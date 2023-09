Als die Dealer im Görlitzer Park mir ihr riesiges Angebot an Drogen vorstellen, fühle ich mich ein bisschen wie zu Hause. Aber dieses Gefühl hält nur für einen Moment an.



Natürlich lehne ich mit einem höflichen „Nicht heute“ ab und finde mich kurz darauf auf einer grünen Wiese wieder, wo Familiengrillfeste und Geburtstage gefeiert werden, einige spielen Fußball, Pärchen kuscheln – und natürlich (weil es Berlin ist) gibt es mindestens zwei Techno-DJs, die irgendwo auflegen.

Ist das wirklich Berlins berüchtigte Verbrecherhöhle, denke ich, über die ich schon Dutzende von Artikeln gelesen habe? Kurz vor meiner Ankunft in Berlin in diesem Sommer schien die Debatte um den Görli einen neuen Höhepunkt erreicht zu haben. Wieder machte man sich Sorgen über die grassierende Kriminalität und einen gesetzlosen Drogenmarkt unter freiem Himmel. Und trotzdem gibt es hier einen Streichelzoo für Kinder?



Es fühlte sich an, als wäre ich in eine dritte Dimension eingetreten.

Damit Sie mich verstehen, muss ich Sie kurz in meine Heimatstadt Philadelphia mitnehmen. Unser Görli ist ein Ort namens Kensington, wo ich seit mehr als zehn Jahren lebe.



In Kensington ist der Open-Air-Drogenmarkt nicht nur auf einen Park, eine Brücke oder eine Straße beschränkt. Er erstreckt sich über fast ein ganzes Viertel, von Kinderspielplätzen über die Eingangsbereiche zu lokalen Unternehmen bis hin zu den Haustreppen von Einfamilienhäusern. Stellen Sie sich vor, der Görli sei überall. Wenn Sie aus dem Zug steigen, vor dem Späti und sogar an Ihrer Haustür, wenn Sie von der Arbeit nach Hause kommen.

Kensington ist der Ort, an dem sich Junkies nicht verstecken müssen. An jedem beliebigen Tag gibt es dort Dutzende Drogenecken unter freiem Himmel. Die einen konsumieren. Die anderen verdienen dadurch. Die Strafverfolgungsbehörden sprechen von einer milliardenschweren Untergrundwirtschaft mit dem billigsten und stärksten Heroin, das Menschen aus dem ganzen Land anzieht.

Armut in Amerika: Im Oktober 2022 putzt sich gegen Mittag in Kensington jemand seine Zähne auf dem McPherson Square. Rod Lamkey/imago

Die Probleme in Kensington sind längst nicht mehr zu übersehen. Die Misere ist inzwischen berüchtigt. Dabei handelt es sich nicht um irgendeinen abgelegenen Stadtteil, sondern um ein Viertel an einer Hauptverkehrsader, von etwa einem Drittel der Größe von Kreuzberg. Wer auf YouTube sucht, findet Hunderte von Videos, die das Leid der Menschen auf der Straße für Empörungsklicks ausnutzen.

Oben rattert die Hochbahn die Kensington Avenue entlang, unten erstreckt sich ein Geschäftskorridor. Die Sirenen sind rund um die Uhr zu hören. Polizeibeamte riegeln Tatorte ab und Sanitäter eilen herbei, um bei einer Überdosis zu helfen. Das Leben hier ist grausam: Hunderte von obdachlosen Menschen leben auf der Straße in behelfsmäßigen Lagern. Wo man auch hinschaut, spritzen sich Suchtkranke einen Cocktail aus synthetischem Heroin und anderen Drogen. Viele von ihnen haben mit grässlichen Fleischwunden und amputierten Gliedmaßen zu kämpfen. Und all das passiert nur fünfzehn Minuten von der Liberty Bell in der Innenstadt von Philadelphia entfernt.

Die Waffengewalt rund um den Drogenmarkt ist unerbittlich

Im Herzen des Viertels befindet sich ein begrünter Park namens McPherson Square, der von einigen abwertend als „Needle Park“ bezeichnet wird, weil das Gras mit Injektionsspritzen übersät ist. Die Bibliothek in der Mitte des Parks – ein honigfarbener griechischer Tempel auf einem niedrigen Hügel – wurde zu einem nationalen Symbol für die Opioid-Krise, nachdem Fentanyl nach Philadelphia kam. Das extrem starke synthetische Opioid hat in den vergangenen zehn Jahren Heroin auf den Straßenmärkten der Stadt verdrängt und eine Überdosis-Krise beschleunigt, die mehr als 1200 Menschen pro Jahr in der Stadt tötet. Wenn die Bibliothekare im McPherson Square gerade nicht Bücher verleihen, kümmern sie sich um die Drogenabhängigen.

Die Waffengewalt rund um den Drogenmarkt ist unerbittlich und hat sich in Teilen des Viertels während der Pandemie mehr als verdoppelt. An einem einzigen Wochenende im vergangenen Herbst wurden etwa 150 Schüsse abgefeuert, neun Menschen kamen ums Leben. „Wenigstens haben wir keine amerikanischen Verhältnisse!“, könnten Sie jetzt denken. Hinzu kommt die sexuelle Gewalt, der Frauen hier tagtäglich ausgesetzt sind – und im Gegensatz zum Görli schaffen es die Vergewaltigungen und Übergriffe nur in den schwersten Fällen in die Nachrichten.



