„Schlampiges Ermittlungsverfahren“: Berliner Polizist wird freigesprochen

Die Liste der Vorwürfe gegen den Berliner Polizisten Gregor M. war lang: Sie reichte von Bestechlichkeit über Strafvereitelung im Amt bis zu Unterschlagung. Seit 2017, als die Polizei ihn vom Dienst suspendierte, sitzt er bei verminderten Bezügen zu Hause. Am Montag hat ihn das Amtsgericht Tiergarten von den wenigen noch verbliebenen Vorwürfen freigesprochen.

Gegen Gregor M. hatte das für die Verfolgung von Beamtendelikten zuständige Dezernat im Landeskriminalamt ermittelt. Im Raum stand Korruption, weil er angeblich Geld von Heroin-Dealern genommen haben soll, damit er diese gewähren ließe. Zudem soll der Zivilfahnder im Jahr 2016 am U-Bahnhof Bayerischer Platz einen polizeibekannten Dealer absichtlich nicht festgenommen haben. Verbotenerweise soll er auch Abfragen aus dem Polizeilichen Informationssystem getätigt haben. Und per SMS soll er einen Dealer vor einer anstehenden Razzia gewarnt haben. Nach seiner und der Suspendierung seiner beiden Kollegen, was die Polizei offensiv meldete, ging der Fall durch die Medien.

Doch schon in der Anklage, die die Staatsanwaltschaft erst kurz vor Verjährung der Vorwürfe erhob, war von Bestechlichkeit keine Rede mehr. Die Abfragen aus dem Polizeicomputer fanden ebenfalls nicht Eingang in die Anklage, da es zur Arbeit von zivilen Ermittlern wie Gregor M. gehört, sich über Verdächtige zu informieren. Und vom Vorwurf der Strafvereitelung im Amt wegen der angeblichen Nichtfestnahme wurde der Angeklagte durch einen Zeugen entlastet.

Verteidigerin: Die Aussage eines kriminellen V-Mannes zerstört Existenzen

Grundlage für die Annahme des LKA und der Staatsanwaltschaft, dass Gregor M. einen Dealer gewarnt haben könnte, waren vier hin- und hergeschriebene SMS-Nachrichten, die die Ermittler des LKA als Geheimnisverrat interpretierten, aber aus Sicht des Richters „viel Interpretationsspielraum“ ließen.

Ein wichtiger Teil der Ermittlungen und der Anklage, auch gegen einen weiteren der zwei anderen Angeklagten, stützte sich auf die Aussagen einer Vertrauensperson (VP) der Polizei, die selbst ein hochrangiger Drogenhändler war. Mit der Qualität solcher Aussagen eines Drogenhändlers habe sich die Staatsanwaltschaft nicht auseinandergesetzt, bemängelte die Verteidigerin von Gregor M. in ihrem Abschlussplädoyer. „Aufgrund der VP-Aussage werden bürgerliche Existenzen zerstört“, schimpfte die Anwältin. „Ein Verfahren, das von Polizei und Staatsanwaltschaft so schlampig und schlecht geführt wurde, habe ich noch nie erlebt. Würde es sich nicht um Polizeibeamte handeln, würden wir hier alle nicht mehr sitzen.“

Der Richter folgte der Verteidigung und sprach ihren Mandanten frei. Die Prozesskosten muss das Land Berlin übernehmen.



Für Gregor M. ist die Sache noch nicht vorbei, seinen Polizeidienst darf er vorerst nicht wieder antreten. So ist unklar, ob die Staatsanwaltschaft in Berufung vor das Landgericht geht. Unabhängig vom Strafverfahren läuft das Disziplinarverfahren der Polizeibehörde gegen ihn.