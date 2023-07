Der Kopf einer Schildkröte taucht aus dem trüben Wasser des Engelbeckens in Kreuzberg auf. Fotografieren lassen will das Tier sich aber offenbar nicht und taucht schnell wieder ab. In der Mitte des Beckens sitzt eine seiner Gefährten, als würde sie sich sonnen. Doch der Himmel an diesem Donnerstagnachmittag bleibt bedeckt. Über 60 Stück sollen hier im Engelbecken herumschwimmen.

Auch im Landwehrkanal, im Großen Tiergarten und an Berliner Seen, wie dem Schlachtensee, und der Krummen Lanke sollen inzwischen Schildkröten leben. Die Tiere wurden laut Experten ausgesetzt und konnten im Schlamm überwintern. An manchen Stellen, wie dem Engelbecken, ist die Population so groß geworden, dass sie sich offenbar auch vermehren.

Ein Mann schiebt einen Geschwisterkinderwagen zum Piano-See in der Nähe vom Potsdamer Platz. Zwei Kinder hüpfen nebenher und deuten aufgeregt auf das Wasser. Große Karpfen öffnen ihre Mäuler, wahrscheinlich hoffen sie auf Brotkrumen. Schildkröten sind keine zu sehen, die Sonne bricht an diesem Donnerstagvormittag nur selten durch die graue Wolkendecke, für Ende Juli ist es bitterkalt.

„Die Schildkröten sind schon lange hier“, sagt der Vater und nimmt seine Kopfhörer ab. „Auf jeden Fall mehrere Jahre.“ Sebastião deutet auf ein Gebäude direkt neben dem Teich, dort wohnt die Familie. Sein Sohn wird heute fünf Jahre alt, die Tochter ist zwei. Sie gehen die Stufen bis zum Ufer des Teichs herab und gehen weiterhin nah am Wasser entlang, als Sebastião zum Aufbruch winkt.

Die Kinder von Sebastião sind schon von den Fischen im Piano-See fasziniert. Wenn jetzt noch eine Schildkröte auftauchen würde, wäre das ein schönes Geburtstagsgeschenk für den Fünfjährigen. Maria Häußler

Wildtierexperte Derk Ehlert sagt, dass die Schildkröten mit Sicherheit ausgesetzt wurden. Wahrscheinlich handele es sich um Gelbwangen- oder Cumberlandschildkröten. Deren Ursprungsgebiet sind die wärmeren Regionen der USA. Sie ernähren sich von Insektenlarven und Käfern und würden den Berliner Winter nur überleben, wenn sie sich im Schlamm eingraben können. Bei unter minus fünf Grad wird es kritisch. Die B.Z. hatte berichtet, dass im Piano-See drei Schildkröten leben. Die Passanten dort sind anderer Meinung.

Auf einer Bank sitzt ein älterer Herr, er trägt Brille und Lederweste. Auf die Frage, ob hier Schildkröten leben, antwortet er: „Ein ganzer Haufen. Jüngere und ältere Tiere, auf jeden Fall mehr als drei.“ Er sitzt oft auf dieser Bank und beobachtet die Tiere. „Manchmal sitzen sie auf den Steinen, manchmal fahren sie hier durch die Gegend“, sagt er und lacht leise. „Aber dann sieht man nur den Kopf.“

Ein paar Meter weiter taucht gerade eine Schildkröte in den tieferen Teil des Teichs hinunter Richtung Schilf. Obwohl das Wasser recht klar ist, sind ihre Artgenossinnen nicht zu sehen. Sie ist nur halb so groß wie die Nordamerikanischen Buchstaben-Schmuckschildkröten im Engelbecken.