Es ist wohl unnötig zu sagen, dass es in Kensington keinen Streichelzoo gibt.

Blockparty? Zu gefährlich, sagt die Polizei

Die Situation im Görli würde sich für jeden in Kensington fast idyllisch anfühlen. Denn hier haben die Bewohner oft Angst, ihre Häuser zu verlassen, geschweige denn, einen Nachmittag beim Grillen im Park zu verbringen. Für etwas so Einfaches wie eine Blockparty – eine uralte Tradition in Philadelphia, bei der der Autoverkehr in einer Wohnstraße gesperrt wird, damit sich die Nachbarn in den schwülen Sommermonaten gemeinsam entspannen können – ist eine Genehmigung erforderlich. Und selbst das lehnt die Polizei oft ab, weil es zu gefährlich ist.



Sowohl in den USA als auch in Deutschland sind Drogenmärkte unter freiem Himmel die Folge größerer sozialer Probleme, von der Einwanderungsreform und der Waffenkontrolle über die soziale Ungerechtigkeit und den Zugang zu psychiatrischen Diensten bis hin zum sogenannten Krieg gegen Drogen.

Kensington ist ein ehemaliges Industrieviertel mit zahlreichen Textil- und Strumpffabriken, von denen viele von deutschen und irischen Einwanderern betrieben wurden. Wie sich dieses Wirtschaftszentrum in einen Ort verwandelte, der oft mit „Hamsterdam“ aus der HBO-Serie „The Wire“ verglichen wird, ist eine komplizierte Geschichte. Erst gingen die Arbeitsplätze verloren, weil die Produktion im Ausland günstiger wurde. In den 1950er-Jahren verließen die Weißen das Viertel. In den 2000er-Jahren schlug die Opioid-Epidemie voll ein. Heute ist Kensington ein Ort, in den der Rest der Stadt und die wohlhabenden Vorstädte ihre unerwünschten Probleme wie Obdachlosigkeit, Sucht und Armut auslagern können.

Polizei-Präsenz im Görlitzer Park vor zwei Jahren im März: So kann es auch aussehen. Markus Waechter/Berliner Zeitung

„Es gibt eine stillschweigende Übereinkunft zwischen allen in der Region Philadelphia“, sagt Bill McKinney, der die gemeinnützige New Kensington Community Development Corporation leitet. „Alle sind sich einig, dass sie dieses Zeug nicht dort haben wollen, wo sie sind, also sind sich alle einig, dass es hier bleiben soll.“

Ein solches Arrangement würde in den nobleren Vierteln niemals zugelassen werden. Diesen Punkt führt McKinney oft an, wenn er versucht, mehr staatliche Mittel in das Gebiet zu bringen. „Wenn wir den Verkauf von Drogen in Parks als Standard ansehen, dann sollten sie in allen Parks erlaubt sein“, sagt er. „Das wird uns zu Lösungen drängen, weil das die Aufmerksamkeit der Verantwortlichen erregt.“



Bislang sieht es nicht so aus, als würde die Drogenproblematik in Kensington auch das Rathaus in der Innenstadt erreichen. Die Anwohner müssen andere Wege finden.

Seit Jahrzehnten kämpfen sie für die Rückgewinnung des McPherson Square, damit Kinder dort spielen können, ohne Angst haben zu müssen, auf gebrauchte Nadeln zu treten. Geschäftsinhaber beschimpfen die Stadtverwaltung, die sie dazu zwingt, solch unsichere Zustände zu ertragen, weil die Versicherungen nicht für Schäden aufkommen wollen. Sie haben aber auch Mitgefühl für das Leid in ihrer Umgebung, auch wenn ihre Lebensqualität darunter leidet.



Obwohl Lösungen oft in weiter Ferne zu liegen scheinen, bleiben die Menschen in Kensington standhaft. So wie Rocky Balboa aus den berühmten Rocky-Filmen, der hier aufwuchs.

Wie in Kreuzberg ist auch in Kensington die Erstellung von Profilen nach rassistischen Gesichtspunkten bei der Polizeiarbeit ein großes Problem, auch wenn die jahrzehntelange Durchsetzung der Drogenbekämpfungsmaßnahmen wenig zur Eindämmung des Drogenmarktes beigetragen hat. Zudem ist die Gentrifizierung eine existenzielle Bedrohung, denn die große Anzahl billiger, leer stehender Gebäude wird für Bauunternehmer interessant. Investitionen sind zwar ein zentraler Bestandteil jeder wirtschaftlichen Strategie, aber die sozialen Probleme lösen sie nicht.



„Wenn die Menschen diese Parks zurückhaben wollen, wenn sie nicht wollen, dass die Gewalt zunimmt, dann müssen sie dafür sorgen, dass es Arbeitsplätze gibt“, sagt McKinney. „Nach einem Krieg muss man sich überlegen, was man mit den Soldaten macht. Denn ihre einzige Aufgabe war das Kämpfen.“