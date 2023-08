Im Amtsgericht Tiergarten scheint an diesem Montagmorgen die Sonne durch die offenen Fenster in den kleinen Saal 3101. Die Vögel zwitschern, auf der Straße organisiert jemand seinen Umzug. Der Staatsanwalt hat seine Robe offen, die Ärmel hochgekrempelt, er liest schnell und seufzend die Anklage vor. Wieder geht es um eine Aktion von Klima-Klebern, wieder geht es um Nötigung. Bald soll damit erst mal Schluss sein, aber die Letzte Generation will zurückkehren.

Eine junge Studentin ist in zwei Fällen angeklagt, sie beteiligte sich an Aktionen der Letzten Generation. Sie studiere Sozialarbeit, sagt ihr Anwalt, überwiegend habe sie ihre Taten bereits eingeräumt. Auf die Frage nach ihrer finanziellen Situation zögert er, dann: „Ich sag mal … einem Harz-IV-Empfänger ähnlich.“ Sie selbst ist nicht erschienen. Das Gericht weiß, dass noch viele solcher Prozesse bearbeitet werden müssen, es will schnell vorankommen. Ein beschleunigtes Verfahren, wie immer häufiger gegen Klima-Kleber angesetzt, ist es diesmal allerdings nicht.

Diese Art von Verfahren sollte angesichts der Flut an ähnlichen Fällen zur Entlastung des Justizsystems eingesetzt werden. Das Problem: Für beschleunigte Verfahren sind nur Prozesse mit klarer Beweislage zugelassen, weswegen die Anwälte der Klimaaktivisten immer häufiger Einspruch einlegen.

Meist geht es dabei um Details, zum Beispiel um die Frage, ob die Angeklagte sich tatsächlich auf die Fahrbahn oder etwa nur an ihre Mitstreiterin klebte. Dies kann im Zweifelsfall darüber entscheiden, ob es sich um Nötigung handelt oder nicht. Zudem liegen die Ereignisse meist mehrere Monate zurück, auch in diesem Fall ist die letzte Aktion über ein Jahr her.

„Finanzielle Einbußen hatte ich nicht – ich war ja auf Arbeit.“

Typische Zeugen der Klimaprozesse sind Polizeibeamte, die vor Ort beteiligt waren, etwa beim Umleiten des Verkehrs und dem Ablösen der Aktivisten von der Straße. Insgesamt sollten an diesem Montag sechs Zeugen angehört werden, zwei sind nicht erschienen. Von den vier anwesenden sind drei Polizisten, der vierte ist Hausmeister und einer der Geschädigten.

Thomas R. sagt aus, dass er wegen einer Protestaktion am 23. Juli 2022 insgesamt eineinhalb Stunden auf der Karl-Marx-Allee stadtauswärts mit seinem Auto im Stau stand. Der 58-Jährige berichtet gelassen von seiner Erfahrung. Auf die Frage der Richterin, ob er erhebliche Schäden durch den Stillstand erlitten habe, sagt er: „Finanzielle Einbußen hatte ich nicht – ich war ja auf Arbeit.“

Alle weiteren Zeugen sind Polizisten von einem der zwei Einsätze im Juli des vergangenen Jahres. Denis R. berichtet, wie er in der Gegend am Frankfurter Tor unterwegs war. Er war dann auch an der Räumung beteiligt. Es sei nicht sein einziger derartiger Einsatz gewesen, sagt er, das sei mittlerweile Routine.



Vom Landeskriminalamt gebe es Vordrucke, die bereits während der Blockade an stehende Autofahrer verteilt werden könnten, um diese als Geschädigte aufzunehmen. Außerdem seien einige Kollegen extra für diese Einsätze geschult worden.

Letzte Generation: Bis Mitte September soll es in Berlin ruhig sein

Zuletzt geht es der Richterin nur noch um zweierlei: Die Videoaufnahmen vom 23. Juli 2022 und die Aussagen des Einsatzleiters, der nun vorgeladen werden soll. Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung einigen sich darauf, die Aufnahmen anzufordern. Der nächste Prozesstermin ist der 31. August.

Derweil geht die Letzte Generation in Berlin in die Sommerpause. Bis 13. September wollen sich die Aktivisten auf Bayern konzentrieren, dann, so steht es auf ihrer Website, „strömen“ sie wieder nach Berlin, zum „sozialen Wendepunkt“. An den Gerichten wird es dann vermutlich ähnlich weitergehen, denn laut Anwälten fehlen noch eindeutige Entscheidungen von höheren Gerichtshöfen, die die Prozesse beschleunigen würden.