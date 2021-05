Berlin - Schichtwechsel an der Christian-Morgenstern-Grundschule in Spandau, es ist gegen halb elf, die Putzkolonne rückt an. Gerade sind die letzten Schüler durch einen langen Gang getrottet, vorbei an einer Fensterfront zum Hof und zur Tür hinaus. Sie waren die Frühschicht, gleich erscheint die Spätschicht. „Guten Morgen, die Damen“, sagt Karina Jehniche, die Schuldirektorin, und die drei Frauen grüßen zurück, Eimer in der einen Hand, Sprühflasche in der anderen. „Das Desinfektionsmittel“, sagt Karina Jehniche. Es klingt wie: Alles wird gut.

Seit dem Ende der Osterferien ist dieses Wechselspiel wieder ihr Ritual, gehört zum Tagesablauf wie das Wort Wechselunterricht seit einem Jahr Corona-Pandemie zum allgemeinen Vokabular. Hier im Stadtteil Heerstraße Nord bedeutet das: Ein Teil der 555 Schüler geht nach drei Stunden Unterricht, der andere kommt. Dazwischen werden die Klassenzimmer gereinigt, die Tische, Stühle. Auch die Toiletten. Karina Jehniche sagt: „In jedem Turm.“ Gemeint sind die vier Dreigeschosser, aus denen die Morgenstern-Schule besteht. „Diese Bauweise ist in der Pandemie ein großer Vorteil, weil wir mehrere Eingänge haben und die Klassen voneinander getrennt halten können.“