Fünfzig Jahre nach dem Tod von Präsident Salvador Allende beim Militärputsch in Chile hat dessen Tochter Isabel Allende am Sonntag auf eigenen Wunsch das Allende-Viertel in Köpenick besucht. Die 78-jährige chilenische Senatorin unternahm einen Spaziergang durch das ab 1971 gebaute Viertel.



Nach dem Putsch 1973 waren in dem Neubaugebiet nicht weit von der Köpenicker Altstadt Straßen und Schulen nach Allende und dem Dichter Pablo Neruda benannt worden. An einer Büste ihres Vaters, geschaffen von Dietrich Rohde, hielt Isabel Allende vor den etwa hundert Teilnehmern, darunter auch in Berlin lebende Chilenen, eine kleine Rede.

Für sie sei das ein sehr emotionaler Moment, sagte sie. Sie habe in Chile davon erfahren, dass es in Berlin ein Allende-Viertel gebe, und sie sei zum ersten Mal hier. Sie bedankte sich für die „große internationale Solidarität“ mit Chile in den schwierigsten Jahren. „Wir konnten im Rahmen dieser Solidarität die Verbrechen an der Menschlichkeit und an den Menschenrechten bekannt machen und verbreiten.“

Pablo Neruda nannte Chile ein „stilles Vietnam“

Sie erinnerte an ihren Vater Salvador Allende, der ein „sozialer Kämpfer“ gewesen sei, der durch das ganze Land reiste, mit vielen redete und soziale Gerechtigkeit für sein Volk erreichen wollte. Allende habe mit seiner Regierung grundlegende soziale Reformen angestoßen, sagte Isabel Allende. „Für ihn war es aber immer wichtig, dass dies durch einen demokratischen, transparenten und partizipativen Prozess geschieht.“

Die USA hätten darin eine Bedrohung für den Kontinent gesehen. Ein wesentlicher Schritt, der die Reaktion der US-Amerikaner verstärkt habe, sei 1971 die Nationalisierung des Kupferbergbaus gewesen – „obwohl dies eine demokratische Entscheidung des chilenischen Kongresses gewesen sei, die einstimmig von allen damals im Kongress vertretenen politischen Parteien getragen wurde“.



Die USA hätten alles getan, um Chile wirtschaftlich zu blockieren und die Herrschaft Allendes zu beseitigen. Pablo Neruda habe Chile ein „stilles Vietnam“ genannt. Es sei wichtig, dass die Völker dieser Welt die Erinnerung wachhalten. „In der Demokratie bedeutet die Erinnerung auch Zukunft.“

Die Geschichte ist immer noch aktuell

Oliver Igel, der Bürgermeister von Treptow-Köpenick, erzählte, dass er im Allende-Viertel zur Schule gegangen sei. „Der Name Allende ist für uns seit Jahrzehnten ein Begriff“, sagte er. „Wir haben die Geschichte gelernt, und wir stellen heute fest, wie viel immer noch aktuell ist – im Guten wie im Schlechten. Im Guten die Sehnsucht, das Streben nach sozialer Gerechtigkeit, nach Demokratie, nach Rechtsstaatlichkeit – und im Schlechten die Versuche rechter Kräfte, genau dagegen zu arbeiten.“

Wenn man in die Welt schaue, sehe man: „Militärputsche sind heute Alltag.“ Man sehe rechte Bestrebungen, militärische Gewalt, Kampf gegen Demokratie. „Deswegen ist es so wichtig, dass wir heute hier zusammenkommen“, sagte Igel. In einem Viertel mit dem Namen Allendes zu leben, sei auch ein Auftrag, eine Verantwortung, für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zu kämpfen. Wenn man ehrlich sei, gebe es hier noch viel zu tun.



Organisiert worden war das Treffen vom Heimatverein Köpenick. Zum Abschluss gab es noch eine kleinere Runde mit Isabel Allende im Kiezklub Allende.