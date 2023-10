Das neue Schuljahr hatte gerade begonnen, da erhielt Clara Rüth Nachricht vom Senat. Es ging um ihren BMI, Größe und Gewicht also, um „medizinisch festgestellte Umstände“ und „pathologische Besonderheiten“. Um ihre Rente ging es auch. Ob sie die überhaupt erreichen oder nicht schon Jahre vorher krank werden könne. Ein Blick in die Glaskugel, in ihre Zukunft, verfasst in der eiskalten Sprache der Berliner Behörden. Ein Ergebnis stand auch in dem Schreiben. „In der Gesamtschau betrachtet“, so stand da, sei „mit überwiegender Wahrscheinlichkeit“ zu erwarten, dass sie, Clara Rüth, schon vor der Rente „dienstunfähig“ sein und „über Jahre hinweg regelmäßig krankheitsbedingte Fehlzeiten auftreten werden“.

Mit anderen Worten: Für eine Verbeamtung ist sie, Clara Rüth, zu dick, zu krank. Ihr Antrag wurde abgelehnt.



Rüth, 36 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, gehört zu den Lehrern, die gerade erst im Schuldienst angefangen haben, die dringend gebraucht werden. 1500 fehlen in der Stadt. Der Berliner Senat sucht hängeringend nach neuen, wirbt mit Zulagen, mit Quer- und Seiteneinstiegen. Und mit Verbeamtungen.

Persönliche Daten, die über die Zukunft entscheiden

An einem warmen Septembernachmittag sitzt Rüth auf einem Kinderstuhl in ihrem Klassenzimmer. Die letzte Stunde ist vorbei, ihre Schüler sind zu Hause oder im Hort, die meisten Stühle hochgestellt, die Jalousien heruntergelassen. Auf dem Tisch steht eine Schüssel mit Weintrauben und eine Flasche Wasser. Sie trägt ein Sommerkleid, die Haare hat sie nach hinten gebunden. Ihr Gesicht ist freundlich, ihre Augen leuchten. Wenn sie aufgeregt ist, färben sich ihre Wangen rosa.

Clara Rüth heißt eigentlich anders, sie hat darum gebeten, dass ihr Name nicht in der Zeitung steht. Es geht um persönliche Daten, die niemanden etwas angehen. Eigentlich. Gleichzeitig entscheiden diese Daten über ihre berufliche Zukunft, muss sie mit ansehen, wie ihr Körper vermessen, geprüft, bewertet wird, auf eine Weise, die sie als diskriminierend und ausgrenzend empfindet. Deshalb hat sie sich an die Berliner Zeitung gewandt, ihre Unterlagen zur Verfügung gestellt, sich zum Interview bereit erklärt, um ihre Geschichte zu erzählen.

Aufgewachsen ist Rüth in einer ostdeutschen Kleinstadt. Ihr Lieblingsspiel war Schule, ihr größter Traum, einmal nachts im Klassenzimmer zu sein, diesem geheimnisvollen Ort des Wissens. Ganz allein. Sie war kleiner und ein bisschen dicker als die meisten in ihrer Klasse, aber gehänselt wurde sie selten, weil sie gut in Deutsch und Mathe war, sich Respekt verschaffte, indem sie Mitschülern beim Lernen half. Wenn sie besser war als die anderen, lernte sie, spielte ihr Aussehen keine Rolle.

Nach dem Abitur zog sie weg aus der Provinz, ins große, bunte Berlin, mit ehrgeizigen Zielen: Ärztin werden. Ihr Notendurchschnitt reichte nicht ganz, sie lernte Krankenpflegerin, ließ sich die Wartesemester fürs Medizinstudium anrechnen. Aber dann wurde das Wartesemester-Modell abgeschafft, sie heiratete, baute sich mit ihrem Mann ein Haus am Stadtrand aus, bekam zwei Kinder, wollte keine Schichten im Krankenhaus mehr arbeiten. Sie suchte einen anderen Beruf. Und Berlin suchte Lehrer.

