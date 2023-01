Drama um neunfache Großmutter: Petra August sucht dringend einen Stammzellenspender

Die 62-Jährige aus Strausberg ist an Leukämie erkrankt. Ihre Familie ist sehr besorgt und bittet um Hilfe.

Für Stephanie Grünthal war ihre Tante Petra in der Kindheit wie eine Ersatzmutter. Doch nun ist sie schwer erkrankt und die Nichte bangt um ihre Tante. Petra August, 62, aus Strausberg hat Leukämie – und sie braucht dringend eine Stammzellenspende. Aus Verzweiflung hat sich die Familie an die Berliner Zeitung gewandt. In der Hoffnung, auf diesem Weg einen geeigneten Spender für ihre Angehörige zu finden.

„Die Lage ist ernst. Wenn wir keinen Spender finden, muss meine Tante bald sterben“, sagt Stephanie Grünthal. In der Not hat sie gemeinsam mit ihrem Bruder Stephan die Suche in die Hand genommen.

Die Geschwister haben schon einen Aufruf in den sozialen Netzwerken gestartet und wollen auch noch in Berlin Plakate kleben und Flyer verteilen. Auch die Kolleginnen und Kollegen aus Petra Augusts Firma haben sich an der Suche beteiligt.

Kathleen August mit ihrer Mutter Petra Privat

Petra August hat neun Monate Chemotherapie hinter sich. Doch der Krebs ist zurückgekommen. „Bei einer Blutuntersuchung im Dezember stellte sich heraus, dass sich neue Krebszellen gebildet haben“, berichtet die Nichte.

Die Tante – „1,60 Meter groß und sehr zierlich, aber mental sehr stark“, so beschreibt die Nichte sie – hat vor ihrer Erkrankung in einer Wäscherei gearbeitet. Am 17. April vergangenen Jahres bekam sie plötzlich starke Rückenschmerzen und ging zu ihrem Hausarzt, um sich untersuchen zu lassen.

In der Klinik bestätigte sich der Krebsverdacht

„Er nahm ihr Blut ab und wenige Stunden später erhielt meine Tante einen Anruf aus der Praxis, dass sie sofort kommen muss“, berichtet Stephanie Grünthal. Der Arzt vermutete, dass seine Patientin an Blutkrebs, also Leukämie, erkrankt sein könnte.

Petra August wurde ins Helios-Klinikum nach Bad Saarow eingewiesen. Dort bestätigte sich nach einem MRT und einer Knochenmarkentnahme der Krebsverdacht. Sie erhielt sofort eine Chemotherapie, als Infusion und in Form von Tabletten.

„Für meine Tante war das ganz schwer. Sie stand wochenlang unter Schock. Aber sie sagte: Ich mache das alles mit, mir bleibt ja nichts anderes übrig. Ich will leben“, so die Nichte. Petra August hatte zudem mit starken Nebenwirkungen der Medikamente zu kämpfen. Ihr ganzer Körper sei verbunden gewesen, weil sie unter so starkem Hautausschlag litt, und ihr war ständig übel. Während sie im Krankenhaus war, erkrankte sie auch noch an Corona. „Das hat sie sehr zurückgeworfen“, sagt Stephanie Grünthal.

Groß war die Verzweiflung, als der Krebs jetzt zurückkam. Doch Petra August will weiterkämpfen. Die fünffache Mutter will ihre neun Enkelkinder noch aufwachsen sehen und mit ihrem Ehemann Uwe und ihrer Katze Feilchen noch viel Zeit verbringen. „Sie spielt in unserer Familie eine große Rolle. Wir brauchen sie“, sagt Stephanie Grünthal.

Die Nichte selbst ist in einem Kinderheim aufgewachsen und hat bis heute eine sehr intensive Bindung zu ihrer Tante. Sie erinnert sich gern an ihre Kindheit zurück: „Tante Petra hat für meine Geschwister, meine Cousinen und mich jeden Sommer drei Planschbecken in ihrem Garten aufgebaut. Und wenn wir abends müde vom Toben waren, hat sie uns Stullen geschmiert.“

Stammzellenspender können sich online bei der DKMS registrieren

Stephanie Grünthal hofft nun, dass sich ein Stammzellenspender finden lässt und sich viele Menschen bei der DKMS (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) online registrieren und ihrer schwer kranken Tante helfen. „Die Registrierung ist ganz einfach, sämtliche Informationen sind auf der Seite der DKMS erklärt. Man bekommt umgehend ein Test-Kit nach Hause gesendet“, erklärt sie.

Die Stammzellenspende soll Petra August im Helios-Klinikum Berlin-Buch erhalten. Dort wird sie wochenlang isoliert in einem Zimmer liegen und keinen Kontakt zur Außenwelt haben. „Vor dem Alleinsein in der schwierigen Situation hat sie große Angst und sich deshalb ein Smartphone gewünscht, damit sie mit ihren Kindern und Enkeln trotzdem Kontakt halten kann“, sagt die Nichte.

Sie betet nun jeden Tag für ein Wunder. „Meine Tante hat uns so viel Liebe gegeben. Sie hat es verdient, dass sich ein Lebensretter für sie findet.“