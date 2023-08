Schönes graues Wasser: Ein Mann reinigt Duschwasser und schafft grüne Oasen in Berlin

Oasen sind eine echte Seltenheit, sowohl in der Wüste als auch in einer sommerheißen Großstadt. Doch es gibt sie. Zum Beispiel in diesem Hinterhof in Prenzlauer Berg. Es ist einer dieser Tage, an denen die Sonne draußen auf der Marienburger Straße unerbittlich brennt. Hier – unter den Bäumen – ist es richtig angenehm. Geradezu wunderbar. Tatsächlich eine Oase.