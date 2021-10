Berlin - Im Streit um die Inschrift am Rand der Kuppel auf dem neuen Berliner Schloss rücken die Kultur-Institutionen des Humboldt-Forums demonstrativ von der historischen Formulierung ab. „Alle Institutionen im Humboldt-Forum distanzieren sich ausdrücklich von dem Alleingültigkeits- und Herrschaftsanspruch des Christentums, den die Inschrift zum Ausdruck bringt“, heißt es in einem Text für eine Informationstafel, die in Form eines Bronzereliefs in Kürze auf der nun fertiggestellten Dachterrasse angebracht werden soll. Das teilte die Stiftung Berliner Schloss im Humboldt-Forum am Mittwoch bei einem Rundgang über die Dachterrasse mit, die von Sonnabend an für Besucher geöffnet ist.

Die Inschrift war im Zuge der Rekonstruktion der Barockfassaden zusammen mit der Kuppel nach dem historischen Vorbild angebracht worden. Im Text, der einst von König Friedrich Wilhelm IV. aus Bibeltexten zusammengestellt wurde, wird die Unterwerfung unter das Christentum gefordert. So heißt es unter anderem, dass „in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind“. Die Aussage war gerade im Hinblick darauf kritisiert worden, dass das Humboldt-Forum im Berliner Schloss dem Dialog der Kulturen der Welt dienen soll, was mit der umstrittenen Inschrift aber kaum vereinbar sei.

Die Terrasse dürfen 400 Personen gleichzeitig betreten

Die Institutionen des Humboldt-Forums, zu denen die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die Humboldt-Uni und die Kulturprojekte Berlin sowie das Stadtmuseum gehören, stellen auf der jetzt geplanten Informationstafel fest, dass sie die „Kuppel als bauhistorisches Zitat im Rahmen der Schlossrekonstruktion“ verstehen. Man erkenne aber auch „deren gesellschaftliche Problematik“ und werde sich mit dieser in der Programmarbeit „kritisch auseinandersetzen“.

Die Dachterrasse auf dem neuen Berliner Schloss befindet sich in rund 30 Metern Höhe und hat eine Fläche von etwa 1800 Quadratmetern. Sie ist von Sonnabend an täglich – außer dienstags, wenn das ganze Haus geschlossen ist – von 10 bis 24 Uhr geöffnet. Der Zugang ist kostenlos. Besucher können von der Terrasse auf die Straße Unter den Linden bis zum Brandenburger Tor, auf die Museumsinsel, auf Fernsehturm und Rotes Rathaus blicken. „Die Innenstadt liegt einem zu Füßen“, sagte Hans-Dieter Hegner, Vorstandsmitglied der Stiftung Humboldt-Forum im Berliner Schloss, Bauherrin des Projekts. Die Terrasse ist barrierefrei. Aus Sicherheitsgründen dürfen maximal 400 Personen gleichzeitig auf der Terrasse sein – weil die Fluchtwege keine größere Kapazität zulassen.

Feines Dinieren am Abend

Wer will, der kann auf dem Dach des Schlosses auch etwas trinken oder essen. Auf der Dachterrasse eröffnet am Sonnabend ein Restaurant mit 144 Plätzen. Es trägt den Namen Baret, womit an die französische Naturforscherin und Botanikerin Jeanne Baret (1740–1807) erinnert werden soll. Die Zeitgenossin der Brüder Alexander und Wilhelm von Humboldt verkleidete sich damals als Mann, um als erste Frau um die Welt zu segeln.

Tagsüber bietet das Baret als Café einen „kleinen Mittagstisch, Kaffee und originellen Kuchen“, wie es heißt. Abends soll „modernes, unprätentiöses, feines Dinieren mit erweiterter Karte“ möglich sein. Beim Presserundgang am Mittwoch lag eine Karte noch nicht vor. Immerhin gibt es für die Gerichte eine Preisspanne zur Orientierung: Vorspeisen, hier Starter genannt, kosten 12 bis 19 Euro, Hauptgerichte sind für 18 bis 32 Euro zu haben, Desserts für 9 bis 12 Euro. In der wärmeren Jahreszeit stehen Tische und Stühle auch im Außenbereich. Betreiber des Restaurants ist der Mannheimer Gastronom Arthur Schuller.

In den ersten beiden Monaten seit der Öffnung der Ausstellungen sind laut Hegner rund 220.000 Besucher ins Humboldt-Forum gekommen. Die Baumängel seien inzwischen von einer fünfstelligen Zahl auf eine kleinere vierstellige Zahl reduziert worden. Probleme gebe es unter anderem mit den Drehtüren, sagte Hegner. „Die stoppen immer wieder mal.“ Auch an anderen Türen müsse nachgebessert werden. In den Ausstellungen sei es zudem dazu gekommen, dass die Alarmsysteme ausgelöst wurden, wenn die Besucher beim Lesen der Ausstellungstexte den per Laser geschützten Exponaten zu nahe kamen. Das müsse man nachjustieren.