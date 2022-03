Berlin - Ein Tunnel für die Straßenbahn, eine neue Wendeschleife, ein neuer Busbahnhof, ein unterirdischer Wasserspeicher. Am Bahnhof Schöneweide haben die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) viel vor. Nachdem die Deutsche Bahn schon vor neun Jahren damit begonnen hat, ihren Bereich neu zu gestalten, lässt auch das Landesunternehmen die Bagger auffahren. „Am 15. März ist Baubeginn“, sagte Projektleiter Timur Öztürkbay. Die Arbeiten, die auch den Autoverkehr beeinträchtigen werden, sollen knapp zweieinhalb Jahre dauern. Am Ende wird der wichtigste Knotenpunkt des Nahverkehrs im Südosten von Berlin anders als heute aussehen.

Eine Großbaustelle ist Schöneweide, zu DDR-Zeiten ein bedeutender, oft überlasteter Fernbahnhof, schon jetzt. Die Bahn erneuert bis Ende 2022 Gleise und Bahnsteige, später werden sogar Rolltreppen montiert – die hat es hier bisher nicht gegeben. Der Umbau bedeutet harte Zeiten für die Fahrgäste der S-Bahn, die mit sechs Linien vertreten ist. Zwar fahren in Schöneweide, wo der spätere Volksbühne-Intendant Frank Castorf eine Lehre absolvierte, schon lange keine D-Züge nach Meiningen und keine Eilzüge nach Stendal mehr ab. Doch mit Regionalbahnen kann man zum Beispiel nach Eberswalde reisen. Mitte Dezember kommt eine Regionalzuglinie nach Oranienburg hinzu.

Visualisierung: LocLab Consulting GmbH So werden sich der neue Busbahnhof und die neue Gleisschleife auf der Johannisthaler Seite des Bahnhofs Schöneweide von 2024 an präsentieren. Die Gleise links führen in den Durchstich unter dem Bahndamm.

Unterm Strich steigen in Schöneweide täglich über 20.000 Menschen aus und um, so die BVG. Das ist kein Wunder, denn es gibt gute Anschlüsse in viele Teile Berlins. Je sieben Bus- und Straßenbahnlinien kommen hier vorbei. Bei dem Landesunternehmen spricht man von 326 Straßenbahn- und 558 Busfahrten auf der Johannisthaler Seite – pro Tag.

BVG und Senat investieren insgesamt 50 Millionen Euro

Doch die Anlagen auf Tram und Bus genügen schon lange nicht mehr den Ansprüchen. Darum lässt die BVG in Absprache mit dem Land die Verkehrsdrehscheibe grundlegend umgestalten, um Wege zu verkürzen und das Warten angenehmer zu machen. Die Kosten, rund 50 Millionen Euro, teilen sich BVG und Senat ungefähr fifty-fifty. Es ist ein großes, ein kompliziertes Bauvorhaben – das eigentlich schon fertig sein sollte. Lange war von 2019 die Rede, dann hieß es, dass die Inbetriebnahme für 2021 angestrebt wird. Doch der endgültige Planfeststellungsbeschluss liegt erst seit August 2021 vor.

BVG-Mann Öztürkbay braucht einige Zeit, um das Arbeitspensum zu beschreiben – zunächst für die Straßenbahn. Künftig führen die Gleise in direkter Verlängerung der Brückenstraße durch den Bahndamm hindurch. Zwischen dem Empfangsgebäude des Bahnhofs und dem Einkaufszentrum halten die Bahnen aus Richtung Oberschöneweide zum ersten Mal. Der zweite Stopp wird jenseits der Unterführung, auf der anderen Seite des Damms, eingerichtet. Dort entsteht auch eine neue Gleisschleife. Jenseits davon schwenken die Schienen in einem großen Bogen in den Sterndamm ein, damit die Bahnen nach Johannisthal weiterfahren können. „1,6 Kilometer Gleise werden gebaut, außerdem zehn Weichen“, so der Projektleiter. „Außerdem lassen wir 57 Masten aufstellen, 2,2 Kilometer Fahrdraht und 4,5 Kilometer Bahnstromkabel verlegen.“

Und was ändert sich beim Bus? Auch der Busbahnhof in Schöneweide wird umgekrempelt. Dort entsteht der Großteil der geplanten acht barrierefreien Haltestellen, so Öztürkbay. Für das Fahrpersonal wird ein Pausenheim gebaut. Im Untergrund lässt die BVG in den kommenden acht Monaten ein 20 Meter langes und sechs Meter breites Regenrückhaltebecken anlegen, das 456 Kubikmeter Wasser fassen kann.

Für Autos bleibt monatelang nur ein Fahrstreifen pro Richtung

Wie sieht der weitere Zeitplan aus? Wie gesagt – kommende Woche soll es losgehen. „Der Zuschlag wurde zwar noch nicht erteilt, allerdings befindet sich die BVG derzeit in Verhandlungen mit verschiedenen Interessenten und Bietern“, sagte Sprecher Nils Kremmin. „Anfang 2024 wollen wir in Betrieb gehen“, so Timur Öztürkbay. „Bis dahin wird einiges geschehen“ – was BVG-Nutzer und Kraftfahrer nicht kaltlassen wird.

So soll die jetzige Gleisschleife der Tram im November 2022 vom Netz abgeklemmt werden, kündigte der Projektleiter an. Um die jetzige Straßenbahnstrecke zwischen der Brückenstraße und dem Ecksteinweg entfernen und den neuen Abschnitt bauen zu können, wird der Straßenbereich vor dem Bahnhof teilweise gesperrt. Im dritten Quartal 2023 ist die südwestliche Hälfte zwei Monate dicht, anschließend folgt die nordöstliche Seite, so Nils Kremmin. Pro Richtung bleibt den Autos ein Fahrstreifen – nicht viel für die stark befahrene Straßenverbindung, die später ins Adlergestell übergeht. Damit nicht genug: „In der darauf folgenden und letzten Bauphase wird es auch zu Einschränkungen des motorisierten Individualverkehrs auf dem Sterndamm kommen, um Tiefbau- und Gleisbauarbeiten durchzuführen“, fügte BVG-Sprecher Kremmin hinzu.

Auch Straßenbahnfahrgäste müssen mehr Zeit einplanen. Im dritten und vierten Quartal 2023 wird das Gebiet aus Richtung Karlshorst/Oberschöneweide nicht per Tram erreichbar sein, hieß es. SEV, also Schienenersatzverkehr mit Bussen, ist dann angesagt.