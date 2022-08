Man braucht den Wesen, die mit uns die Erde bevölkern, nur Namen und eine Geschichte zu geben, und schon ist man mit ihnen verbunden. Identifikation und Empathie werden geweckt, die Zuwendungsbereitschaft hat eine Adresse und kann justiert werden. Zum Beispiel auf Weißstörche, von denen in diesen Tagen Abschied zu nehmen ist. Denn ihre Reise nach Süden beginnt.

Um ihnen gedanklich zu folgen, gibt es eine Nabu-Karte, auf der die Routen von ein paar mit GPS-Sendern ausgestatteten Weißstörchen getrackt werden. Auf den ersten Blick sieht man ein Netz mit einem dicken Knoten in Hamburg, wo das Projekt beheimatet ist und wo die teilnehmenden Störche ihre Sommer verbringen. Den einzelnen Störchen sind Farben zugeordnet, die man per Klick an- und abschalten und hineinzoomen kann. Viel mehr ist es nicht, und doch werden die Tiere zu Individuen und tun sich Dramen auf.

Screenshot/karten.nabu.de Die Flugroute von Regina im letzten Spätsommer. Was ist passiert?

Was ist zum Beispiel mit Mimi los? Sie ist als eine der Ersten vor gut einer Woche aufgebrochen, fliegt aber eine völlig neue Route, nicht über Berlin und Polen wie beim Herweg, sondern Richtung Westen. Am 21. August ist sie losgeflogen, am 22. war sie über Bremen, am 24. hat sie das deutsche Territorium verlassen, flog weiter über Holland, Belgien, quer durch Frankreich und sendete am 28. August südlich von Montpellier ein Signal, vielleicht sammelt sie sich für den Überflug der Pyrenäen ein wenig und plant über Spanien und Gibraltar nach Afrika einzufliegen, wo sie den letzten Winter verbracht hat. Oder sie überwintert in Zentralspanien wie Alexander, der die Sache ohnehin ruhiger angeht, erst am 26. losgeflogen ist und über Hannover kaum bis Frankfurt a. M. gekommen ist. Jan scheint eher ein Routinier zu sein, er fliegt immer dieselbe Route über Rumänien, Bulgarien, den Bosporus, Kleinasien bis zum Tschad. Er ist noch ganz entspannt in Hamburg bei der Reisevorbereitung.

Regina hatte auch eine Vorliebe für Zentralspanien. 2020 bog sie kurz vor Krakau Richtung Westen ab und setzte ihre Reise über München und nördlich der Alpen bis zum Mittelmeer fort. Im letzten Sommer schlug sie den direkten Weg ein, kehrte dann aber im Ruhrpott um. Hatte sie was vergessen? Sie legte an einem Augusttag 281,82 Kilometer Richtung Nordosten zurück. In der Nähe von Delmenhorst ist sie vermutlich mit einer Windkraftanlage kollidiert, wie in einer Fußnote vermerkt ist. Keine hundert Meter entfernt meldete der Sender am Tag nach dem Unfall noch ein letztes Signal. Arme Regina.