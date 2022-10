Schlösserhopping in Niederschlesien: Besuchen Sie das Hirschberger Tal

Liebe Leserinnen und Leser, der Chefredakteur der Berliner Zeitung, Tomasz Kurianowicz, begann im Frühjahr des Jahres mit einer Polen-Serie, die Ihnen teils versteckte, teils unbekannte Orte in unserem schönen östlichen Nachbarland vorstellte. Im aktuellen Teil führt die Reise auf eine Schlössertour ins niederschlesische Hirschberger Tal. Wenn Sie Feedback haben oder wir Ihnen bei Ihrer Reiseplanung helfen können, schreiben Sie mir gerne: nicolas.butylin@berliner-zeitung.de.

Ich war schon sehr oft in Polen: Unzählige Male zum Einkaufen in Slubice oder Szczecin, mit Freunden im polnischen Monaco von Sopot und in Gdansk, mit den Eltern in Swinemünde, auf Uni-Reisen in Warschau und Krakau, mit einer Projektgruppe im Bialowieza-Urwald oder auf Durchreise in Bialystok, um nach Vilnius oder Belarus zu kommen. Allerdings habe ich es noch nie in die Woiwodschaft Dolny Slask geschafft, obwohl die Region nur etwa 200 Kilometer von Berlin entfernt ist. Auf Deutsch: Niederschlesien, ein Gebiet mit einer wechselhaften Geschichte, traumhaft-verschlafenen Orten und spannenden Attraktionen.

Das Land der Hirsche, Täler und Schlösser

Es gibt viele Möglichkeiten, um in die niederschlesische Schlösserlandschaft rund um Jelenia Gora (Hirschberg) zu gelangen. Die bequemste Variante wäre der eigene Pkw: Hier dauert die Fahrt rund vier Stunden, wobei ich einen Zwischenstopp im sächsischen Görlitz empfehle. Falls Sie sich nostalgisch nach dem Berlin früherer Tage sehnen, dann statten Sie der gut erhaltenen Altstadt einen Besuch ab. Schließlich werden eine Menge der Filme, die im Berlin der 1920er- oder 1930er-Jahre spielen, in Görlitz gedreht. Nicht umsonst hängen „Görliwood“-Webeplakate an vielen Ecken der östlichsten Stadt Deutschlands.

Jelenia Gora (Hirschberg) in Niederschlesien, Polen. imago/Jens Koehler

Aber auch mit dem Zug kommen Sie ins ehemalige Hirschberg. Dafür fahren Sie entweder mit dem Kulturzug von Berlin nach Breslau, der Hauptstadt Niederschlesiens, und von dort aus mit einem polnischen Regionalzug. Alternativ fahren Sie eine zeitlich ähnliche Route von Berlin über Cottbus und Görlitz nach Hirschberg.

Hirschberg ist der zentrale Ausgangspunkt für das Schlösserhopping im gleichnamigen Tal. Die touristische und wirtschaftliche Blütezeit der ehemaligen Bezirkshauptstadt liegt jedoch schon über ein Jahrhundert zurück. Besonders die vielzähligen Webereien und Spinnereien waren vom 16. bis ins 18. Jahrhundert ein Markenzeichen Niederschlesiens. Die massenhafte Verbreitung des mechanischen Webstuhls aus Großbritannien bedeutete jedoch ab Mitte des 19. Jahrhunderts das Ende der florierenden Leinenindustrie im Hirschberger Tal.

Fast zeitglich errichteten der berühmte preußische Gartenkünstler Peter Joseph Lenné und der Architekt Karl Friedrich Schinkel hier mehr als 20 Schlösser, Burgen und Parks. Das Hirschberger Tal entwickelte sich zu einer Park- und Schlösserlandschaft, die im zentralen Europa ihresgleichen suchte. Mitglieder königlich-preußischer Familien und Adelige fanden mit Blick auf die wunderschöne Schneekoppe ihr Domizil abseits des Alltags.

Die Schlösser in Fischbach, Stonsdorf oder Lomnitz waren also vergleichbar mit dem St. Tropez, Marbella oder Positano von heute. Jedoch verfielen nach dem Zweiten Weltkrieg ein Großteil der Schlösser und die Parks zu nutzlosen Grünanlagen, die Gegend rund um Hirschberg verlor ihre Anziehungskraft. Allerdings versuchen seit über 20 Jahren Deutsche und Polen in der Gegend die Pracht von früher wiederzubeleben und dem Hirschberger Tal einen alt-neuen Glanz zu verleihen.

