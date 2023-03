Das Mietverhältnis wurde daraufhin beendet. Die Mutter Manja B. hat nun Sorge, dass sie nach diesem Drama nie wieder eine Wohnung in Berlin finden wird.

Manja B. in dem ausgebrannten Zimmer ihres Sohnes.

Manja B. in dem ausgebrannten Zimmer ihres Sohnes. Gerd Engelsmann

Manja B. steht fassungslos vor einem Mehrfamilienhaus in Pankow. Hier in der Erdgeschosswohnung hat sie bis zum 2. Januar dieses Jahres mit ihren beiden erwachsenen Kindern gelebt. An jenem Tag hat die 47-Jährige nicht nur ihr Zuhause verloren, sondern auch ihr gesamtes Hab und Gut. Das Schlimmste daran: Der eigene schwerstbehinderte Sohn löste das Feuer aus. Sie ist nun wohnungslos, ihr droht die Obdachlosigkeit.