Note beim Staatsexamen: 1,0

„Im ersten Studiensemester hieß es: Herzlichen Glückwunsch, alle neuen Lehrer bekommen Gehaltsstufe 5, die höchste, von Anfang an“, erinnert sich Clara Rüth. Sogar Bewerber ohne Abitur seien zugelassen worden, die Zahl der Studenten an der Humboldt-Universität schlagartig angestiegen. Rüth gehörte zu den Besten, wie immer, schaffte – trotz Pandemie – ihr Studium in sechseinhalb Jahren, kümmerte sich um Kind, Mann, Haus und ihre Großmutter, die im Sterben lag. Im Masterstudium bekam sie die Abschlussnote 1,1, das Staatsexamen bestand sie mit 1,0. Eine Musterkandidatin, die überall genommen worden wäre, sich aber für eine Schule mit hohem Anteil von Kindern „nichtdeutscher Herkunftssprache“ entschied, die, in der sie jetzt sitzt.

Fragt man sie, warum sie gerade hier angefangen habe, steigen ihr die Tränen in die Augen, muss sie kurz innehalten. Eine Studienfreundin habe ihr vom Kollegium vorgeschwärmt, sagt sie dann. Schon als Vertretungslehrerin und als Referendarin habe es ihr hier gefallen. Die Aussicht, verbeamtet zu werden, sei ein zusätzlicher Anreiz gewesen. Sie wischt die Tränen weg. Alles klang so gut, so vielversprechend, damals, bevor sie den Antrag stellte. Bevor ihr BMI ins Spiel kam.

Gerade hat sie wieder in der Zeitung gelesen, wie die neue CDU-Senatorin, Katharina Günther-Wünsch, von den Vorteilen der Verbeamtung schwärmte. „Dauerhaft mehr Netto vom Brutto als Tarifbeschäftigte“, „Ernennung auf Lebenszeit sowie Pension statt gesetzlicher Rente“. „Wir machen den Lehrerberuf attraktiver – für unsere Schüler und für unsere Stadt“, erklärte die Senatorin. Für Clara Rüth fühlt sich das an wie Hohn.

Sie zupft eine Weintraube ab, nimmt einen Schluck aus ihrem Glas, sagt, sie habe es satt, das Gefühl, mehr zu leisten als andere, aber wegen ihres Gewichts dafür keine Wertschätzung zu bekommen. „Das ist eine sehr bittere Erfahrung.“ Und – wenn man so will – das Gegenteil davon, was der Senat wollte, als er die Verbeamtung von Lehrern nach fast zwei Jahrzehnten wieder einführte. Berliner Lehrer sollten nicht länger benachteiligt werden im Vergleich zu ihren Kollegen in den anderen Bundesländern. Aber jetzt fühlen sich Lehrer wie Clara Rüth benachteiligt. Weil sie wegen ihres Alters oder ihres Körpers aus dem System fallen.

Das System der Verbeamtung ist eine Erfindung aus einer Zeit, da das Staatswesen entstand. Im alten Ägypten wurden Beamte als Schreiber eingesetzt. Im Mittelalter setzten sich Beamte gegen den Adel durch, was als kleine Revolution galt. Friedrich Wilhelm I. setzte ausgediente Soldaten als Beamte ein und gab Leitbilder vor: Pflichtbewusstsein, Sachkenntnis, Unbestechlichkeit. Friedrich II. verfügte, dass Beamte nicht mehr Diener des Königs, sondern Diener des Staates sein sollten.

Im Dritten Reich mussten Beamte einen Ariernachweis vorlegen

In der Weimarer Republik wurden alle Lehrer öffentlicher Schulen Berufsbeamte. Im Dritten Reich mussten Beamte einen Ariernachweis vorlegen und schwören, „dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes Adolf Hitler treu und gehorsam“ zu sein. Die DDR schaffte das Beamtentum ab. In der Bundesrepublik ist es im Grundgesetz festgeschrieben. Aber die Länder können – bis auf Bayern – selbst entscheiden, in welchem Dienstverhältnis Lehrer beschäftigt werden, ob sie angestellt oder verbeamtet werden.

Eine Verbeamtung hat für den Beamten einige wenige Nachteile – er darf zum Beispiel nicht streiken – und viele Vorteile: mehr Nettolohn, mehr Altersbezüge, mehr Zulagen. Dafür verlangt der Staat von seinen Bewerbern, jung und gesund zu sein und auch, gesund zu leben. „Geeignet für eine Ernennung ist nur, wer dem angestrebten Amt in körperlicher, psychischer und persönlicher Hinsicht gewachsen ist“, heißt es im Merkblatt für Beamtinnen und Beamte. Der Grund sind die hohen Kosten, die anfallen, wenn Lehrer lange ausfallen oder in den vorzeitigen Ruhestand gehen.

