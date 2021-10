Berlin - Nach dem Bundespräsidialamt muss nun auch der Standort des Bundeswirtschaftsministeriums in der Scharnhorststraße in Mitte saniert werden – und die dortigen Beschäftigten sollen während der Arbeiten in ein teures Ausweichquartier umziehen. Das geht aus einer Vorlage des Bundesfinanzministeriums an den Bundestags-Haushaltsausschuss hervor, die der Berliner Zeitung vorliegt.