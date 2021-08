Berlin - Sie kommt in Zivil zu unserem Treffen. Niemand wird Lana Atakisieva hier am Maybachufer, diesem Zipfel Neukölln in Kreuzberg, als Polizistin erkennen. Vielleicht könnte man die junge Frau für eine Schauspielerin halten, solange die Fotografin sie vor der Hauswand dirigiert. Sie kommt natürlich in Zivil, weil sie das Buch „Nachtschicht in Neukölln. Eine Polizistin erzählt“ als Privatperson geschrieben hat, in ihrer Freizeit, zwei Jahre lang. Ab dem 23. August ist es im Handel. Sie sei sehr gespannt, wie es nun aufgenommen werde. Denn Lana Atakisieva hat lange dagegen ankämpfen müssen, dass man ihr nur wenig zutraut.

Zum Gespräch setzen wir uns vor ein Café. Wenn sie die langen Haare zurücklegt, wird an ihrem linken Handgelenk ein kleines Tattoo sichtbar: ein Notenschlüssel, der zugleich ein Peace-Zeichen bildet und am Ende ein Herzchen hat. Mit sechs Jahren hatte sie angefangen, Klavier zu lernen. Heute hilft ihr das beim Entspannen.