Zu wenig Lehrkräfte bei steigenden Schülerzahlen – alle, die schulpflichtige Kinder haben oder die Nachrichten verfolgen, kennen die Probleme der Berliner Schulen. Es wundert auch niemanden, dass die Schüler in jeder erdenklichen Studie schlecht abschneiden.

Wie die neue Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) am Mittwoch verkündete, kann inzwischen jeder dritte Drittklässler kaum lesen und rechnen. Und dann wollen auch noch immer weniger Menschen Lehrer in Berlin werden.

Dabei ist der Lehrerberuf doch attraktiv, schließlich haben „Lehrer morgens recht und nachmittags frei“. So heißt es doch, oder? Dazu kommen ein gutes Gehalt und bei Beamten eine Pension, von der ein durchschnittlicher Arbeitnehmer nur träumen kann. Wer selbst Lehrer kennt, weiß aber, dass viele von ihnen regelmäßig bis in die Nacht am Schreibtisch sitzen. Erst letztes Jahr zeigte eine Studie der Universität Göttingen, dass Lehrer oft deutlich mehr als 40 Stunden pro Woche arbeiten, Teilzeitkräfte leisten sogar überproportional viel Mehrarbeit. Diese Leistung muss von der Gesellschaft endlich anerkannt werden!

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Am Mittwoch kam nun auch heraus, dass Berlins Drittklässler nicht nur schlecht in Mathe sind, sondern viele auch kein gutes Deutsch sprechen und verstehen. Wie soll Unterricht so bitte funktionieren? Außerdem wurde vor etwa zehn Jahren die Inklusion eingeführt. Kinder, die mehr Aufmerksamkeit brauchen, gehen seitdem öfter in normale Schulen. Für Klassen- und Fachlehrer bedeutet das einen Mehraufwand, wenn der Förderlehrer, sofern überhaupt vorhanden, mal wieder Vertretungsstunden leisten muss. Hier rächt sich umso mehr, dass in den frühen 2000er-Jahren kaum Lehrer eingestellt wurden, um Geld zu sparen.

Lösungsvorschläge gibt es viele. Die meisten laufen darauf hinaus, dass die verbleibenden Lehrkräfte mehr arbeiten müssen. Stunden sollen erhöht, Lehrer aus der Pension zurückgeholt werden, Studenten geben Vertretungsstunden, Teilzeit soll erschwert werden. Einige Überlegungen folgen zwar dem richtigen Weg, so wird etwa über eine duale Gestaltung des Lehramtsstudiums nachgedacht. Praxis und Theorie sollen parallel unterrichtet werden, aber konkrete Pläne dafür: Fehlanzeige. Wie viel bringt das außerdem, wenn die meisten Lehrer, die eingestellt werden, sowieso Quereinsteiger sind?

Schulstart in Berlin: Viele Lehrer sind überfordert

Zwei Drittel der Lehrer, die in Berlin in diesem Jahr neu anfangen, haben keine pädagogische Ausbildung. Sie sind Quer- oder Seiteneinsteiger, einige erhalten neben der Arbeit eine pädagogische Ausbildung, andere werden einfach so vor die Klasse gestellt. Dazu kommen Referendare und Studenten, die ebenfalls ohne viel Erfahrung an Schulen geschickt werden. Da muss es niemanden wundern, wenn Lehrer mit der Situation in vielen Klassen einfach überfordert sind – und schnell aufgeben.

Erst vor kurzem sprach ich mit einer Mutter aus Lichtenberg über die Zustände an der alten Schule ihres Sohnes. Inzwischen hat sie für ihr Kind eine bessere Schule gefunden. Sie erzählte mir von Gewalt unter den Schülern, Mobbing, Diebstahl. Die Schule habe längst kapituliert, auch aus Mangel an Fachkräften. In einem Elterngespräch sagte ihr der Deutschlehrer, ebenfalls ein Quereinsteiger: „Ich habe dieses Jahr noch nicht eine einzige richtige Deutschstunde durchgeführt, weil ich immer damit beschäftigt bin, Konflikte zu lösen.“ Doch die Mutter meinte, die E-Mails des Deutschlehrers seien selbst voller Rechtschreibfehler gewesen. Sie vermutet, der Lehrer sei auch ein Produkt des schlechten Bildungssystems, das sich inzwischen reproduziert.

Der Lehrermangel fördert bei Berliner Kindern zumindest die Kreativität. Früher haben sich Schüler noch über Unterrichtsausfall gefreut, heutzutage versuchen sie, selbst mehr Lehrer für ihre Schulen zu gewinnen. Der RBB berichtete am Mittwoch über ein Video, mit dem Schüler aus Marzahn-Hellersdorf Pädagogen überzeugen wollen, in ihren Bezirk zu kommen. „Es gibt viel zu wenige von euch hier“, appelliert ein Schüler in dem Video. Sechzehn Lehrkräfte hätten sich bisher auf den Aufruf gemeldet. So schön das Engagement der Schüler auch ist, viel schöner wäre es, wenn es nicht nötig wäre.