Schloss Fischbach (Zamek Karpniki)

Von Hirschberg fährt man in süd-östlicher Richtung auf der Landstraße in Richtung des kleinen Ortes Karpniki, zu Deutsch: Fischbach. Wie aus dem Nichts ragt inmitten einer idyllischen Teichlandschaft ein königlich-helles Schloss empor. Das luxuriöse Schlosshotel Fischbach, wo Sie Ihren Urlaub wie Prinz Wilhelm von Preußen verbringen können, ist nur über eine kleine Brücke zu erreichen. Man fühlt sich wie im 18. Jahrhundert. Das Anwesen, das auf einer Insel steht, ist von einem charmanten Park umgeben und lädt zu langen Spaziergängen ein.

Bei bestem Wetter bietet sich ein Spaziergang um das Schloss Fischbach an. Nicolas Butylin

Das Schloss selbst ist für Tagesbesucher nicht öffentlich zugänglich, vielmehr sollen die Hotelgäste hier ihre Ruhe haben. Im Erdgeschoss lädt der Spa-Bereich samt eines kleinen Außenbeckens zum Entspannen ein. Wasser und Wärme werden im Schloss Fischbach von der hauseigenen Thermalbohrung gespeist. Gas- und Energiepreiserhöhungen im kommenden Winter dürfte das Schloss somit stärker abfedern können. In den Gängen des Gebäudes hängen hunderte von Hirschgeweihen als Wanddekoration, der Holzboden knackt, als würde das 19. Jahrhundert Geräusche machen wollen.

Im Schloss Fischbach können Sie wie Adelige aus dem 18. Jahrhundert residieren. Nicolas Butylin

Der Innenhof und das Schlossrestaurant sind beliebte Treffpunkte der Hotelgäste während eines lauen Sommerabends. Probieren Sie die vornehmen polnischen Gerichte wie die Steinpilzpiroggen oder den Lachs. Der Chefkoch empfiehlt das Heilbuttfilet mit jungen Karotten, Spargel und Linsen.

Homepage: https://www.zamekkarpniki.pl/de

Schloss Lomnitz (Palac Lomnica)

Auf halbem Wege zwischen Hirschberg und Fischbach befindet sich das Schloss Lomnitz, das direkt am Ufer des Bober liegt. Das Areal umschließt das barocke Hauptschloss, ein kleines, klassizistisches Nebenschloss, in dem sich auch das Hotel befindet und einen weitläufigen Park samt Gutshof. Im Gegensatz zu Schloss Fischbach ist Lomnitz stärker frequentiert, im Schloss befindet sich ein Museum mit antiker Ausstattung und einer multimedialen Ausstellung namens „Drei Jahrhunderte Leben im Schloss Lomnitz“.

Das Hauptschloss in Lomnitz umgeben von einer prächtigen Grünanlage. Nicolas Butylin

Elisabeth von Küster, Eigentümerin des Schlosses, sagt, dass man in Lomnitz den „Alltag der Menschen in diesem Schloss vor über 150 Jahren nachempfinden soll – vom Gutsbesitzer bis zum Bediensteten.“ Die bezaubernde Atmosphäre mit Blick auf die Schneekoppe ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass das Schloss in Lomnitz vor 30 Jahren eine graue Ruine war, die die Abiturientin Elisabeth von Küster mit ihrem ehemaligen Partner Ulrich von Küster erst wieder wachküsste.

Typisch für das Hirschberger Tal: Hirschgeweihe an den Wänden. Nicolas Butylin

Auf der gegenüberliegenden Seite der Landstraße in Lomnitz errichteten sie einen modischen Hofladen mit Leinen-Produkten und regionalen Lebensmitteln wie Marmelade, Gurken oder polnischen Eintöpfen. Im Gutsrestaurant „Alter Stall“ sollten Sie unbedingt als Vorspeise den Zurek, eine polnische Sauerteigsuppe, probieren. Im Anschluss bietet sich der hauseigene Bigos an, also ein Krauteintopf mit verschiedenen Fleisch- und Wurstsorten. Als Dessert ist der Lomnitzer Obstkuchen zu empfehlen.

