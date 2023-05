Beatles und Michael Jackson: Ralph Kartelmeier zeigt seine Schätze

Die private Ausstellung „Berlin Hall of Fame“ lässt 70 Jahre Musikgeschichte lebendig werden. Am Freitagabend wurde die Schau im Grunewald eröffnet.

Raritäten aus 70 Jahren Musikgeschichte: Am Freitagabend eröffnete im Logenhaus „Odd Fellow“ (Grunewald) die „Hall of Fame Berlin“. Ralph Kartelmeier aus Charlottenburg zeigt dort die zahlreichen Schätze seiner privaten Musiksammlung.

Die erste Bravo, Starschnitte und Goldene Schallplatten verschiedener Weltstars wie Elvis Presley, Madonna, die Beatles oder Michael Jackson und weitere zeitgeschichtliche Exponate sind in der Ausstellung zu sehen.

Ralph Kartelmeier, gebürtiger Hamburger, ist seit seinem sechsten Lebensjahr leidenschaftlicher Sammler. „Musik ist das Einzige auf der Welt, das uns zusammenhält“, sagt er bei der Eröffnung.

Die Wanderausstellung ist seit 2012 regelmäßig in verschiedenen Städten zu sehen und war auch schon in Berlin. Wer keine Zeit findet persönlich vorbeizukommen, kann sich die Exponate auch ab Juli auch unter www.vr-mediaworld.com interaktiv ansehen. „Ich bastele gerade an einer 360-Grad-‚Berlin Hall of Fame‘, die man online ansehen kann“, verrät der Kurator.



Die Ausstellung ist noch bis zum 24. November für Musikfans und Schulklassen geöffnet. Sie sollten sich aber vorher unter www.oddfellows.de oder info@berlin-24.tv anmelden.