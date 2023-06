Ein bettelnder Mann mit Krücke und Pappbecher, vor der Lindenoper geht eine Dame mit vielen Perlen und Glitzerjäckchen an ihm vorbei. Das ist so ein Berliner Kontrast, in dem sich Berlin-Besucher wie Bewohner in der Stadt immer und immer wieder bewegen. Leicht kann man sich vorstellen, in die Fotos von Frank Silberbach einzutreten und ganz selbstverständlich dazuzugehören – und damit Teil des Kontrastes zu sein, des urbanen Berlin-Gewimmels, das der Fotograf ab 2004 festgehalten hat. Da sind die Berliner Typen im Großkörperformat mit ihren (dicken und dünnen) Hunde, die coole Berliner Polizei in Aktion, Menschen unterwegs mit allem, was irgendwie beweglich ist: Büsten, Stehlampen, Schaufensterpuppen, Christuskreuz.

Das Wiedererkennen stellt sich ebenso ein, bloß ganz anders, beim Betrachten der Aufnahmen, die Nikolas von Safft zur gleichen Zeit machte – nicht in, sondern rund um Berlin, an den Rändern, wo Weite und Leere herrschen, Verfall und Verlassenheit, Spuren von anrührenden Versuchen, der Nachwendedepression etwas entgegenzusetzen, daneben die vielen, nicht minder tristen architektonischen Folgen der Berliner Stadtflucht aufs Land. Auch diese Bilder sind dem Auge vertraut, so wie die stillen Badestellen im Schilf oder die Erinnerungen an die Gebrauchtwarenmärkte der 1990er-Jahre. Das alles existiert in Sichtweite des Fernsehturms am Alexanderplatz, dem Sinnbild für die Berliner Kontraste.

Aus der Serie„Rundgang“, 2004–2008 Nikolas von Safft

Genau so – „Berliner Kontraste“ – heißt die Fotoausstellung der beiden Fotografen, die ab 16. Juni im Ephraim-Palais zu sehen ist. Sie erzählt Zeitgeschichte von 2004 bis 2015, an der viele selbst teilgenommen haben und in der sie sich umstandslos wiedererkennen werden. Und die wieder sehr zahlreichen Gäste der Stadt können in der Abbildung des Normalen, des Gewusels wie der Ödnis das Wesen Berlins erkennen. Da ist, bei aller Härte, sehr, sehr viel Berliner Witz, so wie er aus alltäglichen Situationen immer wieder einfach so entsteht und für den Moment glücklich macht.

Das Stadtmuseum füllt mit der Ausstellung eine Lücke, die entstand, weil das Märkische Museum für eine Generalsanierung geschlossen ist und seine Dauerausstellung „BerlinZeit“ erst zum Jahresende einen zeitweiligen Platz im frisch renovierten Ephraim-Palais finden wird. „Wir haben ein schönes Sommerprogramm“, sagte Paul Spies, Direktor des Stadtmuseums, bei der Pressevorstellung am Dienstag.

Spies, der vor sieben Jahren aus Amsterdam nach Berlin kam und sich als „Observant“ seiner „wunderbaren Umgebung“ bezeichnet, freut sich sichtlich an diesem Berlin: „Nirgendwo ist Eindeutigkeit, alles ist durcheinander, alles in Bewegung, alle hundert Meter sieht es anders aus“ – Kontraste eben. Die Leute kämen genau wegen dieser Kontraste aus aller Welt nach Berlin, sagt er: „Berlin ist hinreichend hässlich – und schön in seiner Hässlichkeit.“

Aus der Serie „Berlin 140°“, Badstraße, 2008 Frank Silberbach/Stadtmuseum Berlin

Während die Amsterdamer ihre aufgeputzte Stadt ver- und sie den Touristen überlassen, hat Paul Spies „große Sympathie für die kleine Hässlichkeit“ Berlins und sagt: „Wer will schon eine perfekte Umgebung, da fühlt man sich als Unperfekter doch permanent schlecht.“ Mit seinen persönlichen Bemerkungen trifft er die Stimmung der Ausstellung – sagen wir: perfekt.



Leser der Berliner Zeitung werden etliche der in breitem Format mit einer Schwinglinsenkamera aufgenommenen Fotografien Frank Silberbachs erkennen – vier Jahre lang veröffentlichte er die Bildkolumne „Berliner Blicke“. 30 seiner 74 Ausstellungsbilder entstanden für diesen Zweck. Das Stadtmuseum hat jetzt das Werk Frank Silbermanns gekauft.

Kuratorin Ines Hahn inszenierte die Ausstellung als „Dialog zweier sehr unterschiedlicher Fotografen“, wie sie sagte. Frank Silberbach, Fotoreporter aus dem Osten, der eine, der andere, Nikolas von Safft, in West-Berlin vor allem auf dem Gebiet der Werbefotografie tätig. Beide fertigten analog und in Schwarz-Weiß an, beide begannen im Jahr 2004 ihre jeweiligen Fotoprojekte, beide mit der Absicht, ein Lebensgefühl und unterschiedliche Facetten des urbanen Lebens einzufangen, die jüngere Geschichte festzuhalten. Silberbach habe das, so Ines Hahn, „in epischer Breite“ getan, womit sie nicht nur das Format meint, sondern auch das entstandene „Sittenbild der Hauptstadt“.

Aus der Serie „Rundgang“, 2004–2008 Nikolas von Safft

Nikolas von Safft umrundete im Wortsinn die Hauptstadt, die gesamten 200 Kilometer in 40 Etappen. Ines Hahn nennt das Eingesammelte „ein Archiv des Wandels“ – Bilder vom „Aufschwung Ost“ und den Schleifspuren, die das Prinzip „Rückgabe vor Entschädigung“ hinterließ. Großformatige Bilder wechseln sich mit Kompaktbögen ab, auf denen bestimmte Motive versammelt sind: Zäune, Parkplätze, verfallene Häuser, Neubauten.

Der dritte Teil der Ausstellung heißt „Berlin jetzt!“ und zeigt bislang 70 der nach einem Aufruf des Stadtmuseums eingegangenen Aufnahmen von Fotobegeisterten, die ihre persönlichen Perspektiven in die Ausstellung einbringen. Noch bis zum 16. Juli können Hobby- oder Profifotografen ihre Bilder über die Website des Stadtmuseums hochladen.



Eines der Silberbach-Bilder zeigt den zugefrorenen Müggelsee im Jahr 2010 und Menschen, die ihn zu Fuß überqueren. Das ist Geschichte: Das kommt wohl nicht wieder zu Lebzeiten.



Berlin-Kontraste (2004–2015). Museum Ephraim-Palais, Poststraße 16, Di. bis So. von 10 bis 18 Uhr (auch an Feiertagen)