Homepage: https://palac-lomnica.pl/de/

Schloss Stonsdorf (Palac Staniszów)

In etwas südlicher Richtung erreichen Sie mit dem Auto von Jelenia Gora aus in 15 Minuten Staniszów, auf Deutsch Stonsdorf. Auch hier hängen wie in jedem der Schlösser im Hirschberger Tal Hirschgeweihe als Wanddekoration. Früher gehörte das barocke Schloss dem Grafen von Reus, einem Herrschergeschlecht aus dem bayrisch-sächsisch-thüringischen Raum. Damals wie heute beeindruckt der Park im englischen Stil die Besucher. Höhepunkt: ein traumhaft-romantischer Ausblick auf die Schneekoppe.

Der wundervolle Blick auf die Schneekoppe vom Stonsdorfer Schlosspark. Nicolas Butylin

Schlossbesitzer Waclaw Dzida kann jedoch nicht nur mit seinem Schloss und der atemberaubenden Parklandschaft punkten. Das moderne Wellnesszentrum mit großem Pool ist wohl mit keinem anderen schlosseigenen Spa in der Region vergleichbar. Auch die Hotelzimmer im Schloss beeindrucken mit Originalbauteilen, quietschenden Parkettböden und funktionierenden Kaminen. Darüber hinaus kreierte Dzida gemeinsam mit seinen Söhnen einen eigenen Kräuterlikör, für den sie die Zutaten selbst sammeln. Dabei ist der Likör nicht mit dem weltweit bekannten „Echt Stonsdorfer“ zu verwechseln. Dzidas „Likier Staniszowski“ hat vielmehr eine stärkere Waldfrucht- und Anisnote.

Eine idyllische Ruhe umgibt einen am Schloss Stonsdorf. Nicolas Butylin

Das Schlossrestaurant verfügt über mehrere Zimmer, in denen man genüsslich den Abend begehen kann. So gibt es als Auswahl zum Dinner den Spiegelraum, einen Kaminraum und ein kleines, für zwei Personen gedachtes Bibliothekszimmer. Die Küche ist ein Mix aus gehobener französischer und polnischer Küche, wobei ich Ihnen dringlichst eine der leckeren Vorspeisensuppen empfehle. Als Hauptspeise erweist sich das Gänsemenü als Klassiker, das mit dem hausgemachten Erdbeersorbet perfekt abgerundet wird.

Homepage: https://www.schlossstonsdorf.de/

Schloss Wernersdorf (Palac Pakoszów)

Zum Abschluss empfiehlt sich eine Reise ins Schloss Wernersdorf in Pakoszów, dem wohl modernsten Schlosshotel im Hirschberger Tal. Mitten in der niederschlesischen Natur erhebt sich das blütenweiße Schloss, das 1725 errichtet wurde. Barocke Originalteile auf der einen Seite, moderne und eine helle Innenausstattung auf der anderen Seite, was das Schloss in der Region so einzigartig macht. Tradition trifft auf Moderne.

Tradition trifft auf Moderne: im Schloss Wernersdorf. Nicolas Butylin

Im Schlossrestaurant bekommen Sie gehobene polnische Küche, wie auch moderne Gerichte aus dem mediterranen Raum. Die Weinkarte weiß mit Auslesen aus aller Welt zu überzeugen. Neben einer der leckeren Vorspeisensuppen empfehle ich Ihnen das Zanderfilet mit Süßkartoffelpüree. Neben den hauseigenen Kuchensorten schmeckt vor allem das Eis garniert mit Weintrauben hervorragend.

In Wernersdorf können Sie in vergangene Jahrhunderte eintauchen, so sind das restaurierte Kachelzimmer und der wiederhergestellte Festsaal echte Besonderheiten. Dem Berliner Maler und Bildhauer Christoph Wetzel gelang ein Meisterwerk mit seinem Deckengemälde im Festsaal, in dem Konferenzen, Hochzeiten oder andere Feierlichkeiten stattfinden können. Zudem hatte das Schloss in seiner Geschichte durchaus ranghohe Gäste: Friedrich der Große stattete dem Schloss einen Besuch ab genauso wie im Jahr 1800 der sechste amerikanische Präsident Quincy Adams.

Homepage: https://www.schlosshotel-wernersdorf.de/

Transparenzhinweis: Diese Polen-Reise wurde vom Polnischen Fremdenverkehrsamt Berlin unterstützt.

Berliner Zeitung/Grafik

