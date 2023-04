Berlins Verwaltung: Warum es über zwei Monate dauert, eine Turnhalle zu eröffnen

Auf dem Gelände der Franz-Carl-Achard-Grundschule in Kaulsdorf steht eine neue, leere Turnhalle. Die Kinder haben sie bisher nur von außen gesehen. Seit Monaten werden die Schüler für den Sportunterricht mit Bussen zu einer Turnhalle in der Peter-Huchel-Straße gefahren. Die alte Turnhalle der Schule ist zu marode, die neue Turnhalle darf noch nicht benutzt werden. Dabei ist diese seit zwei Monaten fertig. Der Grund dafür: ein fehlender Brandschutzplan. Den darf der Bezirk erst nach der „Übergabe“ vom Land an den Bezirk in Auftrag geben. Das Land hat die Turnhalle gebaut, der Bezirk muss sich vor der Eröffnung um die restlichen Arbeiten kümmern.