Berlin schaffte 2004 die Verbeamtung aus Kostengründen ab, führte sie aber 2022 wieder ein, weil die Hauptstadt inzwischen das einzige Bundesland war, das nicht mehr verbeamtete und viele Lehrer abwanderten. Nach Hessen, Bayern, Sachsen oder Brandenburg. Eine verzweifelte Maßnahme in einer Stadt, deren Schulen beim Qualitätsvergleich der Länder auf dem vorletzten Platz landen. Referendare wurden regelrecht bedrängt, ihre Anträge auszufüllen, so schnell wie möglich, auch wenn sie gerade noch mitten in den Prüfungen steckten. Für Lehrer, die bereits im Schuldienst waren, wurde das Alter angehoben, von 45 auf 52 Jahre, die Personalabteilungen bekamen 35 neue Mitarbeiter, um die vielen Bewerbungen zu bearbeiten, auch Amtsärzte wurden gesucht.

Als Franziska Giffey, damals noch Regierende Bürgermeisterin von Berlin, im Sommer 2022 den ersten neuen Berliner Beamten den Eid abnahm, gab es Sekt, Reden und Musik. Wie auf einer Hochzeit. Giffey sprach von Lebenszeitverbeamtung als Zeichen „für den ruhigen Schlaf und die sichere Perspektive“.



Clara Rüth stellte ihren Antrag im April dieses Jahres. Eine Formalie, dachte sie. Klar, sie wusste, dass es bestimmte Voraussetzungen gab, sie sich amtsärztlich untersuchen lassen musste. Aber sie fühlte sich kerngesund, und sie wurde doch gebraucht. Oder nicht?

Es habe nicht gut angefangen, all die Fragebögen, die sie ausfüllen musste, per Hand, nicht digital, sagt sie, mitten im Referendariat, kurz vor ihrem Staatsexamen. Der Termin für ihre medizinische Begutachtung im Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) wurde ihr schriftlich mitgeteilt. Es war der 24. Mai, genau der Tag, an dem sie ihr Staatsexamen schrieb. Sie bat um Verschiebung, bekam einen neuen Termin. Und ein paar Tage später einen Anruf: Warum sie nicht zu ihrer Untersuchung erschienen sei! Ihr Dienstherr werde darüber informiert!



Die Sache klärte sich auf. Allerdings war der neue Termin nun nicht mehr frei. Man werde sie irgendwie dazwischenschieben, hieß es. Das Lageso äußert sich auf Anfrage dazu nicht, beruft sich auf Schweigepflicht und Datenschutz.

„Für Ihre Blutwerte würde ich töten“

Sie sei sehr aufgeregt gewesen, sagt Clara Rüth. Wegen der Umstände, aber auch wegen der Untersuchung. Bis auf die Unterwäsche musste sie sich ausziehen, ihr Körper wurde vermessen und begutachtet. Sie musste mit geschlossenen Augen die Nase und bei durchgestreckten Knien den Boden mit der Hand berühren. Ohren, Augen und Reflexe wurden getestet, Blutdruck, Puls, Taillenumfang gemessen, Körpergröße „ohne Schuhe“ und Körpergewicht „halb bekleidet“. Geprüft wurden außerdem: Ernährungszustand, Körperbau, Haltung, Muskulatur, Gangbild, Gesichtsfarbe, Zustand der Zähne, der Atmungsorgane, der oberen und unteren Extremitäten.

Die Ergebnisse sind auf fünf Seiten nachzulesen. Zwei Werte waren zu hoch: ihr Gewicht und ihr Blutdruck, alles andere lag im Normbereich. „Für Ihre Blutwerte würde ich töten“, habe die Amtsärztin zu ihr gesagt. Und versichert, ihren guten Allgemeinzustand im Bericht zu vermerken. Rüth sagte der Ärztin, ihr Blutdruck gehe immer hoch, wenn sie so aufgeregt sei. Und auf ihr Gewicht werde sie wieder mehr achten müssen. Die letzten Monate seien sehr stressig gewesen. Der Tod der Oma, das Studium, der Job.

