Wagenkästen bestanden. Schließlich wird Aluminium auch bei der Herstellung von Getränkedosen verwendet. Andererseits gibt es S-Bahn-Kenner, die bestreiten, dass der Name „Coladose“ jemals besonders weit verbreitet war.

Als die Züge noch rot lackiert waren: Eine „Coladose“ 2001 unterwegs auf der Berliner Ringbahn. Jürgen Heinrich/imago

Wie dem auch sei: Die Baureihe 485, deren Serienlieferung aus dem heutigen Alstom-Werk nordwestlich von Berlin von 1989 an 158 Trieb- und Beiwagen umfasste, hat die Flotte zur Freude der Fahrgäste verjüngt. Seitdem haben die Züge viele Millionen Menschen befördert. Mitglieder des Fahrpersonals, die länger bei der S-Bahn sind, schätzen die altmodische, aber robuste Elektrotechnik – auch wenn sie bei Nässe einiges Können unter Beweis stellen müssen, weil der Antrieb auf weniger Achsen wirkt als bei anderen Typen. „Diese Bahnen sind die Königsklasse“, sagt ein Lokführer. Als rollende Computer wie heutige Schienenfahrzeuge gelten diese Züge jedenfalls nicht.

Drei Wagen bleiben für die Nachwelt erhalten

Doch als sich die Nachfolge-Baureihe 481 etablierte und die S-Bahn im Zeichen des damals geplanten Börsengangs der DB auf Sparen getrimmt wurde, galten die Ost-Züge zunehmend als obsolet. Von 2003 an wurden erste Fahrzeuge abgestellt. 2007 begann die Verschrottung, der in kurzer Zeit rund 130 Wagen zum Opfer fielen, was der Senat nicht kritisierte. Als während der S-Bahn-Krise jeder Zug gebraucht wurde, wurden die Ausmusterungen ausgesetzt. In den vergangenen Jahren gingen sie kontinuierlich weiter. Immer wieder verlassen Wagen Berlin, um bei der Firma Bender in Opladen zerlegt zu werden. Weil Aluminium hohe Preise erzielt, macht die Bahn damit Gewinn.

Technikthemen haben zu der Entscheidung beigetragen, berichten S-Bahner. So seien vor einigen Jahren Risse in den Aluwagenkästen zutage getreten, was viele Züge zunächst lahmgelegt habe. Zwar konnten sie weiter betrieben werden, doch der Aufwand durch die Zusatzkontrollen war groß, heißt es. Berichtet wird auch, dass die Elektrik nicht selten streikte, weil die Kabelverbindungen inzwischen ein hohes Alter erreicht hatten. Obwohl die Baureihe 485 noch zu DDR-Zeiten in der Wiener Kältekammer getestet wurde, gilt sie inzwischen im Winter als besonders störanfällig. So bestünde das Risiko, dass die Türen durch Flugschnee zufrieren, so ein weiterer Bericht.

Und dann ist das noch das neue Zugbeeinflussungssystem ZBS, mit dem DB Netz nach und nach das gesamte S-Bahn-Netz ausstattet. Zwar war der erste Testzug einst ein Fahrzeug der Baureihe 485. Doch angesichts der jetzigen Situation und Rechtslage geht die S-Bahn GmbH davon aus, dass der ohnehin vom Eisenbahn-Bundesamt nur noch befristet geduldete Zugtyp keine ZBS-Zulassung bekäme. Heutzutage müsse man beim Einbau eines neuen Sicherungssystems umfangreiche Bremsnachweise erbringen, heißt es im Unternehmen. Das würde mit diesen Zügen nicht klappen.

Was bleibt von der Baureihe 485? „Ein Fahrzeug ist bereits im Deutschen Technikmuseum“, sagte der Bahnsprecher. Die S-Bahn GmbH spendete den Triebwagen 485 129. Auch der Verein Historische S-Bahn Berlin engagiert sich, um die Erinnerung an diesen Zugtyp zu erhalten. Seine Fahrzeugliste in Erkner umfasst die Triebwagen 270 001 von 1979, Teil des ersten Baumusterzugs, und 485 168, das 1992 als letztes Serienfahrzeug geliefert wurde. Beide Wagen sind als rollfähig aufgeführt. So viel steht fest: Ganz wird das „Kind des Ostens“ nicht aus der Hauptstadt-Region verschwinden.