Berlin - Ende Mai haben sich der Internationale Rat für Denkmalpflege (ICOMOS) und das Internationale Komitee zur Erhaltung des Technischen Erbes (TICCIH) eindeutig gegen den geplanten Vollausbau des historischen Gasometers in Schöneberg mit einem Bürohaus gewandt. Das hat mit dem anhaltenden Protest der Anwohner auch dazu beigetragen, dass Bündnis 90/Die Grünen in der vergangenen Woche im Bauausschuss des Bezirks Schöneberg-Tempelhof durchgesetzt hat, dass die Pläne von den Abgeordneten noch einmal genauer betrachtet werden können.

Dabei tritt gerade der von den Grünen gestellte Baustadtrat seit Jahren für das Projekt ein. Der Senat hat mit einem Besuch auf dem Gelände in der vergangenen Woche ebenfalls gezeigt, dass er bereit ist, den Denkmalschutz und ältere Verabredungen hintenan zu stellen. Die von dem Investor Reinhard Müller versprochenen zwei- bis dreitausend Büroarbeitsplätze, die hier entstehen könnten, sind das Argument, die Deutsche Bahn ist als Mieter im Gespräch. Müller hat im Vorgriff auf das noch zu genehmigende Ausbauprojekt, die Bodenwanne und die Gleitwände des einstigen Speichers bereits abreißen lassen.

Ausbau bis zum vorletzten Ring

Der 1913 eingeweihte Gasometer, oft gemalt, gezeichnet und fotografiert, ist der einzige erhaltene seiner Art in Berlin und wohl der größte in Europa. Das Landesdenkmalamt hat zwar unter massivem politischem Druck genehmigt, dass ein Neubau innerhalb des Stahlgerüsts entstehen darf. Doch sollte dieser Bau die beiden obersten Gerüstringe frei sichtbar stehen lassen. Müllers aktuelles Bauprojekt wiederum sieht den Ausbau bis zum vorletzten Ring sowie ein weiteres Staffelgeschoss vor. Der Gasometer erschiene also gerade aus der für seine Wirkung zentralen Fernsicht vollständig ausgefüllt. Auch deswegen haben sich Landesdenkmalrat und der Verband der deutschen Kunsthistoriker gegen das Projekt gewandt.



Derzeit hat sich aber nur Die Linke eindeutig gegen das Projekt ausgesprochen. Die SPD hat bereits angemeldet, dass die von den Grünen gewünschte Verlagerung der Entscheidung in den Herbst für sie nicht machbar sei. Es müsse nun entschieden werden.

Dabei ist allen Beteiligten klar: Der Erhalt des Stahlgerüsts ist hier nur der Vorwand, um eine trotz der vom Bezirk mit dem Investor ausgehandelte niedrigere Ausnutzung des Gesamtgrundstücks besonders lukrative Baumaßnahme zu legitimieren. Müller könnte mit diesem Turm mitten in Schöneberg hervorragend vermietbare, zusammenhängende Büroflächen schaffen, die ohne das Stahlgerüst von 1913 als rahmende Dekoration keinerlei Chance auf Realisierung hätten. Er muss dafür nicht einmal jene zusätzliche Erschließungsstraße bauen, die ursprünglich vorgesehen war. Und das Landesdenkmalamt wäre wieder einmal gedemütigt, worauf sich künftige Investoren mit vergleichbar denkmalfeindlichen Plänen juristisch berufen können.