Die Ärztin erklärte ihr, sie entscheide nicht über ihre Verbeamtung. Das Gutachten sei nur eine Handlungsempfehlung. Rüth ging nach Hause, in der Gewissheit, bald den Amtseid sprechen zu dürfen. Bis die Nachricht vom Lageso kam mit einem Kreuz im Kästchen „gesundheitliche Bedenken“ und einer langen Liste von Krankheiten, die Clara Rüth prophezeit wurden. Sie bittet darum, nicht aus dieser Liste zu zitieren. „Wenn man das liest, denkt man doch, ich falle sofort tot um.“

Anfangs sprach sie mit niemandem darüber, aber nach einigen Tagen überwand sie ihre Scham, und das tat ihr gut. Ihre Kollegin sagte zu ihr, sie frage sich, ob Berlin Lehrer suche oder Topmodels. Ihr Direktor beschwerte sich beim Senat. Auch sie beschloss, sich zu wehren, schrieb Beschwerden an Politiker, wandte sich an die Antidiskriminierungsstelle des Senats, stellte allerdings fest, dass die für Menschen, die wegen ihres Gewichts diskriminiert werden, nicht zuständig ist.

Auch ein Gegengutachten holte sie ein. Es kam zu anderen, besseren Ergebnissen, bei ihrem Gewicht, ihrem Blutdruck, sogar bei ihrer Größe. Der Arzt erklärt es sich damit, dass er die Bewerberin morgens untersuchte, in nüchternem Zustand. Und nicht, wie die Lageso-Amtsärztin, um die Mittagszeit, nachdem Rüth gegessen und viel getrunken hatte, „an einem sehr heißen Tag“. Er maß nicht nur ihren Taillen-, sondern auch ihren Hüftumfang, und den Blutdruck erhob er über einen längeren Zeitraum. Die Werte: „absolut normal“.

Das Gutachten liegt der Berliner Zeitung vor. Von wem es ist, soll nicht geschrieben werden, sagt Clara Rüth. Der Arzt habe Ärger mit der Senatsverwaltung bekommen, das Lageso habe ihm „Kompetenzüberschreitung“ vorgeworfen. Es klingt, als habe man es mit einer geheimen Staatsaffäre zu tun und nicht mit einer jungen Mutter vom Berliner Stadtrand, die verbeamtet werden möchte.

Man würde über all das gerne mit den Zuständigen in der Berliner Verwaltung sprechen. Aber die Bitte um ein Interview mit der Amtsärztin vom Lageso wird abgelehnt, „wegen der hohen Arbeitsbelastung“. Auch der Referatsleiter im Senat ist „aus Termingründen“ nicht zu sprechen. Man muss die Fragen schriftlich an die Pressestellen schicken und bekommt schriftliche Antworten. Für eine Verbeamtung müssten die beamten- und laufbahnrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sein, schreibt der Sprecher der Bildungsverwaltung, Martin Klesmann. „Hinsichtlich der beamtenrechtlichen Voraussetzungen“ fänden „im Sinne der Gleichbehandlung deutschlandweit die gleichen Kriterien Anwendung“.

Auf die Frage ans Lageso, ob die Kriterien bei der Begutachtung hier immer noch die gleichen seien wie vor 20 Jahren, als das letzte Mal in Berlin Lehrer verbeamtet wurden, folgt die Antwort: „Wie in allen wissenschaftlichen Bereichen gibt es auch im medizinischen stetig Veränderungen und Anpassungen, die bei den Begutachtungen hier entsprechend berücksichtigt werden.“ Fragt man nach, was genau sich verändert hat, heißt es: Eine konkrete Beantwortung sei nicht einfach so möglich. Das bedürfte einer „umfangreichen Recherche“. Am Ende jeder Mail vom Lageso steht: „Die Geschlechtsidentität von Menschen ist weder über Aussehen noch über Namen verlässlich abzuleiten“. Für Clara Rüth klingt auch das wie Hohn.

Regeln, die nicht den gesellschaftlichen Normen entsprechen

Man gibt sich modern, dem Zeitgeist entsprechend, aber handelt nach Regeln, die nicht mehr den gesellschaftlichen Normen entsprechen – und wohl auch nicht dem neuesten medizinischen Kenntnisstand. In ihrer „gutachterlichen Stellungnahme“ bezieht sich die Lageso-Amtsärztin auf die „aktuelle gültige S3-Leitlinie ‚Prävention und Therapie der Adipositas‘“, also einer Empfehlung von Expertengremien, wie Symptome bewertet und Krankheiten behandelt werden. Aber die deutsche Adipositas-Leitlinie ist nicht mehr aktuell, sondern seit 2014 „in Überarbeitung“. Seit neun Jahren.

Es ist ein brisantes Thema, ein großes Problem. Immer mehr Menschen in Deutschland sind übergewichtig, allein ein Viertel aller Erwachsenen. Und viele werden krank, bekommen Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes. Seit 2020 wird Adipositas in Deutschland als eigene Erkrankung anerkannt. Aber Betroffene haben – anders als in anderen Ländern – kaum Ansprüche auf Leistungen der Krankenkassen. Die neue Leitlinie wird immer wieder angekündigt, aber dann doch wieder verschoben.

Wie also kann man feststellen, ob jemand einfach nur übergewichtig oder bereits chronisch krank ist?



Knut Mai ist Professor für Endokrinologie, Stoffwechsel- und Ernährungsmedizin an der Charité. Er sagt, dass es sich beim BMI (Body-Mass-Index) um einen statistisch nützlichen Gradmesser handele, der aber das gesundheitliche Risiko eines Menschen nicht richtig widerspiegele, weil er nur Körpergröße und Gewicht erfasse, nicht aber zwischen Muskel- und Fettmasse und der Art des Fettgewebes unterscheide. „Ausschlaggebend ist unter anderem das Fett im Bauchinnenraum, in der Leber und im Muskel, und das wird mit dem BMI nicht richtig abgedeckt“, sagt Mai. Es sei deshalb wichtig, immer auch den Taillenumfang zu messen, auch das Blut auf Stoffwechselstörungen zu untersuchen und, wenn möglich, Gefäßverkalkungen durch Ultraschall.

Charité-Professor: „Bei der Bewertung sehr genau vorgehen“

Mai sagt, er verstehe, dass Dienstherren wie der Berliner Senat wissen wollen, ob Menschen im Beamtenverhältnis eine lange Berufszeit erwartet oder lange Ausfallzeiten, weil die eben so viel kosten. Bei der Bewertung aber müsse man genau vorgehen. Es sei bei weitem nicht so, dass es eine „komplett lineare Beziehung“ zwischen Übergewicht, Herzinfarkt oder Diabetes gibt. Es spielten auch andere Faktoren eine große Rolle: „genetische Disposition, Lebensstil, ob man raucht, trinkt, sich viel oder wenig bewegt“.

Der Professor berichtet von einer deutschlandweiten Studie, bei der Menschen auch an der Charité untersucht werden, die gerade erst Diabetes bekommen haben, „um besser zu verstehen, wer von ihnen entwickelt später Probleme und wer nicht“. Das sei von Mensch zu Mensch unterschiedlich, so viel könne man bereits sagen.



Es ist – so klingt es – gerade einiges im Umbruch in diesem Feld der Medizin. In der Öffentlichkeit ist es das schon lange. Die Adipositas-Gesellschaft hat einen Leitfaden entwickelt, um zu verhindern, dass Übergewichtige in den Medien verunglimpfend dargestellt werden. In Fernsehfilmen spielen mehr dicke Schauspieler mit, bei Germany’s Next Topmodel gehen „curvy Models“ ins Rennen. Und gewinnen.

Auch die Lehrerin, die 2016 in Köln vor Gericht zog, weil sie wegen ihres hohen BMI (44) und einer diagnostizierten Essstörung nicht verbeamtet wurde, gewann. Die Begründung des Gerichts: Aktuell seien keine wesentlichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu bestanden. Die „nicht näher belegte Einschätzung eines Mediziners über den voraussichtlichen Verlauf der bei einer Bewerberin bestehenden Erkrankung“ reiche nicht aus, um eine Verbeamtung abzulehnen. Sofern statistische Erkenntnisse über die gewöhnlich zu erwartende Entwicklung einer Erkrankung herangezogen werden sollen, seien diese nur verwertbar, wenn sie auf einer belastbaren Basis beruhen.



Der Fall erinnert an den von Clara Rüth, deren BMI viel niedriger ist als der der Kölnerin. Aber auch an den einer anderen Berliner Lehrerin, deren Antrag auf Verbeamtung abgelehnt wurde, wenn auch nicht gleich.

Paula Möller ist 41 Jahre alt, heißt eigentlich anders, macht Yoga, fährt Rad und geht jeden Tag 20.000 Schritte mit ihrem Hund spazieren, wie sie am Telefon erzählt. Gewichtsprobleme hätten viele in ihrer Familie. „Sie müssen mal meinen Vater sehen“, sagt sie. Auch ihre Großmutter sei übergewichtig gewesen. Und auch sie selbst nehme einfach schwer ab, was immer sie versuche. Besonders schwer sei es während der Prüfungszeit gewesen, nachts vor allem. „Da braucht man einfach ein bisschen Zucker, um wach zu bleiben.“

Sie fürchtete das Ergebnis der amtsärztlichen Untersuchung, der Arzt habe ihr gesagt, es könne Probleme geben, ihr BMI sei zu hoch. Aber dann, unmittelbar vor der Zeugnisausgabe, erfuhr sie: Sie ist angenommen. Im Gegensatz zu ihrer Freundin, die in der gleichen Seminargruppe war und sich extra mehrere Kilos runtergehungert hatte. Die Freundin brach mitten in der Feierstunde in Tränen aus. Paula Möller aber bekam die Urkunde, sprach den Eid: „Ich schwöre, das Grundgesetz und alle in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen.“

Die Stimmung war betreten. Dass eine von ihnen es nicht geschafft hatte, weil ihr Gewicht nicht stimmt, konnte niemand fassen. Sie gingen trotzdem noch zusammen was trinken, stießen aufs Zeugnis an, auf ihre Zukunft. Vier Stunden später, Paula Möller war gerade mit ihrem Hund spazieren, bekam sie einen Anruf aus dem Berliner Senat. Ihre Sachbearbeiterin war dran. Sie teilte ihr mit, sie habe das Gutachten vom Amtsarzt vor sich liegen. Ihr Gewicht sei zu hoch, ihr Antrag müsse abgelehnt werden.

Groteske Zustände in Berlin: „Ihre Verbeamtung war ein Irrtum“

Das könne nicht sein, sie habe doch gerade den Eid gesprochen, sagte sie. Ein Irrtum, sagte die Sachbearbeiterin, sie müsse ihre Urkunde wieder zurückgeben. Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW), bei der sie anrief, sagte, sie müsse gar nichts zurückzugeben. Der Abteilungsleiter im Senat entschuldigte sich am nächsten Tag. Sie einigten sich darauf, dass sie auf Probe verbeamtet werde, zwei Jahre lang, dann müsse ihr BMI stimmen. 25 ist das Ziel. 30 Kilo müsste Möller dafür abnehmen. Schaffe sie nie, sagt sie, aber sie wolle es versuchen, ihren guten Willen zeigen, in der Hoffnung, dass sich bis dahin die Regeln vielleicht geändert haben.

30 Bewerber wurden seit dem Start der neuen Verbeamtungen in Berlin abgelehnt, schreibt Martin Klesmann, der Sprecher der Schulverwaltung. Gründe nennt er nicht, weist aber darauf hin, dass man es zwei Jahre nach der Ablehnung noch einmal versuchen kann und es für die Abgelehnten eine finanzielle Zulage gibt, als Ausgleich. Die GEW sagt, diese Zulage stehe nicht allen zu. Clara Rüth sagt, sie verdiene trotzdem weniger als ihre Kollegen, bei gleicher Leistung. In anderen Bundesländern sei der Umgang mit Bewerberinnen wie ihr viel wertschätzender, toleranter.



Sie sieht auf die Uhr, es ist kurz vor fünf, seit fast zehn Stunden ist sie in der Schule, wirkt immer noch frisch, konzentriert, und muss gleich weiter, zur Elternversammlung ihres Sohnes. Sie hat Klage eingereicht gegen die Ablehnung der Verbeamtung, erzählt sie, als sie ihre Sachen zusammenpackt. Und ihrem Direktor gesagt, dass er im nächsten Schuljahr nicht mehr mit ihr rechnen kann. Sie hat genug von den Berliner Behörden, und ein neues Angebot hat sie auch, aus Brandenburg.



